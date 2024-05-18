Заглянуть в редко посещаемые уголки, узнать тайны священных камней и проехать там, где нет дорог
Вы насладитесь запахами сибирской тайги и свежестью реки Баргузин, узнаете легенды о священных местах, заглянете в необычный музей и Баргузинский дацан. Мы полюбуемся закатом на берегу и на время забудем о шумной цивилизации и ежедневных хлопотах. Послушаем тишину и услышим голоса наших сердец.
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Описание
Организационные детали
Экскурсия большая, насыщенная — необходима очень удобная обувь. Обязательно возьмите с собой солнечные очки, головные уборы по погоде, тары для воды, запасную одежду, купальные принадлежности (летом).
Проживание. Не входит в стоимость. Ночевать будем в необычном доме в Усть-Баргузине.
Питание. Оплачивается отдельно.
Дети. Поездка очень насыщенная, поэтому не предполагает участия в ней детей до 12 лет.
Уровень сложности. Легко. Тур проводится на автомобиле Nissan Cube вместимостью 4 пассажира + водитель. Обратите внимание: в автомобиле маленький багажник — с собой в поездку берите только самое необходимое.
Программа тура по дням
Обряд на задабривание духов, история озера, байкальская кухня и необычный музей
Встречаемся и едем любоваться Байкалом и знакомиться с окружающей его природой. Я расскажу вам историю возникновения озера, научу «бурханить» — задабривать местных духов, чтобы дорога была удачной. Мы заглянем в гости к «Черепахе» — валуну, торчащему из вод священного моря напротив его самого глубокого места и похожему на пресмыкающееся. Вы услышите связанные с ним легенды и сможете загадать желание — камень считается хранителем побережья.
На обед вы отведаете вкуснейшие блюда национальной кухни, а ближе к вечеру посетим очень необычный дом-музей, где нас будут ждать сытный ужин и увлекательные рассказы. И ночевать мы будем прямо в нём!
Баргузинский дацан, Сувинская Саксония и Ининский сад камней
Утром желающие смогут купить местные гостинцы и байкальские минералы, а затем отправляемся в Баргузинскую долину. Через некоторое время пути мы окажемся вне зоны асфальта — настоящее единение с природой! Посетим нерукотворный лик богини Янжимы и яркий Баргузинский дацан. Спешить не будем: тишина и спокойствие этого края располагает к погружению в момент и медитации.
После переместимся на противоположный берег реки Баргузин. Сосны, горный воздух и свежесть от речной воды словно стирают воспоминания о шумной цивилизации. Здесь из-под земли бьёт более 100 ключей, полезных для здоровья, а на страже стоят Баргузинский и Икатский хребты. Я покажу вам священный камень «Бык» и расскажу, какие секреты он в себе хранит. Мы полюбуемся загадочной Сувинской Саксонией — живописными скалами, напоминающими готическую застройку Саксонии, откуда и пошло название. Посетим Ининский сад камней, увидим белоснежные солончаки и один из старейших православных храмов.
Уставшие и довольные, к ночи вернёмся в Улан-Удэ.
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Что включено
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Что не входит в цену
- Проживание (ваше и моё). Стоимость проживания в доме-музее - 1500 руб. с человека
- Питание - от 300 до 1000 руб. за один приём с человека. Питание в доме-музее (ужин и завтрак) - 1500 руб. с человека
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты