Погрузитесь в уникальный мир Байкала с экскурсионным туром в Улан-Удэ. Откройте для себя красоту острова Ольхон и культуру бурят
Вас ждет не просто посещение Улан-Удэ, но и двухдневное приключение на острове Ольхон, где вы сможете искупаться в середине озера во время круиза и провести ночь в уединенной бухте, наслаждаясь заповедной природой.
В этом путешествии вы не только увидите живописные виды и священные места, но и попробуете блюда из местной рыбы, познакомитесь с культурой и традициями бурят.
Организационные детали тщательно продуманы: тур доступен для участия с детьми от 7 лет, не требует особых физических подготовок и предусматривает комфортные переезды на современном транспорте, включая короткие трансферы на автомобилях УАЗ по бездорожью. Мы также рекомендуем прививку от клещевого энцефалита для безопасности во время путешествия.
Приобретение билетов возможно только после подачи заявки и её подтверждения, что гарантирует индивидуальный подход к каждому участнику
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|104 400 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа не имеет категории сложности, маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. На протяжении всего маршрута перемещаемся либо на авто, либо на катере, однако от места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. Для этого вам будет необходим чемодан, сумка или туристический рюкзак.
Билеты: самолёт вылетает вечером и прилетает на следующее утро. Время в полёте — около 6 часов. Есть 2 варианта перелёта из Москвы. 1. Москва — Улан-Удэ, Иркутск — Москва. Этот вариант немного дороже, т. к. разные пункты прибытия и вылета. 2. Москва — Иркутск — Москва самолетом + ночной переезд Иркутск — Улан-Удэ на поезде. Поезд из Москвы выезжает каждый день, едет 3,5 дня и прибывает около 9:40 утра по местному времени. Чтобы добраться вместе, прежде чем брать билеты, свяжитесь с нами, и мы подскажем, как и на чём едут другие участники группы.
Приобретать билеты можно только после подачи заявки и её подтверждения.
Переезды будут осуществляться на современном и надёжном транспорте (Peugeot, Fiat, Toyota Hiace). Но хотим обратить ваше внимание, что в этом путешествии будет несколько участков с бездорожьем, на которых мы будем использовать автомобили УАЗ. Это будут непродолжительные трансферы — около 1,5-2 часов. Не забудьте захватить средства от укачивания.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Байкал в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.
Проживание. 5 ночей в отелях в 2-3-местных номерах с удобствами:
3 ночи — на Ольхоне, 2 ночи — в Усть-Баргузине. Если у вас большая семья, то мы можем подобрать 4-местные номера (сообщите при подаче заявки). Одну ночь проведём на корабле в 4-местных каютах, чтобы избежать ночёвки в палатках, так как на Святом Носе нет турбаз.
Питание. Трёхразовое питание, начиная с ужина в первый день по завтрак в заключительный день (кроме обеда в 6-й день — в кафе за свой счёт).
Программа тура по дням
Иволгинский дацан и переезд в Усть-Баргузин
Встречаемся и едем на первую экскурсию в буддийский центр — знаменитый Иволгинский дацан, самый большой в России. Нас встретит лама, покажет территорию и расскажет о дацане и о том, как проводятся службы-хуралы. Затем пообедаем и прогуляемся по Улан-Удэ.
Вечером переезжаем в Усть-Баргузин, где разместимся в отеле, поужинаем и прогуляемся к берегу озера. Здравствуй, Байкал!
Можно прилететь раньше и познакомиться с Улан-Удэ самостоятельно. В этом случае вы сами бронируете дополнительную ночь в гостинице, а мы сориентируем вас по поводу места встречи в городе перед началом программы.
Баргузинская долина
Завтракаем и едем в Баргузинскую долину, одно из красивейших мест Бурятии. Вы посмотрите на дуган богини Янжимы, построенный в 2009 году. Лик богини искусств, наук, ремесел, мудрости и благоденствия откроется тем, кто светел душой и чист помыслами. Кто-то увидит её частично, кто-то совсем не увидит, а кому-то она откроется в золотистых красках. Покрутим священные барабаны с буддийскими мантрами и попросим у Янжимы исполнения сокровенных желаний.
