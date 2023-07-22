Байкальские приключения

Групповой тур в Улан-Удэ
5
3 отзыва
Каждому, кто хочет по-настоящему познакомиться со священным озером – обязательно надо побывать на его восточном побережье.

Ведь именно со стороны Бурятии на Байкале километры песчаных пляжей и уединенные бухты, нетронутая природа и теплый Чивыркуйский залив, целебные горячие источники и яркие буддийские дацаны, самое крупное лежбище байкальской нерпы и величественный Святой Нос, бурятская национальная кухня и местный колорит, Баргузинская долина и столица Республики – солнечный Улан-Удэ.
Байкальские приключения
Байкальские приключения
Байкальские приключения
Ближайшие даты:
16
июн
15
июл
11
авг

Что вас ожидает:

Вкусы Бурятии
Вкусы Бурятии
Попробуем блюда национальной Бурятской кухни
Знакомство с обрядами
Знакомство с обрядами
Посетим юрту и послушаем рассказы о быте, обрядах и культуре бурятского народа
Легкий сплав
Легкий сплав
Сплавимся на катамаранах по спокойной реке Баргузин и насладимся живописными берегами
Лежбище нерпы
Лежбище нерпы
На катере отправимся на Ушканьи острова и сможем наблюдать за нерпой в естественной среде обитания
Пляж Байкала
Пляж Байкала
Искупаемся на уединенном пляже Баргузинского залива, сходим в баньку с банным чаном и покушаем обед приготовленный на костре
Центр буддизма
Центр буддизма
Посетим духовную столицу буддизма России – Иволгинский дацан

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский дацан - Байкал

Встреча в аэропорту Улан-Удэ.

Экскурсия в Иволгинский Дацан, завтрак бурятской национальной кухни на территории дацана.

Знакомство с феноменом буддийской религии нетленным ламой «Даши Доржо Этигэловым».

Выезд на Байкал, путевая экскурсия с остановками (Пыхта, Хаим, Сретенский женский монастырь, скала Черепаха, мыс Крестовый).

Размещение в селе Максимиха или Усть-Баргузин.

Питание завтрак, обед, ужин.

Иволгинский дацан - БайкалИволгинский дацан - БайкалИволгинский дацан - БайкалИволгинский дацан - Байкал
2 день

Баргузинская долина

Выезд на экскурсию в Баргузинскую долину.

Долина имеет уникальное месторасположение, микроклимат и рельеф, культуру и историю населявших и населяющих ее народов, богатую флору и фауну, места силы буддийской и шаманской веры.

Первой знаковой точкой, будет село Баргузин, первый казачий острог на территории Забайкалья.

Баргузин, является известным местом политической ссылки (декабристы и польские повстанцы).

Далее переезд в Улюн.

Обед бурятской национальной кухни.

Переезд к дворцу Богини Янжимы (буддийский храмовый комплекс расположенный у подножия Баргузинского хребта), пешая прогулка к месту проявления «лика богини» (богиня Янжима - покровительница женщин и людей творческих профессий), люди приезжают сюда за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребёнке и поиске второй половины.

Следующей точкой путешествия красивейший изгиб реки с видом на Баргузинский хребет.

Пересекаем долину и отправляемся к Икатскому хребту, здесь мы сделаем остановку у места «Бухэ шулун» (бык-камень), это шаманское место силы.

Бык-камень по местным преданиям считается хозяином Баргузинской долины.

Далее отправляемся к Сувинскому замку, огромные скальные останцы Бодонского отрога Икатского хребта напоминают руины древнего замка.

Забравшись на скалы, открывается панорамный вид на всю долину и на Баргузинский хребет.

Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.

Баргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долина
3 день

Ушканьи острова - Забайкальский национальный парк - Чивыркуйский залив

Выезд на экскурсию в Забайкальский национальный парк.

Посещение современного визит-центра «Заповедное Подлеморье», после экскурсии по центру отправляемся к Бормашевым озерам, здесь у нас будет первая точка для купания.

Вода здесь очень тёплая и хорошо прогревается, а также богата минералами.

Следующую остановку мы сделаем на берегу Баргузинского залива на самом протяжённом пляже на Байкале (24 км).

Баргузинский залив самый большой и глубокий на Байкале, при этом открывается вид на полуостров Святой нос, культовое место для фотографий! Проехав по перешейку, направляемся к Чивыркуйскому заливу, самому теплому и одному из самых красивых на Байкале.

Поднимаемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на Чивыркуйский залив и его острова, отсюда мы также сможем увидеть заснеженные пики Баргузинского хребта.

Посадка на катер и переход по морю к Ушканьим островам, к самому крупному лежбищу Байкальской нерпы.

Обед байкальской кухни на корабле.

На архипелаге Ушканьи острова мы можем наблюдать за нерпой в естественной среде обитания.

Далее возвращаемся обратно в Чивыркуйский залив и заходим в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками.

После экскурсии возвращаемся в гостиницу.

Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.

Ушканьи острова - Забайкальский национальный парк - Чивыркуйский заливУшканьи острова - Забайкальский национальный парк - Чивыркуйский заливУшканьи острова - Забайкальский национальный парк - Чивыркуйский залив
4 день

Сплав и отдых на пляже Баргузинского залива

Сегодня у нас сплав по реке Баргузин.

