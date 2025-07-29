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Влюбиться в Бурятию: Байкал, буддизм, горячие источники

Вы отправитесь в путешествие в Бурятию, где для вас откроются уголки великолепной природы: озеро Байкал, Иволгинский дацан и многое другое.
Влюбиться в Бурятию: Байкал, буддизм, горячие источники
Влюбиться в Бурятию: Байкал, буддизм, горячие источники
Влюбиться в Бурятию: Байкал, буддизм, горячие источники
Ближайшие даты:
25
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июл31
июл
Время начала: 07:00, 09:00

Описание тура

Уникальность Бурятии

Бурятия — это поистине уникальный регион России, который привлекает любителей нетронутой природы и захватывающих пейзажей. Здесь вы сможете насладиться чистейшей водой самого крупного озера на планете — Байкала, а также бескрайними просторами и величественными белоснежными вершинами Восточного Саяна.

Культурное наследие

Этот регион не только богат природными красотами, но и является центром духовной культуры. Иволгинский дацан, известный как центр паломничества буддистов со всего мира, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу духовности и традиций.

Здоровье и отдых

Множество горячих источников, разбросанных по всему региону, ежегодно привлекают людей, желающих поправить свое здоровье и насладиться целебными свойствами минеральных вод. Это отличная возможность для восстановления сил и улучшения самочувствия.

Традиции и обычаи

В Бурятии запад и восток тесно переплетаются в обычаях, традициях и искусстве. Это создает неповторимую атмосферу, которая ярко проявляется на протяжении всего вашего путешествия.

Путешествие в Бурятию

Если вы ищете место, где можно насладиться природой, культурой и здоровьем, Бурятия станет идеальным выбором. Откройте для себя этот удивительный регион и получите незабываемые впечатления!

С понедельника по среду в 07:00, с четверга по воскресенье в 09:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Байкал
  • Иволгинский дацан и другие дацаны
  • Горячие источники
  • Баргузинская долина
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Улан-Удэ, ул. Ербанова 12
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по среду в 07:00, с четверга по воскресенье в 09:00.
Экскурсия длится около 4 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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