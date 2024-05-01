На полуостров Святой Нос из Улан-Удэ в мини-группе
Авторский тур в Улан-Удэ

Откройте для себя чарующий полуостров Святой Нос в уютной атмосфере мини-группы. Забайкальский национальный парк ждет вас

Представьте себе место, где нет толп туристов и избитых маршрутов. Где каждый шаг открывает что-то новое и неизведанное.

Вас ждет индивидуальное путешествие на полуостров Святой Нос из Улан-Удэ, где вы будете частью небольшой команды исследователей.

Вас ожидает проживание в уютном деревянном доме на берегу Баргузинского залива, с возможностью расслабиться в бане после насыщенного дня.

На внедорожниках «буханках» вы исследуете полуостров, встретите удивительных обитателей Байкала - нерп, и прогуляетесь по самому большому песчаному пляжу озера.

Горы Баргузинского хребта откроют вам свою красоту, а дикие термальные источники подарят моменты истинного расслабления.

Ваше путешествие будет наполнено не только природными красотами, но и знакомством с местной культурой: обед у жителей тайги, дегустация традиционных блюд и байкальской рыбки обогатят ваш гастрономический опыт.

Этот тур - идеальная возможность погрузиться в атмосферу настоящего приключения, оставаясь в комфорте и уюте
На полуостров Святой Нос из Улан-Удэ в мини-группе
На полуостров Святой Нос из Улан-Удэ в мини-группе
На полуостров Святой Нос из Улан-Удэ в мини-группе
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможные способы оплаты оставшейся части стоимости тура: наличными, картой через терминал, QR-кодом, переводом на расчётный счёт или по номеру телефона на Сбер.

Проживание. В «Гостевом доме Александра Бекетова» в Усть-Баргузине в 2-местных номерах. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включено с ужина 1-го дня по обед 3-го дня. Дополнительно оплачивается обед в дороге в 1-й день.

Дети. От 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Баргузинский залив

Рано утром выезд из Улан-Удэ на рейсовом автобусе, по дороге запланирована остановка в кафе. В Усть-Баргузине вас встретит гид и отвезёт в гостиницу. Примерно через 5 часов после старта вы заселитесь в уютный деревянный дом в Усть-Баргузине. Посёлок находится на берегу Баргузинского залива в живописном месте, где реже бывают туристы. Отдохнув, прогуляемся по окрестностям, доедем до реки Баргузин и Байкала.

После ужина желающие смогут посетить баню.

Баргузинский заливБаргузинский заливБаргузинский заливБаргузинский заливБаргузинский заливБаргузинский заливБаргузинский заливБаргузинский заливБаргузинский залив
2 день

Полуостров Святой Нос

Сегодня нас ждёт насыщенный день — отправимся на экскурсию на «буханках» (УАЗиках) на полуостров Святой Нос, который входит в Забайкальский национальный парк. Это крупнейший полуостров на Байкале, где часто можно увидеть нерп.

Для начала мы заедем в инфоцентр нацпарка. Прогуляемся по самому большому песчаному пляжу Байкала — Карга. Увидим реку Буртуй и Чивыркуйский залив. На обед нас ждут в гости местные жители тайги. Вы прочувствуете настоящее сибирское гостеприимство и попробуете традиционные блюда. Затем расслабимся в диких термальных источниках, полюбуемся водными просторами и горами Баргузинского хребта со смотровой площадки в посёлке Монахово и купим сувениры из байкальских минералов.

Ближе к 19:00 вернёмся в гостиницу. После ужина желающие смогут сходить в баню.

Полуостров Святой НосПолуостров Святой НосПолуостров Святой НосПолуостров Святой НосПолуостров Святой НосПолуостров Святой НосПолуостров Святой НосПолуостров Святой НосПолуостров Святой НосПолуостров Святой НосПолуостров Святой Нос
3 день

Возвращение в Улан-Удэ

После завтрака прогуляемся по лесу до Байкала. Пообедав, отправимся обратно в Улан-Удэ — гид проводит вас до рейсового автобуса в город. Прибытие после 19:00.

Возвращение в Улан-УдэВозвращение в Улан-УдэВозвращение в Улан-Удэ

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на рейсовом автобусе из Улан-Удэ до гостиницы в Усть-Баргузине и обратно ("Mercedes", "Hyundai", "ГАЗель")
  • Переезды на УАЗиках на полуостров Святой Нос
  • Проживание
  • Питание: 2 ужина, 2 завтрака и 2 обеда
  • Билет в Забайкальский национальный парк
  • Термальные источники
  • Баня
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Улан-Удэ и обратно
  • Обед в пути в кафе в 1-й день - около 200-500 рублей
  • Одноместное размещение - доплата 5000 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, 07:00
Завершение: Улан-Удэ, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхБайкалВыездныеВсе туры3-дневные турыГастрономические

Похожие туры из Улан-Удэ

Сокровища Байкала: путешествие от Иркутска до Улан-Удэ
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сокровища Байкала: путешествие от Иркутска до Улан-Удэ
Иркутск
11 июня
28 июня
13 июля
26 июля
от 8400079 800 за человека
Все краски Байкала. Поход на байдарках вокруг полуострова Святой Нос
🚶 Пешая
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Все краски Байкала. Поход на байдарках вокруг полуострова Святой Нос
г. Улан-Удэ
1 июля
22 июля
72 700 за человека
Два берега и три религии Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Два берега и три религии Байкала
Республика Бурятия, Улан-Удэ
30 июля
96 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Улан-Удэ
Все туры из Улан-Удэ
All Airlines
ХорошоТам