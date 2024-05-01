Откройте для себя чарующий полуостров Святой Нос в уютной атмосфере мини-группы. Забайкальский национальный парк ждет вас
Вас ждет индивидуальное путешествие на полуостров Святой Нос из Улан-Удэ, где вы будете частью небольшой команды исследователей.
Вас ожидает проживание в уютном деревянном доме на берегу Баргузинского залива, с возможностью расслабиться в бане после насыщенного дня.
На внедорожниках «буханках» вы исследуете полуостров, встретите удивительных обитателей Байкала - нерп, и прогуляетесь по самому большому песчаному пляжу озера.
Горы Баргузинского хребта откроют вам свою красоту, а дикие термальные источники подарят моменты истинного расслабления.
Ваше путешествие будет наполнено не только природными красотами, но и знакомством с местной культурой: обед у жителей тайги, дегустация традиционных блюд и байкальской рыбки обогатят ваш гастрономический опыт.
Этот тур - идеальная возможность погрузиться в атмосферу настоящего приключения, оставаясь в комфорте и уюте
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 300 ₽
Описание
Организационные детали
Возможные способы оплаты оставшейся части стоимости тура: наличными, картой через терминал, QR-кодом, переводом на расчётный счёт или по номеру телефона на Сбер.
Проживание. В «Гостевом доме Александра Бекетова» в Усть-Баргузине в 2-местных номерах. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Включено с ужина 1-го дня по обед 3-го дня. Дополнительно оплачивается обед в дороге в 1-й день.
Дети. От 12 лет.
Программа тура по дням
Баргузинский залив
Рано утром выезд из Улан-Удэ на рейсовом автобусе, по дороге запланирована остановка в кафе. В Усть-Баргузине вас встретит гид и отвезёт в гостиницу. Примерно через 5 часов после старта вы заселитесь в уютный деревянный дом в Усть-Баргузине. Посёлок находится на берегу Баргузинского залива в живописном месте, где реже бывают туристы. Отдохнув, прогуляемся по окрестностям, доедем до реки Баргузин и Байкала.
После ужина желающие смогут посетить баню.
Полуостров Святой Нос
Сегодня нас ждёт насыщенный день — отправимся на экскурсию на «буханках» (УАЗиках) на полуостров Святой Нос, который входит в Забайкальский национальный парк. Это крупнейший полуостров на Байкале, где часто можно увидеть нерп.
Для начала мы заедем в инфоцентр нацпарка. Прогуляемся по самому большому песчаному пляжу Байкала — Карга. Увидим реку Буртуй и Чивыркуйский залив. На обед нас ждут в гости местные жители тайги. Вы прочувствуете настоящее сибирское гостеприимство и попробуете традиционные блюда. Затем расслабимся в диких термальных источниках, полюбуемся водными просторами и горами Баргузинского хребта со смотровой площадки в посёлке Монахово и купим сувениры из байкальских минералов.
Ближе к 19:00 вернёмся в гостиницу. После ужина желающие смогут сходить в баню.
Возвращение в Улан-Удэ
После завтрака прогуляемся по лесу до Байкала. Пообедав, отправимся обратно в Улан-Удэ — гид проводит вас до рейсового автобуса в город. Прибытие после 19:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на рейсовом автобусе из Улан-Удэ до гостиницы в Усть-Баргузине и обратно ("Mercedes", "Hyundai", "ГАЗель")
- Переезды на УАЗиках на полуостров Святой Нос
- Проживание
- Питание: 2 ужина, 2 завтрака и 2 обеда
- Билет в Забайкальский национальный парк
- Термальные источники
- Баня
- Работа гида
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ и обратно
- Обед в пути в кафе в 1-й день - около 200-500 рублей
- Одноместное размещение - доплата 5000 рублей