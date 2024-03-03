Программа тура по дням
Улан-Удэ. Переезд в Забайкальский национальный парк. Подготовка к сплаву
Встреча в городе Улан-Удэ возле гостиницы «Баргузин» (ул. Советская 28) в 6:45 час. по местному времени, без опозданий.
В случае опоздания, участники догоняют группу самостоятельно.
Переезд по живописной трассе до поселка Усть-Баргузин.
Обед будет в кафе с национальным колоритом, где Вы сможете самостоятельно приобрести то, что Вам понравится.
За окном нас будет сопровождать вид на Байкал.
Отъезд в Забайкальский национальный парк.
На территории парка собрано практически все, что можно увидеть на Байкале.
Сборка судов, инструктаж по технике безопасности, обучение.
Ужин, вечер знакомств.
Питание включено: ужин.
Продолжительность маршрута: на авто около 5 -6 часов.
Восхождение на плато Святой Нос
Завтрак, восхождение на плато Святой Нос (1870 м.).
Крупнейший полуостров озера Байкал.
Длина его около 53 км, ширина до 20 км.
Удивительная тропа начинается от Глинки и первые километры пролегает по лесу, подходит к горе, где начинается подъем.
В солнечную погоду, вид с горы очень впечатляет, но подъем в жаркую погоду немного утомляет.
В любом случае обязательно возьмите с собой не менее одного литра воды.
Перекус в лучшем месте горы с которого будете осматривать панорамы двух заливов и перешейка.
С вершины открывается панорамный вид на Чивыркуйский и Баргузинский залив.
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Продолжительность маршрута: пешкомот 7 до 12 часов в зависимости от физической подготовленности.
Сплав до Нижнего Изголовья
Завтрак.
Сегодня нам предстоит отработать элементарные навыки управления байдаркой во время первого нашего перехода.
Если у нас все отлично получится, то сегодня мы дойдем до Нижнего Изголовья.
Незаметное, но удивительные ворота из скал, внизу которых шумит ручей из кристально чистой воды.
Обед на берегу.
Продолжение сплава.
Самое удивительное, это огибание на байдарке Нижнего Изголовья, когда ты разворачиваешься на 180 градусов, и тут перед тобой открывается вся мощь и энергетика Великого озера Байкала.
Не случайно Байкал называют — местом силы.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: 10 -25 км (скорость байдарки 5-7 км в час.)
Переход до мыса Маркова
Завтрак.
Переход вдоль берега до мыса Маркова.
Открытый Байкал. Чувствуется его сила и величие.
Иногда вода настолько спокойна, что кажется идешь по зеркалу.
Полное отсутствие людей и сотовой связи, делают эти места первозданными, дикими, будто время повернулось вспять.
Обед на берегу Байкала.
Небольшой отдых.
Продолжение сплава.
Ужин.
Вечером у костра, слушаем шум Байкала и общаемся.
Полное погружение в мир природы.
Особенно приятно сидеть с горячей чашкой чая и часами глядеть на закат.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: 10-15 км.
Сплав до мыса Орловый
Подъем рано с утра.
Завтрак на берегу.
Сплав до мыса Орловый.
Удивительно вытянутый мыс, на берегу нет людей, только в некоторых местах имеется отдельные оборудованные стоянки рыбаков.
Ощущение уединенности и простора сопровождают на всем пути.
Обед на живописном берегу.
Продолжение сплава.
Ужин.
Костер.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: 15 -24 км.
Сплав до бухты Змеиная, остров Лохматый
Завтрак.
Рассвет.
Небольшой переход до Верхнего Изголовья.
Сегодня нам снова предстоит повернуть свои байдарки на 180 градусов, увидеть крест на берегу и баржу, выброшенную на берег во время шторма.
На севере бескрайний Байкал, а мы уже попадаем в Чивыркуйский залив.
Обед в очень живописной бухте, что напротив острова напоминающего издалека дикое животное.
Все острова в заливе памятники природы и каждое похожее то на дракона, то на ящера.
Продолжение сплава до бухты Змеиная с осмотром Острова Лохматый.
Со стороны моря остров представляет собой отвесную скалу.
Здесь можно увидеть человеческий облик, рыцаря, а также обезьянку из камня.
Ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: 10 — 20 км в день.
Отдых в бухте. Термальный источник «Змеиный»
Завтрак.
Дневка в бухте Змеевая на песчаном многокилометровом берегу.
С утра небольшая прогулка (около 3 км.).
Посещение термального источника «Змеиный».
Горячий источник с температурой воды 44-45 градусов.
Обед.
Отдых.
Возвращение к палаткам и ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: пешком 3 км.
День отдыха
Завтрак.
День отдыха или сплав до бухты Окуневой.
Все зависит от погоды.
Название произошло, от большого количества Окуней, которые водятся в этой бухте.
