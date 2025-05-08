Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах

Путешествие в Саяны: восхождение на Мунку-Сардык и увидеть красоту дикой природы
Хотите покорять вершины разной сложности и уверенно себя чувствовать в горных походах? Тогда этот поход с обучением и практикой для вас! Вы совершите незабываемое восхождение на высший пик Восточной Сибири — Мунку-Сардык.

Граница между Россией и Монголией проходит прямо по вершине: шаг вперед — и вы в Монголии, шаг назад — в России.
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в СаянахФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в СаянахФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в СаянахФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Пеший переход до расположения базового лагеря

Встреча на вокзале в г. Слюдянка в 6:00 часов. Отъезд в 6:30 часов.

Рекомендуется взять с собой в дорогу чай в термосе, бутерброды.

Приезд к началу маршрута ориентировочно в 12:00 часов.

Пеший переход от моста через р. Средний Иркут до расположения базового лагеря (около 2 часов).

Обед (за свой счет).

Разбивка лагеря и установка палаток.

Инструктаж и обучение работы со специальным снаряжением.

Ужин.

Знакомство.

Пеший переход будут проходит по реке Белый Иркут (иметь непромокаемую обувь), вдоль живописных каньонов и скал.

Ночевка в палатках, поэтому рекомендуем брать спальник комфорт — 20 градусов или дополнительно взять пуховое или синтепоновое одеяло. Палатки 3-4-местные.

Внимание! Автобус будет отходить точно по времени, поэтому постарайтесь не опаздывать.

2 день

Обучение восхождению на ледовом водопаде

После завтрака собираемся и идем к ледовому водопаду.

Занятия на льду, с применением кошек и ледового снаряжения.

Во время занятий Вы научитесь пользоваться кошками и ледорубом, а также подниматься по вертикальным ледовым препятствиям.

Обед.

Выходим на озеро.

Ужинаем в виде перекуса.

Ночуем на озере (на высоте 2 700 м). Ночевка на озере дает преимущество при восхождении. Восхождение будет более комфортным с точки зрения физических нагрузок.

Особенно красиво на озере во время рассвета!

К тому же вы сможете восстановить силы на озере на обратном пути.

На озеро участники заносят палатку (на 4 человек), спальник и коврик.

И немного продуктов.

Для тех, кто не совершал восхождение или просто приехал отдохнуть — пеший переход на гору Обзорную.

Ночевка в базовом лагере.

При хорошей видимости с горы Обзорной открывается панорамный вид на Окинское плато и Соседние пики горы Мунку-Сардык.

3 день

Восхождение на гору Мунку-Сардык

Завтрак в 6:00.

Начинаем восхождение на гору Мунку-Сардык (3491 м).

Восхождение проводится в связке без вещей. Группа идет вся вместе в одном умеренном ритме.

Перекус на вершине.

Фото на память на фоне озера Хубсугул, что находится на границес Монголией.

Спуск и отдых на озере.

Возвращение в базовый лагерь.

Ужин. Отдых.

Для тех кто не совершал восхождение — прогулка к ледовому ручью, занятия на ледопадах.

4 день

Отъезд

Завтрак.

Спуск до моста.

Обед в кафе по дороге (оплачивается самостоятельно).

При желании заезжаем на горячие источники (принятие ванн оплачивается самостоятельно).

Выезд в г. Слюдянка.

Прибытие около 19:00 часов.

Размещение в городе самостоятельно или бронирование по предварительному запросу.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает размещение в трех- четырехместных палатках.

