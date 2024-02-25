Новый год на Байкале Предлагаем провести новогодние праздники в окружении живописных красот священного озера Байкал. Мы подготовили для вас насыщенную двухдневную программу, за время которой вы успеете:

Посетить резиденцию Деда Мороза, где нас ждут встреча со сказочными персонажами и развлекательная программа, а также разнообразные активности — каждый найдёт себе занятие по душе.

Увидеть захватывающие дух пейзажи и необычные фотосессии.

Посетить Чивыркуйский залив и искупаться в горячих источниках на открытом воздухе.

• Попробовать вкуснейшие блюда национальной кухни. Вас ждут полная перезагрузка и отдых! Важная информация:

Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.