Если погода хорошая, то мы делаем переход на байдарках и ночуем поближе к нашему выезду.
Бухта живописная, недалеко поселок Курбулик.
Для тех, кто полон сил, прогулка по Байкальской тропе до поселения Курбулик, где можно заглянуть в местный магазин.
Обед на берегу Байкала.
Осмотр окрестностей, скал и т. п.
При наличии плавучей бани, можно заказать ее.
Оплата на месте.
Ужин.
Свободное время.
Ночь в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Сплав до бухты Сорожья. Большая Байкальская Тропа
Завтрак.
Продолжаем путешествие по красивым бухтам Чивыркуйского залива.
Слева острова, что являются памятниками природы озера Байкал.
Некоторые напоминают головы, некоторые ящериц.
Сплав до бухты Сорожья.
Очень живописная бухта, укрытая от ветров.
Теплая вода и пологий вход в Байкал, отличное место для того чтоб искупаться.
Обед.
Для желающих пеший обзорный переход по Большой Байкальской Тропе (ББТ) до мыса Катунь.
Участки троп на Байкале, где ее расчищали волонтеры со всей России.
Возвращение тем же маршрутом.
Ужин.
Отдых.
Костер.
Обсуждение планов.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Сплав до местности Монахово. Завершение программы
Ранний завтрак и сплав до местности Монахово.
Сбор судов.
Отъезд.
Прибытие в Улан-Удэ поздним вечером (ориентировочно 20-21 час).
Ужин в придорожном кафе, где Вы самостоятельно купите то, что Вам понравилось (не входит в стоимость).
Завершение программы.
Самостоятельное размещение в гостинице. Оплата самостоятельно. По заявке мы можем забронировать удобную для вас гостиницу.
Проживание
На активной части маршрута ночевки в 4-5-тиместных туристических палатках.
Доплата за 2-хместное размещение – 2 100 руб.
Доплата за 1-номестное размещение – 3 000 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в 4-5-тиместных палатках на маршруте. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением пищи на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Оплата за посещение национального парка
- Групповая аптечка и снаряжение
- Прокат байдарок и оборудования для сплава
- Трансфер и транспорт по программе
- Встреча и услуги гида
- Питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
- Проживание в палатке по программе
- Купание в источнике «Змеинный»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
- Проживание в гостиницах и базах отдыха
- Баня
- Услуги повара (по запросу). Оплата при бронировании
- Услуги переводчика. Оплата при бронировании
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение и аксессуары:
- рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
- коврик полиуретановый;
- полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
- фонарь налобный;
- очки солнцезащитные;
- спальник — температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия;
- ложка, кружка, ножик;
- накидка от дождя — только для маршрутов, где температура держится выше нуля;
- спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку.
- индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
- фотоаппарат;
- термос или пластиковая бутылка;
- защитные средства от укусов кровососущих насекомых на маршрутах (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля);
- средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)
Одежда, обувь и т. п:
- нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
- термобелье (комплект, в зависимости от времени года. Кофта + трико) — 1-2 шт.;
- брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
- кофта, флиска или т. п. 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
- штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (Летом — защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном (в соответствии с временем года. Как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра, влаги. В холодное время года — можно использовать горнолыжный костюм или т. п. в зависимости от климатических условий;
- носки простые (или трекинговые) — 2–4 пары;
- носки шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
- обувь 2 пары — трекинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки + резиновые сапоги с вкладышем и теплой стелькой;
- для сплавов по горным рекам, желательно одежда из неопрена (можно взять в прокат, запрашивайте заранее);
- для восхождений – горные ботинки для восхождений + трекинговые ботинки;
- легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п.);
- трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников;
Примечание: Днем в горах, солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства (резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам)).
- шапочка теплая спортивная — 2 шт. (летом кепка с козырьком + шапочка);
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- перчатки летом – простые 2 пары.
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования,ребенку– свидетельство о рождении, справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600-800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п.).
Личная экипировка для водного маршрута должна включать в себя наличие водонепроницаемого костюма и обязательно наличие резиновых сапог (просим позаботиться о своем здоровье и подолгу не находится в холодной воде без специальной обуви).
Уточнения по туру
В случае ухудшения погоды гид имеет право изменить программу тура.
В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности – на это следует обратить внимание при покупке тура.
Опыт показывает, что большинство туристов проходят суточную норму расстояния при сравнительно небольших усилиях.
Во второй половине августа возможен лет мошкары. Рекомендуем взять репелленты и москитные сетки.
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением еды на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Помогают гиду в создании благоприятной атмосферы в группе.
Гид ведет группу по маршруту, распределяет обязанности среди участников, его главной целью является безопасное и комфортное прохождение маршрута группой от старта до финиша. Гид не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и др. Если Вы хотите узнать больше информации о Байкале, возможно, Вам больше подойдет экскурсионный тур, а не активный.
