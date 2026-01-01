Солнечная Бурятия осенью

Солнечная Бурятия – это отдельный мир, расположенный в самом центре Азии, где на одной территории соединились две традиции – восточная и европейская.

В этом туре вы окунетесь в культуру буддизма и шаманизма, увидите Байкал с восточного побережья, побываете на крупнейшем острове Байкала, который окрестили его сердцем – на Ольхоне.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Улан-Удэ. Посещение Иволгинского дацана

Сегодня начинается ваше путешествие по колоритной Бурятии.

После прибытия в город, мы встретим вас и отправимся знакомиться с центром Буддийской традиционной Сангхи России – в Иволгинский дацан, расположенный в 36 км западнее Улан-Удэ.

Иволгинский дацан – это монастырь-университет в буддийской традиции, это целый комплекс, в состав которого входит 8 сооружений.

Это единственный в России университет, где изучают философию и традиционную тибетскую медицину.

Но не только этим интересен этот комплекс.

Широкую известность принесла дацану история с лидером буддистов начала XX века, сподвижника Далай-ламы XIV века - Даши- Доржо Итигэловым.

После смерти в 1927 году, его тело продолжает быть «живым» по сей день: суставы остались подвижными, а кожа мягкой.

Даже после экспертизы тела, ученые не смогли объяснить этот феномен.

У вас будет уникальная возможность своими глазами увидеть его!

Как только заходишь в здание, где находится Итигэлов, по коже пробегают мурашки, ощущается невероятная энергетика места.

После посещения Иволгинского дацана, отправляемся в столицу Бурятии – город Улан-Удэ.

Это крупный культурный, научный и промышленный центр Восточной Сибири.

Это центр бурятской культуры, буддизма и православия.

Вечером вас ждет отдых, на следующий день после завтрака отправимся на берег Байкала в Усть-Баргузин.

Вы увидите: Иволгинский дацан, Улан-Удэ.

Включено в стоимость: экскурсия в Иволгинский дацан, гид, проживание, групповой трансфер.

2 день

Дорога до Усть-Баргузина. Сретенский монастырь, великолепный Маяк

Утром после завтрака отправляемся в путь до Усть-Баргузина.

Путь наш пройдет через поселок Турка.

Находится на восточном побережье Байкала, в 169 км от Улан-Удэ.

«Турка» в переводе с эвенкийского означает «омулевая дорога».

Поселок известен живописной природой и горячими минеральными источниками, входит в особую экономическую зону «Байкальская гавань».

Здесь планируется строить около 45 объектов для отдыха: гостиницы, яхт-клубы, коттеджные поселки и тд.

По пути мы заедем в Сретенский монастырь.

Село Батурино, расположенное в Забайкальском районе, является домом для Сретенского женского монастыря - единственной православной женской обители в республике Бурятия.

Монастырь находится в долине реки Итанца, среди живописных сопок, всего в 50 км от озера Байкал.

Весной 2000 года епископ Читинский и Забайкальский Евстафий основали эту обитель.

Несмотря на свой юный возраст, монастырь уже привлекает множество духовных паломников.

По пути в Усть-Баргузин мы заедем к валуну Черепаха, который находится в Турке, официально признанному памятником природы, охраняемым государством.

Назван валун не просто так: он действительно похож формой на черепаху, зашедшей в воду.

Один из самых известных символов Турки – это маяк.

Он вошел в Топ-8 самых интересных маяков в России.

Вечером в Усть-Баргузине у вас останется свободное время, можно при желании погулять по набережной или отдохнуть в номере гостиницы.

Завтра у вас интересный день.

Вы увидите: Турка, маяк, валун Черепаха, Усть-Баргузин, Сретенский монастырь.

Включено в стоимость: проживание; завтрак; экскурсия; групповой трансфер.

3 день

Экскурсия по маршруту: Святой Нос - Монахово

Сегодняшний день вы посвятите изучению восточного берега.

Неспешно, вы проедете до пристани Монахово по перешейку и с видом на Святой нос.

Сделаем несколько остановок:

  • посещение визит-центра;
  • остановка арт-обьекта – арка, фотозона;
  • остановка ОБО на реке Буртуй.

