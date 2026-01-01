В этом туре вы окунетесь в культуру буддизма и шаманизма, увидите Байкал с восточного побережья, побываете на крупнейшем острове Байкала, который окрестили его сердцем – на Ольхоне.
Программа тура по дням
Прибытие в Улан-Удэ. Посещение Иволгинского дацана
Сегодня начинается ваше путешествие по колоритной Бурятии.
После прибытия в город, мы встретим вас и отправимся знакомиться с центром Буддийской традиционной Сангхи России – в Иволгинский дацан, расположенный в 36 км западнее Улан-Удэ.
Иволгинский дацан – это монастырь-университет в буддийской традиции, это целый комплекс, в состав которого входит 8 сооружений.
Это единственный в России университет, где изучают философию и традиционную тибетскую медицину.
Но не только этим интересен этот комплекс.
Широкую известность принесла дацану история с лидером буддистов начала XX века, сподвижника Далай-ламы XIV века - Даши- Доржо Итигэловым.
После смерти в 1927 году, его тело продолжает быть «живым» по сей день: суставы остались подвижными, а кожа мягкой.
Даже после экспертизы тела, ученые не смогли объяснить этот феномен.
У вас будет уникальная возможность своими глазами увидеть его!
Как только заходишь в здание, где находится Итигэлов, по коже пробегают мурашки, ощущается невероятная энергетика места.
После посещения Иволгинского дацана, отправляемся в столицу Бурятии – город Улан-Удэ.
Это крупный культурный, научный и промышленный центр Восточной Сибири.
Это центр бурятской культуры, буддизма и православия.
Вечером вас ждет отдых, на следующий день после завтрака отправимся на берег Байкала в Усть-Баргузин.
Вы увидите: Иволгинский дацан, Улан-Удэ.
Включено в стоимость: экскурсия в Иволгинский дацан, гид, проживание, групповой трансфер.
Дорога до Усть-Баргузина. Сретенский монастырь, великолепный Маяк
Утром после завтрака отправляемся в путь до Усть-Баргузина.
Путь наш пройдет через поселок Турка.
Находится на восточном побережье Байкала, в 169 км от Улан-Удэ.
«Турка» в переводе с эвенкийского означает «омулевая дорога».
Поселок известен живописной природой и горячими минеральными источниками, входит в особую экономическую зону «Байкальская гавань».
Здесь планируется строить около 45 объектов для отдыха: гостиницы, яхт-клубы, коттеджные поселки и тд.
По пути мы заедем в Сретенский монастырь.
Село Батурино, расположенное в Забайкальском районе, является домом для Сретенского женского монастыря - единственной православной женской обители в республике Бурятия.
Монастырь находится в долине реки Итанца, среди живописных сопок, всего в 50 км от озера Байкал.
Весной 2000 года епископ Читинский и Забайкальский Евстафий основали эту обитель.
Несмотря на свой юный возраст, монастырь уже привлекает множество духовных паломников.
По пути в Усть-Баргузин мы заедем к валуну Черепаха, который находится в Турке, официально признанному памятником природы, охраняемым государством.
Назван валун не просто так: он действительно похож формой на черепаху, зашедшей в воду.
Один из самых известных символов Турки – это маяк.
Он вошел в Топ-8 самых интересных маяков в России.
Вечером в Усть-Баргузине у вас останется свободное время, можно при желании погулять по набережной или отдохнуть в номере гостиницы.
Завтра у вас интересный день.
Вы увидите: Турка, маяк, валун Черепаха, Усть-Баргузин, Сретенский монастырь.
Включено в стоимость: проживание; завтрак; экскурсия; групповой трансфер.
Экскурсия по маршруту: Святой Нос - Монахово
Сегодняшний день вы посвятите изучению восточного берега.
Неспешно, вы проедете до пристани Монахово по перешейку и с видом на Святой нос.
Сделаем несколько остановок:
- посещение визит-центра;
- остановка арт-обьекта – арка, фотозона;
- остановка ОБО на реке Буртуй.
