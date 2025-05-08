Граница между Россией и Монголией проходит прямо по вершине: шаг вперед — и вы в Монголии, шаг назад — в России.
Программа тура по дням
Пеший переход до расположения базового лагеря
Встреча на вокзале в г. Слюдянка в 6:00 часов. Отъезд в 6:30 часов.
Рекомендуется взять с собой в дорогу чай в термосе, бутерброды.
Приезд к началу маршрута ориентировочно в 12:00 часов.
Пеший переход от моста через р. Средний Иркут до расположения базового лагеря (около 2 часов).
Обед (за свой счет).
Разбивка лагеря и установка палаток.
Инструктаж и обучение работы со специальным снаряжением.
Ужин.
Знакомство.
Пеший переход будут проходит по реке Белый Иркут (иметь непромокаемую обувь), вдоль живописных каньонов и скал.
Ночевка в палатках, поэтому рекомендуем брать спальник комфорт — 20 градусов или дополнительно взять пуховое или синтепоновое одеяло. Палатки 3-4-местные.
Внимание! Автобус будет отходить точно по времени, поэтому постарайтесь не опаздывать.
Обучение восхождению на ледовом водопаде
После завтрака собираемся и идем к ледовому водопаду.
Занятия на льду, с применением кошек и ледового снаряжения.
Во время занятий Вы научитесь пользоваться кошками и ледорубом, а также подниматься по вертикальным ледовым препятствиям.
Обед.
Выходим на озеро.
Ужинаем в виде перекуса.
Ночуем на озере (на высоте 2 700 м). Ночевка на озере дает преимущество при восхождении. Восхождение будет более комфортным с точки зрения физических нагрузок.
Особенно красиво на озере во время рассвета!
К тому же вы сможете восстановить силы на озере на обратном пути.
На озеро участники заносят палатку (на 4 человек), спальник и коврик.
И немного продуктов.
Для тех, кто не совершал восхождение или просто приехал отдохнуть — пеший переход на гору Обзорную.
Ночевка в базовом лагере.
При хорошей видимости с горы Обзорной открывается панорамный вид на Окинское плато и Соседние пики горы Мунку-Сардык.
Восхождение на гору Мунку-Сардык
Завтрак в 6:00.
Начинаем восхождение на гору Мунку-Сардык (3491 м).
Восхождение проводится в связке без вещей. Группа идет вся вместе в одном умеренном ритме.
Перекус на вершине.
Фото на память на фоне озера Хубсугул, что находится на границес Монголией.
Спуск и отдых на озере.
Возвращение в базовый лагерь.
Ужин. Отдых.
Для тех кто не совершал восхождение — прогулка к ледовому ручью, занятия на ледопадах.
Отъезд
Завтрак.
Спуск до моста.
Обед в кафе по дороге (оплачивается самостоятельно).
При желании заезжаем на горячие источники (принятие ванн оплачивается самостоятельно).
Выезд в г. Слюдянка.
Прибытие около 19:00 часов.
Размещение в городе самостоятельно или бронирование по предварительному запросу.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение в трех- четырехместных палатках.
Доплата за двухместное размещение 500 рублей с человека;
Доплата за одноместное размещение 1 000 рублей с человека.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Аренда специального снаряжения на все дни (кошки, ледоруб, каска)
- Групповая аптечка
- Прокат группового снаряжения (палатки, веревки, костровое оборудование)
- Трансферы по программе
- Проживание по программе в палатках (3-4 местное)
- Питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
- Транспорт по программе
- Встреча
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Слюдянка и обратно
- Страховка
- Баня
- Услуги переводчика
- Услуги личного повара
- Проживание до и после проведения тура
Место начала и завершения?
Личное снаряжение для восхождения
Снаряжение и аксессуары:
* Рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
* Коврик полиуретановый;
* Полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
* Фонарь налобный;
* Очки и крем солнцезащитные;
* Спальник (комфорт — 15, — 20);
* Ложка, кружка, ножик;
* Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку, зажигалку.
* Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу. Обязательно рулон пластыря);
* Фотоаппарат;
* Термос или пластиковая бутылка;
* Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)
Одежда
* Нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
* Термобелье (зимний комплект. Кофта + трико) — 1-2 шт.;
* Брюки спортивные, для ежедневной носки в зависимости от времени года;
* Футболка 1-2 шт.
* Кофта, флиска или т. п. для ежедневной носки 1-2 шт. (желательно из современных материалов ветрозащитных и непромокаемых);
* Пуховка + утепленые брюки (Как правило в горах в это время и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра и влаги при взаимодействии со снегом).
* Носки (или трекинговые) — 2–4 пары;
* Термоноски или шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
* Обувь 2 пары, разношенная (для восхождений – горные ботинки для восхождений + трекинговые ботинки. Кроссовки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п)
* Бахилы, фонарики – обязательно (если нет на брюках)
Примечание: Днем в горах солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства. (Резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам) – на усмотрение участников)
* Шапочка теплая спортивная — 2 шт.
* Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
* Перчатки –2 пары. Зимой и на восхождения – утепленные перчатки – 1 пара и очень теплые рукавицы – 1 пара;
Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
* Кошки и ледоруб (как правило входят в стоимость);
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку– свидетельство о рождении, справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600 -800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п..
Как происходит расселение по палаткам?
Как добраться?
Ежегодное массовое Майское восхождение на Мунку-Сардык.
Для приезжих из России встреча на ж/д вокзале г. Слюдянка (с Иркутска ходят автобусы и поезда. Время в пути около 2 часов) и отъезд в Окинский район.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть скидки в туре?
Скидки для детей до 12 лет — 10%.
Скидки для детей до 5 лет — 20%.
Скидки не действуют на проезд.
Правила участия в туре
1. Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки).
2. Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
3. Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога, в активном туре, главной целью является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
4. Гид (инструктор) — координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
5. Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
6. Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий.
7. Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.
Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале.
8. Для тех, кто идет самостоятельно можно оплатить только автобус. Стоимость проезда:
- Улан-Удэ — Белый Иркут — Улан-Удэ, на автобусе класса комфорт с TV — 3200 рублей (с заездом на горячие источники);
- Слюдянка-Белый Иркут-Слюдянка (с заездом на горячие источники в Жемчуге) — 2500 рублей.
При покупке билета на автобус, выезд из Улан-Удэ в ночь.
Правила оформления пропуска в приграничных зонах РФ
Осуществляется за месяц до даты начала поездки, для иностранных граждан за 2 месяца. Вы также можете оформить пропуск самостоятельно на сайте государственных услуг.