На обед вы попробуете национальную бурятскую кухню, а вечером вернёмся в гостиницу.
Круиз на корабле: курс на бухту Змеиная
Утром будет время, чтобы самостоятельно погулять по берегу, покрытому соснами, и искупаться.
После вкусного обеда из свежей байкальской рыбы отправляемся в Чивыркуйский залив. Сначала на автобусе доберёмся до Монахово. Там пересядем на корабль и возьмём курс на бухту Змеиная, где сохранилась уникальная дикая природа. Вокруг неё невысокие скалы образуют «воронку», а вдоль берега проходит линия пляжа.
По пути увидим остров, где гнездятся бакланы, настолько смелые, что не против принять угощение из рук. Доберёмся до самого тёплого места озера — горячих источников и устроим небольшую стоянку. Можно будет окунуться.
Затем зайдём в тихую бухту: близость к заповедной территории Забайкальского национального парка делает это место малолюдным. Поужинаем, любуясь красочным закатом, и переночуем на корабле. Желающие порыбачат (снасти предоставляются).
Продолжение круиза
Пока вы будете спать, корабль отчалит от берега. Обойдём мыс Святой Нос, крупнейший на Байкале, и отправимся на Ольхон. Если позволит погода, заглянем на Ушканьи острова, знаменитые лежбищами нерп, приплывающими сюда погреться на солнышке. Если повезет, сделаем милые фотографии с ними. Остановимся в географическом центре Байкала, чтобы искупаться в открытой воде — ощущения непередаваемые, будет, что вспомнить!
Пообедаем на палубе, наслаждаясь с воды видами Ольхона. Вечером причалим, доедем до турбазы, поужинаем и отдохнём.
Важно: возможен круиз на корабле либо на быстроходном катере, в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.
Мыс Хобой
Сегодня едем на самую северную оконечность Ольхона — мыс Хобой. Скалы мыса обрываются в воду и напоминают острый клык. Его название так и переводится с бурятского. Хобой считается местом силы, с него открывается живописная панорама озера. Это очень популярное место, но наша экскурсия пройдёт нестандартно — пока пусть это останется секретом. Обещаем, вам понравится! Пообедаем на природе и, нагулявшись, вернёмся на турбазу.
После ужина можно отдохнуть на берегу, окунуться и проводить закат.
Свободное время на Ольхоне
В этот день вы выбираете занятие по своему вкусу. Можно провести время на пляже, прокатиться по берегу на велосипеде (аренда ~ 700 руб. в день с человека), посетить краеведческий музей, купить сувениры или отправиться на экскурсию.
Будет возможность прогуляться верхом (1200 руб. в час), прокатиться на автомобиле на юг острова Ольхон (~ 2000 руб. с человека), взять в аренду катамаран, лодку, байдарку или сап (от 1000 руб.), домчать на катере до острова Огой, встретиться с шаманом и поучаствовать в обряде, попариться в сибирской баньке.
Все дополнительные активности можно выбрать и оплатить на месте.
Переезд в Иркутск
После завтрака — переезд в аэропорт (трансфер входит в стоимость тура) или гостиницу Иркутска (за доплату).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по маршруту
- Все описанные экскурсии, кроме 6-го дня на Ольхоне и экскурсии на Ушканьи острова
- Проживание^ в 2-3-местных номерах в гостиницах (5 ночей), на корабле (1 ночь)
- Трёхразовое питание, начиная с ужина в первый день по завтрак в заключительный день (кроме обеда в 6-й день)
- Переход на арендованном под нашу группу корабле в бухту Змеиная - о. Ушканьи - п. Хужир
- Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
- Входные билеты в музеи по программе
- Работа команды (водителей, капитана, гидов)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до начала тура (в Улан-Удэ) и обратно (из Иркутска)
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Завтрак в 1-й день, обед в кафе
- Одноместное размещение - 12 000 руб
- Медицинская страховка