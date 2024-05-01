Сегодня нас ждёт насыщенный день — отправимся на экскурсию на «буханках» (УАЗиках) на полуостров Святой Нос, который входит в Забайкальский национальный парк. Это крупнейший полуостров на Байкале, где часто можно увидеть нерп.

Для начала мы заедем в инфоцентр нацпарка. Прогуляемся по самому большому песчаному пляжу Байкала — Карга. Увидим реку Буртуй и Чивыркуйский залив. На обед нас ждут в гости местные жители тайги. Вы прочувствуете настоящее сибирское гостеприимство и попробуете традиционные блюда. Затем расслабимся в диких термальных источниках, полюбуемся водными просторами и горами Баргузинского хребта со смотровой площадки в посёлке Монахово и купим сувениры из байкальских минералов.

Ближе к 19:00 вернёмся в гостиницу. После ужина желающие смогут сходить в баню.