Поднимитесь на смотровую и восхититесь видом Чивыркуйского залива.
В середине дня будет горячий обед блюд местной кухни.
По возвращению у вас останется время на посещение (по желанию) центр реабилитации нерп - можно понаблюдать за нерпятками, которых бережно взращивают сотрудники для того, чтоб в дальнейшем выпустить в Байкал.
Вы увидите: полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив, Монахово, смотровая площадка.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, разрешение на посещение национального парка, обед, групповой трансфер, экскурсия.
В стоимость не включено: посещение Центра реабилитации нерп.
Свободный день в Баргузинском заливе
Сегодня по программе у вас запланирован свободный день.
Организатор предложит Вам дополнительные экскурсии или активности по желанию.
Включено в стоимость: завтрак, проживание.
Экскурсия в дацан Богини Янжимы и Баргузинская Долина
Утром после завтрака отправляемся на экскурсию в дацан Богини Янжимы.
Этот день мы посвятим знакомству с таинственной и прекрасной Баргузинской долиной.
Это край целебных источников и озер, дикой природы и величественных гор, священная земля матери Чингисхана.
Ехать 175 км, это около 2,5 часов.
Вы не заметите, как быстро пролетит время – настолько вас очаруют виды за окном автомобиля!
Дацан находится в живописном месте среди леса у подножия Баргузинского хребта.
Он очень гармонично сочетается с красотой природы вокруг.
Богиня Янжима – это покровительница искусств, наук, ремесел, семьи и мудрости, создательница древнеиндийского языка – санскрита.
Говорят, что богиня Янжима обладает способностью дарить счастье материнства.
Лицезреть ее лик можно на камне-валуне, открытом в 2005 году.
До камня ведет эко-тропа, с которой видна гора Уулзаха.
Посещать это место обязательно нужно с чистыми помыслами и открытым сердцем.
Чтобы увидеть лик, постарайтесь успокоить ум, расслабиться и погрузиться в состояние потока.
Вокруг камня вы увидите большое количество подношений в виде детских игрушек – их приносят, когда просят о детях.
При желании, можно оставить свой подарок.
В Баргузинской долине вас ждёт ещё множество интереснейших достопримечательностей - русская деревня Адамово, смотровая «река Баргузин», за доп. Плату можно посетить краеведческий музей в поселке Баргузин.
После экскурсии, мы возвращаемся в Усть-Баргузин.
Вы увидите: горы Баргузинского хребта, камень с ликом богини Янжимы, Дацан Богини Янжимы, Старое еврейское кладбище, Исторический центр посёлка Баргузин, Видовая площадка на поселок Баргузин.
Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, завтрак, проживание, экскурсия, обед.
Дорога в Улан-Удэ
Сегодняшний день станет заключительным по туру.
Утром после завтрака мы отправляемся в путь до столицы Бурятии – Улан-Удэ.
Это крупнейший город Бурятии, название дословно переводится с бурятского «Красная Уда» («Уда» - наименование реки).
Дорога более 260 км, займет ориентировочно 3 часа.
По пути мы сделаем остановку на местном курорте «Горячинск», где у вас будет возможность поплавать в термальном бассейне, посетить природный ножной горячий источник, купить кислородный коктейль, а также побывать в местной кофейне «Тайга».
Приезд в город около 16:00.
При желании можете погулять по городу – в Улан-Удэ есть, что посмотреть.
Здесь мы с вами прощаемся.
Верим, что за дни тура вы в полной мере прочувствовали энергетику Байкала.
Теперь у вас есть представление о двух байкальских берегах – можно сказать, что вы совершили настоящую байкальскую кругосветку!
По запросу можем помочь добраться до Иркутска, где начиналось ваше путешествие.
Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, завтрак.
Не включено: посещение термального бассейна, перекус по пути.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха.
- "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
- "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранной экскурсии, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|89 000
|15 000
|102 000
|26 000
- Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).
- Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).
- Детям с 5 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).
Варианты проживания
Отель «Сибирь»
Гостиница «Сибирь» располагается в городе Улан-Удэ, рядом с городским садом.