Поднимитесь на смотровую и восхититесь видом Чивыркуйского залива.

В середине дня будет горячий обед блюд местной кухни.

По возвращению у вас останется время на посещение (по желанию) центр реабилитации нерп - можно понаблюдать за нерпятками, которых бережно взращивают сотрудники для того, чтоб в дальнейшем выпустить в Байкал.

Вы увидите: полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив, Монахово, смотровая площадка.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, разрешение на посещение национального парка, обед, групповой трансфер, экскурсия.

В стоимость не включено: посещение Центра реабилитации нерп.

4 день

Свободный день в Баргузинском заливе

Сегодня по программе у вас запланирован свободный день.

Организатор предложит Вам дополнительные экскурсии или активности по желанию.

Включено в стоимость: завтрак, проживание.

5 день

Экскурсия в дацан Богини Янжимы и Баргузинская Долина

Утром после завтрака отправляемся на экскурсию в дацан Богини Янжимы.

Этот день мы посвятим знакомству с таинственной и прекрасной Баргузинской долиной.

Это край целебных источников и озер, дикой природы и величественных гор, священная земля матери Чингисхана.

Ехать 175 км, это около 2,5 часов.

Вы не заметите, как быстро пролетит время – настолько вас очаруют виды за окном автомобиля!

Дацан находится в живописном месте среди леса у подножия Баргузинского хребта.

Он очень гармонично сочетается с красотой природы вокруг.

Богиня Янжима – это покровительница искусств, наук, ремесел, семьи и мудрости, создательница древнеиндийского языка – санскрита.

Говорят, что богиня Янжима обладает способностью дарить счастье материнства.

Лицезреть ее лик можно на камне-валуне, открытом в 2005 году.

До камня ведет эко-тропа, с которой видна гора Уулзаха.

Посещать это место обязательно нужно с чистыми помыслами и открытым сердцем.

Чтобы увидеть лик, постарайтесь успокоить ум, расслабиться и погрузиться в состояние потока.

Вокруг камня вы увидите большое количество подношений в виде детских игрушек – их приносят, когда просят о детях.

При желании, можно оставить свой подарок.

В Баргузинской долине вас ждёт ещё множество интереснейших достопримечательностей - русская деревня Адамово, смотровая «река Баргузин», за доп. Плату можно посетить краеведческий музей в поселке Баргузин.

После экскурсии, мы возвращаемся в Усть-Баргузин.

Вы увидите: горы Баргузинского хребта, камень с ликом богини Янжимы, Дацан Богини Янжимы, Старое еврейское кладбище, Исторический центр посёлка Баргузин, Видовая площадка на поселок Баргузин.

Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, завтрак, проживание, экскурсия, обед.

6 день

Дорога в Улан-Удэ

Сегодняшний день станет заключительным по туру.

Утром после завтрака мы отправляемся в путь до столицы Бурятии – Улан-Удэ.

Это крупнейший город Бурятии, название дословно переводится с бурятского «Красная Уда» («Уда» - наименование реки).

Дорога более 260 км, займет ориентировочно 3 часа.

По пути мы сделаем остановку на местном курорте «Горячинск», где у вас будет возможность поплавать в термальном бассейне, посетить природный ножной горячий источник, купить кислородный коктейль, а также побывать в местной кофейне «Тайга».

Приезд в город около 16:00.

При желании можете погулять по городу – в Улан-Удэ есть, что посмотреть.

Здесь мы с вами прощаемся.

Верим, что за дни тура вы в полной мере прочувствовали энергетику Байкала.

Теперь у вас есть представление о двух байкальских берегах – можно сказать, что вы совершили настоящую байкальскую кругосветку!

По запросу можем помочь добраться до Иркутска, где начиналось ваше путешествие.

Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, завтрак.

Не включено: посещение термального бассейна, перекус по пути.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха.

  • "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
  • "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранной экскурсии, руб:

СтандартКомфорт
2-3-местноеДоплата за 1-местное2-3-местноеДоплата за 1-местное
89 00015 000102 00026 000
  • Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).
  • Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).
  • Детям с 5 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).

Варианты проживания

Отель «Сибирь»

1 ночь

Гостиница «Сибирь» располагается в городе Улан-Удэ, рядом с городским садом.

