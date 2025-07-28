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Красота восточного берега Байкала и Бурятии (7 дней, 6 ночей)

Погрузитесь в атмосферу Бурятии с экскурсией на 8 дней из Улан-Удэ. Всё продумано для вашего комфорта и удовольствия. Откройте новые горизонты
Тур «Тайны Баргузинской долины» предлагает уникальную возможность посетить Бурятию.

На протяжении 8 дней путешественники смогут насладиться живописными видами и культурными достопримечательностями региона. Все детали поездки тщательно продуманы, чтобы обеспечить комфорт и незабываемые впечатления. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже познакомиться с природой и культурой Бурятии

5 причин купить этот авторский тур

  • 🌄 Живописные виды Баргузинской долины
  • 🚗 Комфортное путешествие из Улан-Удэ
  • 📅 8 дней насыщенной программы
  • 🌿 Близость к природе и культуре
  • 🗺 Уникальные достопримечательности

Лучшее время для посещения

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Летние месяцы идеально подходят для посещения Баргузинской долины. В это время года природа раскрывается во всей красе, предоставляя возможность насладиться пейзажами и культурными особенностями региона.
Сейчас июль — это идеальное время.
Красота восточного берега Байкала и Бурятии (7 дней, 6 ночей)
Красота восточного берега Байкала и Бурятии (7 дней, 6 ночей)
Красота восточного берега Байкала и Бурятии (7 дней, 6 ночей)
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Что можно увидеть

  • Баргузинская долина

Описание тура

Путешествие в Бурятию

Если вы мечтаете посетить Бурятию, но не знаете, с чего начать, мы готовы помочь вам! Путешествие в этот удивительный край станет настоящим открытием. Мы предлагаем вам уникальный тур на 8 дней из Улан-Удэ, который позволит вам насладиться всеми прелестями этого региона.

Почему стоит выбрать наш тур?

Мы продумали все детали вашего путешествия, чтобы вы могли сосредоточиться на наслаждении каждым моментом. Вам не придется беспокоиться о планировании маршрута, поиске жилья или организации экскурсий. Все это уже включено в наш тур!

Что вас ждет в нашем туре?

  • Увлекательные экскурсии по самым живописным местам Бурятии.
  • Знакомство с уникальной культурой и традициями местного населения.
  • Возможность попробовать вкуснейшие блюда бурятской кухни.
  • Незабываемые встречи с природой, включая озеро Байкал и горные пейзажи.

Кому подойдет этот тур?

Наш тур подходит для всех, кто хочет открыть для себя новые горизонты. Независимо от того, путешествуете ли вы в одиночку, с друзьями или семьей, мы обеспечим комфорт и интересные впечатления для каждого.

Как записаться на тур?

Не упустите возможность отправиться в это удивительное путешествие! Свяжитесь с нами, чтобы узнать все детали и забронировать свое место. Бурятия ждет вас!

Дата и время путешествия обсуждается индивидуально

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Байкал
  • Чивыркуйский залив
  • Полуостров Святой нос
  • Баргузинский залив
  • Баргузинская долина
  • Золотая подкова Аргады
  • Дворец Богини Янжимы
  • Ущелье реки Алла
  • Курорт Умхей
  • Водопад реки Алла
  • Барагханские источники (аршан)
  • Сувинская Саксония
  • Камень-Бык (Бухэ-Шулун)
  • Солёное озеро
  • Река Баргузин
  • Лечебные термальные источники
Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Проживание по маршруту
  • Мастер-класс по лепке бууз
  • Входные билеты для посещения национального парка
  • Профессиональный гид-проводник
  • Посещение термальных источников
Что не входит в цену
  • Питание
  • Сувенирная продукция
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Город Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время путешествия обсуждается индивидуально
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Ссылки на мои соцсети
  • Https://t me/Oleg-na-Baikal
  • Https://vk com/oleg-na-baikal
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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