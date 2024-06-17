Тур проводится только для вашей компании.

Проживание. В 3-звёздочных гостиницах в 1-2-3-местных номерах с ванными комнатами. По запросу и за доплату возможно повысить категорию отеля/номера. Подберём наиболее комфортный для вас вариант.

Питание. Не включено в стоимость тура. Гид посоветует места. Вы сможете попробовать местную кухню.

Дети. С любого возраста.