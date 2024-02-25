Приглашаем вас в незабываемое путешествие в резиденцию Деда Мороза! Вас ждут сказочные персонажи, праздничные мероприятия, зимние забавы и анимационные программы. Насладитесь красотой природы, сделайте яркие фотографии и отдохните от городской суеты. А во второй день нашего путешествия вы сможете оздоровиться в источниках Чивыркуйского залива.
Описание тура
Новый год на Байкале Предлагаем провести новогодние праздники в окружении живописных красот священного озера Байкал. Мы подготовили для вас насыщенную двухдневную программу, за время которой вы успеете:
- Посетить резиденцию Деда Мороза, где нас ждут встреча со сказочными персонажами и развлекательная программа, а также разнообразные активности — каждый найдёт себе занятие по душе.
- Увидеть захватывающие дух пейзажи и необычные фотосессии.
- Посетить Чивыркуйский залив и искупаться в горячих источниках на открытом воздухе.
• Попробовать вкуснейшие блюда национальной кухни. Вас ждут полная перезагрузка и отдых! Важная информация:
Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
С 15 декабря по 20 января в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Резиденция Деда Мороза
- Местность Каменная Черепаха
- Чивыркуйский залив
- Село Горячинск
Что включено
- Трансфер из Улан-Удэ и обратно
- Проживание в отеле (1 ночь)
- Билет в резиденцию Деда Мороза
- Анимационная программа
- Праздничный обед
- Питание
- Экскурсия на Чивыркуйский залив
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
25 фев 2024
Вернулись домой и решил написать отзыв. Отдых получился отличным, спасибо всей группе организатора, ребята очень стараются, все вежливые, услуги хорошие, отель хороший. У нас в группе была женщина, которой все
Е
Егор
18 фев 2024
Все отлично, нам все понравилось
Т
Татьяна
3 фев 2024
Решили взять короткий тур, посетить резиденцию и Чивыркуйский залив. В резиденции напрыгались, насмеялись, отдохнули просто отлично. А на следующий день занырнули в источник. Отдых понравился, приедем и на другие экскурсии в феврале еще
Н
Наталья
23 янв 2024
Спасибо за тур, все понравилось, дети в восторге от резиденции.
А
Александр
18 янв 2024
2 дня пролетели незаметно, все интересно, кормили вкусно, аниматорам в резиденции отдельное спасибо!
О
Ольга
12 янв 2024
Хочу выразить благодарность организатору тура, мы пожалели только что не взяли тур на побольше дней, вернулись домой и захотелось обратно. Классная атмосфера, празднично, весело.
М
Марьяна
9 янв 2024
Хочу оставить отзыв о резиденции Деда Мороза. Приехали мы большой семьей, у нас 5 детей, программа была интересной, мы сами взрослые везде участвовали, дети довольные, спасибо что создали такое интересное место для развлечений.
