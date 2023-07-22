Ведь именно со стороны Бурятии на Байкале километры песчаных пляжей и уединенные бухты, нетронутая природа и теплый Чивыркуйский залив, целебные горячие источники и яркие буддийские дацаны, самое крупное лежбище байкальской нерпы и величественный Святой Нос, бурятская национальная кухня и местный колорит, Баргузинская долина и столица Республики – солнечный Улан-Удэ.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иволгинский дацан - Байкал
Встреча в аэропорту Улан-Удэ.
Экскурсия в Иволгинский Дацан, завтрак бурятской национальной кухни на территории дацана.
Знакомство с феноменом буддийской религии нетленным ламой «Даши Доржо Этигэловым».
Выезд на Байкал, путевая экскурсия с остановками (Пыхта, Хаим, Сретенский женский монастырь, скала Черепаха, мыс Крестовый).
Размещение в селе Максимиха или Усть-Баргузин.
Питание завтрак, обед, ужин.
Баргузинская долина
Выезд на экскурсию в Баргузинскую долину.
Долина имеет уникальное месторасположение, микроклимат и рельеф, культуру и историю населявших и населяющих ее народов, богатую флору и фауну, места силы буддийской и шаманской веры.
Первой знаковой точкой, будет село Баргузин, первый казачий острог на территории Забайкалья.
Баргузин, является известным местом политической ссылки (декабристы и польские повстанцы).
Далее переезд в Улюн.
Обед бурятской национальной кухни.
Переезд к дворцу Богини Янжимы (буддийский храмовый комплекс расположенный у подножия Баргузинского хребта), пешая прогулка к месту проявления «лика богини» (богиня Янжима - покровительница женщин и людей творческих профессий), люди приезжают сюда за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребёнке и поиске второй половины.
Следующей точкой путешествия красивейший изгиб реки с видом на Баргузинский хребет.
Пересекаем долину и отправляемся к Икатскому хребту, здесь мы сделаем остановку у места «Бухэ шулун» (бык-камень), это шаманское место силы.
Бык-камень по местным преданиям считается хозяином Баргузинской долины.
Далее отправляемся к Сувинскому замку, огромные скальные останцы Бодонского отрога Икатского хребта напоминают руины древнего замка.
Забравшись на скалы, открывается панорамный вид на всю долину и на Баргузинский хребет.
Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.
Ушканьи острова - Забайкальский национальный парк - Чивыркуйский залив
Выезд на экскурсию в Забайкальский национальный парк.
Посещение современного визит-центра «Заповедное Подлеморье», после экскурсии по центру отправляемся к Бормашевым озерам, здесь у нас будет первая точка для купания.
Вода здесь очень тёплая и хорошо прогревается, а также богата минералами.
Следующую остановку мы сделаем на берегу Баргузинского залива на самом протяжённом пляже на Байкале (24 км).
Баргузинский залив самый большой и глубокий на Байкале, при этом открывается вид на полуостров Святой нос, культовое место для фотографий! Проехав по перешейку, направляемся к Чивыркуйскому заливу, самому теплому и одному из самых красивых на Байкале.
Поднимаемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на Чивыркуйский залив и его острова, отсюда мы также сможем увидеть заснеженные пики Баргузинского хребта.
Посадка на катер и переход по морю к Ушканьим островам, к самому крупному лежбищу Байкальской нерпы.
Обед байкальской кухни на корабле.
На архипелаге Ушканьи острова мы можем наблюдать за нерпой в естественной среде обитания.
Далее возвращаемся обратно в Чивыркуйский залив и заходим в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками.
После экскурсии возвращаемся в гостиницу.
Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.
Сплав и отдых на пляже Баргузинского залива
Сегодня у нас сплав по реке Баргузин.
Сплав не категорийный, нет порогов и сильного течения, продолжительность сплава около 1 часа.
Далее отдых на уединенном пляже Баргузинского залива, посещение кемпинга с баней и банным чаном.
Обед приготовленный на костре.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед на берегу, ужин.
Экскурсия к «старообрядцам Забайкалья»
Возвращение в Улан -Удэ.
Обзорная экскурсия по городу, покупка сувениров, обед.
Заселение в отель.
Экскурсия к «старообрядцам Забайкалья».
Этнокультурная программа «В гостях у семейских» включает в себя посещение дома-усадьбы, знакомство с бытом и укладом старообрядцев, участие в фольклорных обрядах и играх, шуточная свадьба и фотосессия в народных костюмах.
Выступление этнографического ансамбля с песнями и частушками.
Ужин старорусской кухни.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Отъезд
Прощаемся с Бурятией: после завтрака в гостинице представители компании отвезут вас в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах в поселке Усть-Баргузин (село Максимиха) и в двухместных номерах в гостинице в Улан-Удэ.
Варианты проживания
Гостиница в поселке Усть-Баргузин или Максимихе
Отели Синдбад, Баргузинский прибой, Кумуткан, Байкал Парк, Байкальский бриз или аналогичные.
Отель HUNNU
Отель HUNNU расположен в Улан-Удэ, в 2,7 км от Улан-Удэ. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. Отель HUNNU расположен в Улан-Удэ, в 2,7 км от Улан-Удэ. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. В отеле работают круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Для гостей могут организовать трансфер от/до аэропорта.
Среди удобств номеров — кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник, рабочий стол, чайник, душ и банные халаты. В распоряжении гостей некоторых номеров мини-кухня с микроволновой печью. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Отель «Бурятия»
Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.
В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
В кафе «Чашка» подают традиционные блюда бурятской и европейской кухни, а каждое утро сервируют завтрак.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорт
- Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах в поселке Максимиха или Усть-Баргузин и в гостинице в Улан-Удэ
- Питание по программе
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
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Отзывы и рейтинг
Благодарим нашего гида Светлану и команду встречающей стороны за организацию тура на самом высоком уровне. Программа продумана до мелочей, на всех этапах чувствуется чёткая и слаженная работа. И это благодаря Светлане! Она не только профессиональный гид и отличный организатор, но и замечательный человек. Такие её качества, как искренность, жизнерадостность, ответственность, любовь к своей родине и увлеченность работой, сделали наш отдых увлекательным и комфортным.
Отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто обеспечивал питание на всем протяжении тура. Вкусно, разнообразно и по-домашнему!
Питание:5+
Размещение:
отель "Бурятия"- отличный номер, 13-й этаж после капитального ремонта, 5+
Гостевой комплекс "Синдбад"- 5, из пожеланий- сетки на окнах
Программа: 5+, обширная, познавательная и развлекательная, смогли удивить
Транспорт: 5+
Благодарим от всего сердца!