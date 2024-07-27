Если вы давно мечтали о путешествии, которое позволит вам по-настоящему познакомиться с Байкалом, наш тур предлагает уникальную возможность. Вас ждет не просто посещение Улан-Удэ, но и двухдневное приключение на острове Ольхон, где вы сможете искупаться в середине озера во время круиза и провести ночь в уединенной бухте, наслаждаясь заповедной природой. В этом путешествии вы не только увидите живописные виды и священные места, но и попробуете блюда из местной рыбы, познакомитесь с культурой и традициями бурят. Организационные детали тщательно продуманы: тур доступен для участия с детьми от 7 лет, не требует особых физических подготовок и предусматривает комфортные переезды на современном транспорте, включая короткие трансферы на автомобилях УАЗ по бездорожью. Мы также рекомендуем прививку от клещевого энцефалита для безопасности во время путешествия. Приобретение билетов возможно только после подачи заявки и её подтверждения, что гарантирует индивидуальный подход к каждому участнику

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа не имеет категории сложности, маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. На протяжении всего маршрута перемещаемся либо на авто, либо на катере, однако от места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. Для этого вам будет необходим чемодан, сумка или туристический рюкзак.

Билеты: самолёт вылетает вечером и прилетает на следующее утро. Время в полёте — около 6 часов. Есть 2 варианта перелёта из Москвы. 1. Москва — Улан-Удэ, Иркутск — Москва. Этот вариант немного дороже, т. к. разные пункты прибытия и вылета. 2. Москва — Иркутск — Москва самолетом + ночной переезд Иркутск — Улан-Удэ на поезде. Поезд из Москвы выезжает каждый день, едет 3,5 дня и прибывает около 9:40 утра по местному времени. Чтобы добраться вместе, прежде чем брать билеты, свяжитесь с нами, и мы подскажем, как и на чём едут другие участники группы.

Приобретать билеты можно только после подачи заявки и её подтверждения.

Переезды будут осуществляться на современном и надёжном транспорте (Peugeot, Fiat, Toyota Hiace). Но хотим обратить ваше внимание, что в этом путешествии будет несколько участков с бездорожьем, на которых мы будем использовать автомобили УАЗ. Это будут непродолжительные трансферы — около 1,5-2 часов. Не забудьте захватить средства от укачивания.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Байкал в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.