Посетим заповедную территорию Забайкальского национального парка и полюбуемся панорамами Баргузинского и Чивыркуйского заливов. Обновимся в горячих источниках под открытым небом
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Проживание. В 3-звёздочных гостиницах в 1-2-3-местных номерах с ванными комнатами. По запросу и за доплату возможно повысить категорию отеля/номера. Подберём наиболее комфортный для вас вариант.
Питание. Не включено в стоимость тура. Гид посоветует места. Вы сможете попробовать местную кухню.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Значимые места в Бурятии
Встречаемся в Улан-Удэ и отправляемся в Иволгинский дацан на экскурсию — в центр буддизма в России. Прогуляемся по территории святыни и заглянем в храмы. Далее посетим ставку Чингисхана, она же смотровая площадка на плато, где останавливался великий хан во время похода. К 12:30 заедем на обед в кафе.
Во второй половине дня понежимся в горячем источнике (по желанию, за доплату). Посетим женский монастырь и живописные локации по пути. К 18:00 заселимся в отель.
Самые большие заливы Байкала
Сегодня насыщенный день, выезжаем в 07:40 после завтрака. Через полчаса пройдём КПП национального парка и совсем скоро окажемся в Баргузинском заливе — самом крупном и глубоком на Байкале. Сделаем остановку на берегу реки Буртуй и полюбуемся панорамой Чивыркуйского залива со смотровой площадки, который является вторым по величине. Весь день нас ждут потрясающие виды!
Для желающих за доплату возможно организовать водное путешествие на корабле в бухту Змеевую или к Ушканьим островам.
К 17:00 заселимся в уютную гостиницу, где остановимся на расслабленный отдых на 2 дня.
Полная перезагрузка у Байкала
Ближайшие 2 дня проведём в живописном месте, где каждый сможет выбрать себе занятие по душе. В программу уже включено посещение горячих источников. Гид поможет организовать и другие дополнительные развлечения на ваш вкус.
День отдыха
Сегодня посетим ещё один горячий источник под открытым небом. Посвятим день спокойному отдыху, расслаблению, обновлению и заботе о своём теле. Для желающих будут организованы дополнительные активности (за доплату).
Места силы и возвращение в Улан-Удэ
В 08:00 отправимся в обратный путь в Улан-Удэ. По дороге посетим священные места: скальники, Ининский сад камней, «Камень-бык» и храм богини Янжимы. На обед заедем в кафе.
В Улан-Удэ будем к 20:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Компания из 6 человек (цена за 1)
|69 000 ₽
|Компания из 5 человек (цена за 1)
|65 000 ₽
|Компания из 4 человек (цена за 1)
|63 000 ₽
|Компания из 3 человек (цена за 1)
|100 000 ₽
|Компания из 2 человек (цена за 1)
|1 590 000 ₽
|Индивидуальный тур для 1 человека
|310 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе
- Услуги гида
- Посещение горячих источников в третий и четвёртый дни
- Билеты в национальный парк
- Посещение всех объектов по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ и обратно в ваш город
- Питание
- Билет на корабль до Ушканьих островов и бухты Змеевая (по желанию)
- Посещение горячих источников в первый день (по желанию) - 300 руб
- Обратите внимание, данный тур проводится индивидуально только для вашей компании. Цена зависит от количества человек в группе. Указанная стоимость за человека актуальна при группе из 6 человек. Если вас 5, стоимость тура для одного составит 60 000 руб. Если вас 4, стоимость тура для одного составит 75 000 руб. Если вас 3, стоимость тура для одного составит 100 000 руб. Если вас 2, стоимость тура для одного составит 150 000 руб. Проведение индивидуального тура для 1 человека составит 277 000 руб