Сплав не категорийный, нет порогов и сильного течения, продолжительность сплава около 1 часа.

Далее отдых на уединенном пляже Баргузинского залива, посещение кемпинга с баней и банным чаном.

Обед приготовленный на костре.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, обед на берегу, ужин.

Сплав и отдых на пляже Баргузинского заливаСплав и отдых на пляже Баргузинского заливаСплав и отдых на пляже Баргузинского залива
5 день

Экскурсия к «старообрядцам Забайкалья»

Возвращение в Улан -Удэ.

Обзорная экскурсия по городу, покупка сувениров, обед.

Заселение в отель.

Экскурсия к «старообрядцам Забайкалья».

Этнокультурная программа «В гостях у семейских» включает в себя посещение дома-усадьбы, знакомство с бытом и укладом старообрядцев, участие в фольклорных обрядах и играх, шуточная свадьба и фотосессия в народных костюмах.

Выступление этнографического ансамбля с песнями и частушками.

Ужин старорусской кухни.

Питание: завтрак, обед и ужин.

Экскурсия к «старообрядцам Забайкалья»Экскурсия к «старообрядцам Забайкалья»Экскурсия к «старообрядцам Забайкалья»
6 день

Отъезд

Прощаемся с Бурятией: после завтрака в гостинице представители компании отвезут вас в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах в поселке Усть-Баргузин (село Максимиха) и в двухместных номерах в гостинице в Улан-Удэ.

Варианты проживания

Гостиница в поселке Усть-Баргузин или Максимихе

4 ночи

Отели Синдбад, Баргузинский прибой, Кумуткан, Байкал Парк, Байкальский бриз или аналогичные.

Гостиница в поселке Усть-Баргузин или МаксимихеГостиница в поселке Усть-Баргузин или Максимихе

Отель HUNNU

1 ночь

Отель HUNNU расположен в Улан-Удэ, в 2,7 км от Улан-Удэ. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. Отель HUNNU расположен в Улан-Удэ, в 2,7 км от Улан-Удэ. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. В отеле работают круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Для гостей могут организовать трансфер от/до аэропорта.

Среди удобств номеров — кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник, рабочий стол, чайник, душ и банные халаты. В распоряжении гостей некоторых номеров мини-кухня с микроволновой печью. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Отель HUNNUОтель HUNNUОтель HUNNUОтель HUNNUОтель HUNNUОтель HUNNU

Отель «Бурятия»

1 ночь

Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.

В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.

В кафе «Чашка» подают традиционные блюда бурятской и европейской кухни, а каждое утро сервируют завтрак.

Отель «Бурятия»Отель «Бурятия»Отель «Бурятия»Отель «Бурятия»Отель «Бурятия»Отель «Бурятия»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы в аэропорт
  • Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах в поселке Максимиха или Усть-Баргузин и в гостинице в Улан-Удэ
  • Питание по программе
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
Место начала и завершения?
г. Улан-Удэ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
22 июля 2023
Это незабываемое путешествие! Байкал и Бурятия навсегда в нашем сердце!
Благодарим нашего гида Светлану и команду встречающей стороны за организацию тура на самом высоком уровне. Программа продумана до мелочей, на всех этапах чувствуется чёткая и слаженная работа. И это благодаря Светлане! Она не только профессиональный гид и отличный организатор, но и замечательный человек. Такие её качества, как искренность, жизнерадостность, ответственность, любовь к своей родине и увлеченность работой, сделали наш отдых увлекательным и комфортным.
Отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто обеспечивал питание на всем протяжении тура. Вкусно, разнообразно и по-домашнему!
Питание:5+
Размещение:
отель "Бурятия"- отличный номер, 13-й этаж после капитального ремонта, 5+
Гостевой комплекс "Синдбад"- 5, из пожеланий- сетки на окнах
Программа: 5+, обширная, познавательная и развлекательная, смогли удивить
Транспорт: 5+
Благодарим от всего сердца!
Это незабываемое путешествие! Байкал и Бурятия навсегда в нашем сердце!Это незабываемое путешествие! Байкал и Бурятия навсегда в нашем сердце!Это незабываемое путешествие! Байкал и Бурятия навсегда в нашем сердце!Это незабываемое путешествие! Байкал и Бурятия навсегда в нашем сердце!Это незабываемое путешествие! Байкал и Бурятия навсегда в нашем сердце!Это незабываемое путешествие! Байкал и Бурятия навсегда в нашем сердце!Это незабываемое путешествие! Байкал и Бурятия навсегда в нашем сердце!Это незабываемое путешествие! Байкал и Бурятия навсегда в нашем сердце!
Ш
4 июля 2023
Великолепный, интересный и очень хорошо организованный тур! Ежедневные приключения, гостеприимство и бесконечные вкуснейшие угощения. Отдельная благодарность гиду Дариме, которая сплотила группу, водителям за сопровождение и вкуснейший пирог из байкальской рыбки! Часто в других турах "добирали" что-то дополнительно (развлечения, еда), в этом туре всего хватало с избытком. Очень понравились и красоты Бурятии, и гостеприимство принимавших нас людей, и наивкуснейшие обильные угощения. Это лучший тур на котором я побывала!
Ю
22 июля 2023
Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.
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Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

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