Наши гиды живут на Байкале и с удовольствием расскажут быте местного населения, обычаях, местной кухне, посоветуют, что попробовать и какие гостинцы купить с собой или в подарок близким. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием проведут различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.
Гид (инструктор) – координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Для вылетающих рейсом из Иркутска. Билет на поезд от Улан-Удэ до Иркутска желательно приобрести заранее в кассах вокзала или интернете (обратите внимание, что в ж/д билетах указывается московское время). Также можно добраться на автобусе (ходят от вокзала через каждые два-три часа, время в пути 6-7 часов).
Что входит в групповое снаряжение?
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общая аптечка (с общим набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
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костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
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палатки (о предоставлении палатки нужно сообщить заранее — при этом предоставляется только место в палатке. Индивидуальные палатки предоставляются за отдельную плату, об этом нужно сообщить Вашему менеджеру в офис турфирмы за 7 дней до начала маршрута.
Какие правила должен соблюдать турист во время сплава?
Турист обязан надеть спасательный жилет перед началом сплава.
Посадку и высадку в сплав средство следует производить аккуратно.
При движении запрещается раскачивать сплав средство, а также накренять его в сторону без надобности.
Запрещается класть острые и режущие предметы в сплав средства без чехла или соответствующей упаковки. В случае порчи сплав средства турист обязан полностью оплатить затраты по восстановлению водного снаряжения.
Туристы на сплаве обязаны строго выполнять указания гида.
Если сплав проводится на нескольких средствах по озеру или спокойной реке, туристы должны не отходить от гида более чем на расстояние 0,5 км. По горным рекам гид задает порядок и интервал движения сплавных средств индивидуально.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на https://bolshayastrana.com/avia или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое будет питание во время тура? Кто будет готовить?
Участники самостоятельно готовят обед.
В день приезда (сбора) группы и в день отъезда группы питание не предоставляется. На маршруте пища готовится на костре. Питание на маршруте (завтрак, обед (или перекус), ужин) облегченное по весу и усиленное по калорийности (тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари).
Все туристы принимают активное участие в работах по лагерю (заготовка дров, воды, приготовление пищи, установка и сбор палаток).
Во время походов есть возможность рыбачить (не на всех маршрутах; рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.
Безопасность во время тура.
Пешие, водные, конные и комбинированные маршруты являются мероприятиями повышенной опасности для здоровья и жизни человека. Страховка не входит в стоимость тура, для оформления можно обратиться к своему менеджеру.
В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, снегопады, сильные ветра, метель, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки, на человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы. На маршрутах возможны проявления признаков «горной болезни», которые постепенно снимаются в ходе акклиматизации.
На осыпях и моренах — движение плотной группой «след в след», строго следить за нахождением членов группы, не допускать больших, представляющих угрозу, разрывов. При камнепаде подать команду «камень» и укрыться за ближайшим выступом.
В горах активное солнце, поэтому рекомендуется использовать солнцезащитные очки, крем от загара и не злоупотреблять солнечными ваннами, купанием в горных озерах.
Маршруты, кроме восхождения не требуют специальной подготовки и в них могут участвовать все желающие, включая детей с 12-ти летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность. Технические навыки, необходимые для успешного преодоления перевалов, приобретаются по ходу маршрута.
Восточные Саяны и Прибайкалье — местность, где встречаются клещи, поэтому желательно иметь прививку и обязательно страховку. У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Специфические лекарства (аллергические, астматические, гипертонические и т. д.) необходимо иметь с собой. Важно помнить: не все растения, ягоды и грибы съедобны, на маршрутах можно встретить диких зверей, — поэтому нельзя употреблять в пищу неизвестные растения, ягоды и грибы, а также удаляться от группы на длительные расстояния (более 0,5 км. и более 0,5 часа), только с разрешения инструкторов.
На какой день нужно приобретать билеты?
Встреча в г. Улан-Удэ в 06:45 у гостиницы "Баргузин", прилетать нужно не позднее, чем за 2 часа до встречи, при опоздании группу нужно будет догонять самостоятельно, рекомендуем прилетать накануне тура.
Обратные билеты следует брать на 11 день тура, если вы не планируете посещение дополнительной экскурсии в Иволгинский дацан, билеты можно брать с ранним вылетом, если планируете, то вылетать следует не ранее чем 19:00.
По желанию для тех, кто остался в Улан-Удэ, за дополнительную оплату и по предварительным заявкам - экскурсия в Иволгинский Дацан — центр буддизма России. Возможно посещение ламы- астролога или врача тибетской медицины. Завершение экскурсии в 15-16 часов
Как происходит расселение по палаткам?
Ночевки в 4-5-тиместных палатках на маршруте. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).