Номера выполнены в современном дизайне. Каждая комната оснащена кондиционером и плазменным телевизором. Также есть сейф и мини-бар.
В ресторане накрывается свежий завтрак. Наслаждайтесь напитками в баре в дневное время, а также в вечернее со специальными коктейлями, которые подают по вкусу гостя.
Рядом с отелем находится площадь Советов и музей. До местного железнодорожного вокзала дорога займет десять минут.
Гостиница «Бурятия»
Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.
В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
В кафе «Чашка» подают традиционные блюда бурятской и европейской кухни, а каждое утро сервируют завтрак.
Отель «Сагаан Морин»
Отель «Сагаан Морин» — современный 16-этажный отель в центре Улан-Удэ, расположенный недалеко от главных городских достопримечательностей, музеев, театров, ресторанов и административных зданий.
Удобное местоположение, близость к вокзалу, аэропорту и остановкам общественного транспорта делают его подходящим как для туристических, так и для деловых поездок.
Для размещения гостей предусмотрено 85 номеров различных категорий. Отель может одновременно принять до 139 гостей. На каждом этаже оборудованы просторные холлы с зонами отдыха, а часть инфраструктуры адаптирована для людей с ограниченными физическими возможностями.
Гостям доступны бесплатный Wi-Fi, прачечная, гладильные принадлежности, камера хранения, сейфы в номерах и у администратора, а также круглосуточная помощь на ресепшене по вопросам такси, бронирования билетов и столиков. Для удобства предусмотрена бесплатная парковка возле отеля и возможность заказать обслуживание в номер.
Дополняют отдых и пребывание в отеле завтрак «шведский стол» в ресторане PANORAMA на 14 этаже, кафе «Пельмень» с блюдами европейской и бурятской кухни, а также спа-центр, бассейн, тренажерный зал и бильярд.
Гостиница «Одон»
Гостиница «Одон» располагается в Железнодорожном районе Улан-Удэ, в 0,5 км от железнодорожного вокзала.
Предоставляют приятные номера различной категории в лаконичном стиле с собственной или общей ванной и душем. Интерьер выполнен в классических светлых тонах. Среди удобств: телевизор, функциональная мебель и бесплатный Wi-fi.
В здании имеются четыре кафе китайской кухни.
В пешей доступности торговый центр «Сагаан Морин», парк, стадион, остановки общественного транспорта, площадь Советов и памятники. Расстояние до аэропорта Байкал — 10,8 км.
Гостевой дом «Синдбад»
На территории гостевого дома уютно расположены благоустроенные номера, а также отдельно стоящие домики. В номерах есть телевизор, кабельное ТВ, Wi-Fi, фен, чайник, бойлер. Постельное белье и полотенца предоставляются. В каждом собственная ванная комната.
На территории гостевого дома расположено кафе с блюдами европейской, бурятской кухни с возможностью различных вариантов питания: завтрак, пансион, полупансион. Также для любителей готовить самостоятельно предусмотрен летний вариант кухни со всем необходимым инвентарем и оснащением.
Вы сможете посетить русскую баню, отдохнуть в зоне пикника и насладиться пляжным отдыхом на песчаном пляже, который находится неподалеку от базы.
Гостиница «Новая волна»
Расположенный на улице Набережная в Усть-Баргузине, гостевой дом предлагает комфортабельные двухместные номера стандартной категории с двуспальной кроватью. В каждом номере гостям предоставляется постельное белье, а также есть собственная ванная комната с душем и необходимыми туалетными принадлежностями.
Все для вашего комфорта - баня, банный чан, беседки, детская площадка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе тура
- Экскурсии, указанные в программе
- Разрешения на посещение национального парка
- Проживание
- Услуги гида (если указаны)
- Сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
- Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные впрограмме
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие организационные особенности тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Улан-Удэ необходимо до 9:30 по местному времени;
Окончание тура в Улан-Удэ: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 18:00 по местному времени.
За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
"Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
"Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".