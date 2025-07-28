На протяжении 8 дней путешественники смогут насладиться живописными видами и культурными достопримечательностями региона. Все детали поездки тщательно продуманы, чтобы обеспечить комфорт и незабываемые впечатления. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже познакомиться с природой и культурой Бурятии
5 причин купить этот авторский тур
- 🌄 Живописные виды Баргузинской долины
- 🚗 Комфортное путешествие из Улан-Удэ
- 📅 8 дней насыщенной программы
- 🌿 Близость к природе и культуре
- 🗺 Уникальные достопримечательности
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Баргузинская долина
Описание тура
Путешествие в Бурятию
Если вы мечтаете посетить Бурятию, но не знаете, с чего начать, мы готовы помочь вам! Путешествие в этот удивительный край станет настоящим открытием. Мы предлагаем вам уникальный тур на 8 дней из Улан-Удэ, который позволит вам насладиться всеми прелестями этого региона.
Почему стоит выбрать наш тур?
Мы продумали все детали вашего путешествия, чтобы вы могли сосредоточиться на наслаждении каждым моментом. Вам не придется беспокоиться о планировании маршрута, поиске жилья или организации экскурсий. Все это уже включено в наш тур!
Что вас ждет в нашем туре?
- Увлекательные экскурсии по самым живописным местам Бурятии.
- Знакомство с уникальной культурой и традициями местного населения.
- Возможность попробовать вкуснейшие блюда бурятской кухни.
- Незабываемые встречи с природой, включая озеро Байкал и горные пейзажи.
Кому подойдет этот тур?
Наш тур подходит для всех, кто хочет открыть для себя новые горизонты. Независимо от того, путешествуете ли вы в одиночку, с друзьями или семьей, мы обеспечим комфорт и интересные впечатления для каждого.
Как записаться на тур?
Не упустите возможность отправиться в это удивительное путешествие! Свяжитесь с нами, чтобы узнать все детали и забронировать свое место. Бурятия ждет вас!
Дата и время путешествия обсуждается индивидуально
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Байкал
- Чивыркуйский залив
- Полуостров Святой нос
- Баргузинский залив
- Баргузинская долина
- Золотая подкова Аргады
- Дворец Богини Янжимы
- Ущелье реки Алла
- Курорт Умхей
- Водопад реки Алла
- Барагханские источники (аршан)
- Сувинская Саксония
- Камень-Бык (Бухэ-Шулун)
- Солёное озеро
- Река Баргузин
- Лечебные термальные источники
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Проживание по маршруту
- Мастер-класс по лепке бууз
- Входные билеты для посещения национального парка
- Профессиональный гид-проводник
- Посещение термальных источников
Что не входит в цену
- Питание
- Сувенирная продукция
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Ссылки на мои соцсети
- Https://t me/Oleg-na-Baikal
- Https://vk com/oleg-na-baikal