Доплата за двухместное размещение 500 рублей с человека;

Доплата за одноместное размещение 1 000 рублей с человека.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

3 ночи

Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Аренда специального снаряжения на все дни (кошки, ледоруб, каска)
  • Групповая аптечка
  • Прокат группового снаряжения (палатки, веревки, костровое оборудование)
  • Трансферы по программе
  • Проживание по программе в палатках (3-4 местное)
  • Питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
  • Транспорт по программе
  • Встреча
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Слюдянка и обратно
  • Страховка
  • Баня
  • Услуги переводчика
  • Услуги личного повара
  • Проживание до и после проведения тура
Место начала и завершения?
П. Слюдянка
Личное снаряжение для восхождения

Снаряжение и аксессуары:
* Рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
* Коврик полиуретановый;
* Полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
* Фонарь налобный;
* Очки и крем солнцезащитные;
* Спальник (комфорт — 15, — 20);
* Ложка, кружка, ножик;
* Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку, зажигалку.
* Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу. Обязательно рулон пластыря);
* Фотоаппарат;
* Термос или пластиковая бутылка;
* Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)
Одежда
* Нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
* Термобелье (зимний комплект. Кофта + трико) — 1-2 шт.;
* Брюки спортивные, для ежедневной носки в зависимости от времени года;
* Футболка 1-2 шт.
* Кофта, флиска или т. п. для ежедневной носки 1-2 шт. (желательно из современных материалов ветрозащитных и непромокаемых);
* Пуховка + утепленые брюки (Как правило в горах в это время и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра и влаги при взаимодействии со снегом).
* Носки (или трекинговые) — 2–4 пары;
* Термоноски или шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
* Обувь 2 пары, разношенная (для восхождений – горные ботинки для восхождений + трекинговые ботинки. Кроссовки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п)
* Бахилы, фонарики – обязательно (если нет на брюках)
Примечание: Днем в горах солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства. (Резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам) – на усмотрение участников)
* Шапочка теплая спортивная — 2 шт.
* Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
* Перчатки –2 пары. Зимой и на восхождения – утепленные перчатки – 1 пара и очень теплые рукавицы – 1 пара;
Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
* Кошки и ледоруб (как правило входят в стоимость);
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку– свидетельство о рождении, справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).

Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600 -800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п..

Как происходит расселение по палаткам?

Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).

Как добраться?

Ежегодное массовое Майское восхождение на Мунку-Сардык.

Для приезжих из России встреча на ж/д вокзале г. Слюдянка (с Иркутска ходят автобусы и поезда. Время в пути около 2 часов) и отъезд в Окинский район.

Внимание! Автобус из Слюдянки будет отходить точно по времени, поэтому постарайтесь не опаздывать.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть скидки в туре?

Скидки для детей до 12 лет — 10%.
Скидки для детей до 5 лет — 20%.
Скидки не действуют на проезд.

Правила участия в туре

1. Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки).

2. Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.

3. Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога, в активном туре, главной целью является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.

4. Гид (инструктор) — координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.

5. Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.

6. Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий.

7. Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.

Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале.

8. Для тех, кто идет самостоятельно можно оплатить только автобус. Стоимость проезда:

- Улан-Удэ — Белый Иркут — Улан-Удэ, на автобусе класса комфорт с TV — 3200 рублей (с заездом на горячие источники);

- Слюдянка-Белый Иркут-Слюдянка (с заездом на горячие источники в Жемчуге) — 2500 рублей.

При покупке билета на автобус, выезд из Улан-Удэ в ночь.

Правила оформления пропуска в приграничных зонах РФ

Осуществляется за месяц до даты начала поездки, для иностранных граждан за 2 месяца. Вы также можете оформить пропуск самостоятельно на сайте государственных услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
К
Доброе утро, всё прошло замечательно, остались одни положительные эмоции
М
Все организованно было на высшем уровне мне все понравилось. Гид Артём профессионал своего дела, весь поход был четко распланирован и все прошло без проблем, грамотно прошедший инструктаж полностью исключил все пренебрежения безопасности. Все круто обязательно ещё воспользуюсь услугами😊
Все организованно было на высшем уровне мне все понравилось. Гид Артём профессионал своего дела, весь поход
М
Я очень доволен мне все понравилось. Обязательно воспользуюсь ещё вашими услугами😊🙌.

Похожие туры на «Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах»

Байкальские приключения в солнечной Бурятии: всё включено
5 дней
Байкальские приключения в солнечной Бурятии: всё включено
Каждому, кто хочет по-настоящему познакомиться со священным озером, обязательно нужно побывать на его восточном побережье
14 июн в 10:00
9 авг в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Улан-Удэ
Все туры из Улан-Удэ
