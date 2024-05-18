Экскурсия большая, насыщенная — необходима очень удобная обувь. Обязательно возьмите с собой солнечные очки, головные уборы по погоде, тары для воды, запасную одежду, купальные принадлежности (летом).

Проживание. Не входит в стоимость. Ночевать будем в необычном доме в Усть-Баргузине.

Питание. Оплачивается отдельно.

Дети. Поездка очень насыщенная, поэтому не предполагает участия в ней детей до 12 лет.

Уровень сложности. Легко. Тур проводится на автомобиле Nissan Cube вместимостью 4 пассажира + водитель. Обратите внимание: в автомобиле маленький багажник — с собой в поездку берите только самое необходимое.