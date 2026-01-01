1 день

Прибытие в Улан-Удэ. Посещение Иволгинского дацана

Сегодня начинается ваше путешествие по колоритной Бурятии.

После прибытия в город, мы встретим вас и отправимся знакомиться с центром Буддийской традиционной Сангхи России – в Иволгинский дацан, расположенный в 36 км западнее Улан-Удэ.

Иволгинский дацан – это монастырь-университет в буддийской традиции, это целый комплекс, в состав которого входит 8 сооружений.

Это единственный в России университет, где изучают философию и традиционную тибетскую медицину.

Но не только этим интересен этот комплекс.

Широкую известность принесла дацану история с лидером буддистов начала XX века, сподвижника Далай-ламы XIV века - Даши- Доржо Итигэловым.

После смерти в 1927 году, его тело продолжает быть «живым» по сей день: суставы остались подвижными, а кожа мягкой.

Даже после экспертизы тела, ученые не смогли объяснить этот феномен.

У вас будет уникальная возможность своими глазами увидеть его!

Как только заходишь в здание, где находится Итигэлов, по коже пробегают мурашки, ощущается невероятная энергетика места.

После посещения Иволгинского дацана, отправляемся в столицу Бурятии – город Улан-Удэ.

Это крупный культурный, научный и промышленный центр Восточной Сибири.

Это центр бурятской культуры, буддизма и православия.

Вечером вас ждет отдых, на следующий день после завтрака отправимся на берег Байкала в Усть-Баргузин.

Включено в стоимость: экскурсия в Иволгинский дацан, гид, проживание, групповой трансфер.

