2 день

Обучение восхождению на ледовом водопаде

После завтрака собираемся и идем к ледовому водопаду.

Занятия на льду, с применением кошек и ледового снаряжения.

Во время занятий Вы научитесь пользоваться кошками и ледорубом, а также подниматься по вертикальным ледовым препятствиям.

Обед.

Выходим на озеро.

Ужинаем в виде перекуса.

Ночуем на озере (на высоте 2 700 м). Ночевка на озере дает преимущество при восхождении. Восхождение будет более комфортным с точки зрения физических нагрузок.

Особенно красиво на озере во время рассвета!

К тому же вы сможете восстановить силы на озере на обратном пути.

На озеро участники заносят палатку (на 4 человек), спальник и коврик.

И немного продуктов.

Для тех, кто не совершал восхождение или просто приехал отдохнуть — пеший переход на гору Обзорную.

Ночевка в базовом лагере.

При хорошей видимости с горы Обзорной открывается панорамный вид на Окинское плато и Соседние пики горы Мунку-Сардык.