Номера выполнены в современном дизайне. Каждая комната оснащена кондиционером и плазменным телевизором. Также есть сейф и мини-бар.

В ресторане накрывается свежий завтрак. Наслаждайтесь напитками в баре в дневное время, а также в вечернее со специальными коктейлями, которые подают по вкусу гостя.

Рядом с отелем находится площадь Советов и музей. До местного железнодорожного вокзала дорога займет десять минут.

Гостиница «Бурятия»

1 ночь

Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.

В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.

В кафе «Чашка» подают традиционные блюда бурятской и европейской кухни, а каждое утро сервируют завтрак.

Отель «Сагаан Морин»

1 ночь

Отель «Сагаан Морин» — современный 16-этажный отель в центре Улан-Удэ, расположенный недалеко от главных городских достопримечательностей, музеев, театров, ресторанов и административных зданий.

Удобное местоположение, близость к вокзалу, аэропорту и остановкам общественного транспорта делают его подходящим как для туристических, так и для деловых поездок.

Для размещения гостей предусмотрено 85 номеров различных категорий. Отель может одновременно принять до 139 гостей. На каждом этаже оборудованы просторные холлы с зонами отдыха, а часть инфраструктуры адаптирована для людей с ограниченными физическими возможностями.

Гостям доступны бесплатный Wi-Fi, прачечная, гладильные принадлежности, камера хранения, сейфы в номерах и у администратора, а также круглосуточная помощь на ресепшене по вопросам такси, бронирования билетов и столиков. Для удобства предусмотрена бесплатная парковка возле отеля и возможность заказать обслуживание в номер.

Дополняют отдых и пребывание в отеле завтрак «шведский стол» в ресторане PANORAMA на 14 этаже, кафе «Пельмень» с блюдами европейской и бурятской кухни, а также спа-центр, бассейн, тренажерный зал и бильярд.

Гостиница «Одон»

1 ночь

Гостиница «Одон» располагается в Железнодорожном районе Улан-Удэ, в 0,5 км от железнодорожного вокзала.

Предоставляют приятные номера различной категории в лаконичном стиле с собственной или общей ванной и душем. Интерьер выполнен в классических светлых тонах. Среди удобств: телевизор, функциональная мебель и бесплатный Wi-fi.

В здании имеются четыре кафе китайской кухни.

В пешей доступности торговый центр «Сагаан Морин», парк, стадион, остановки общественного транспорта, площадь Советов и памятники. Расстояние до аэропорта Байкал — 10,8 км.

Гостевой дом «Синдбад»

4 ночи

На территории гостевого дома уютно расположены благоустроенные номера, а также отдельно стоящие домики. В номерах есть телевизор, кабельное ТВ, Wi-Fi, фен, чайник, бойлер. Постельное белье и полотенца предоставляются. В каждом собственная ванная комната.

На территории гостевого дома расположено кафе с блюдами европейской, бурятской кухни с возможностью различных вариантов питания: завтрак, пансион, полупансион. Также для любителей готовить самостоятельно предусмотрен летний вариант кухни со всем необходимым инвентарем и оснащением.

Вы сможете посетить русскую баню, отдохнуть в зоне пикника и насладиться пляжным отдыхом на песчаном пляже, который находится неподалеку от базы.

Гостиница «Новая волна»

4 ночи

Расположенный на улице Набережная в Усть-Баргузине, гостевой дом предлагает комфортабельные двухместные номера стандартной категории с двуспальной кроватью. В каждом номере гостям предоставляется постельное белье, а также есть собственная ванная комната с душем и необходимыми туалетными принадлежностями.

Все для вашего комфорта - баня, банный чан, беседки, детская площадка.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Питание по программе тура
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Разрешения на посещение национального парка
  • Проживание
  • Услуги гида (если указаны)
  • Сопровождение организатора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
  • Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные впрограмме
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, Улан-Удэ
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие организационные особенности тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;

Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;

Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Улан-Удэ необходимо до 9:30 по местному времени;

Окончание тура в Улан-Удэ: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 18:00 по местному времени.

За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.

"Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.

"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.

"Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.

Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.

Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.

Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.

В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).

У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.

Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

