1 день

Улан-Удэ. Переезд в Забайкальский национальный парк. Подготовка к сплаву

Встреча в городе Улан-Удэ возле гостиницы «Баргузин» (ул. Советская 28) в 6:45 час. по местному времени, без опозданий.

В случае опоздания, участники догоняют группу самостоятельно.

Переезд по живописной трассе до поселка Усть-Баргузин.

Обед будет в кафе с национальным колоритом, где Вы сможете самостоятельно приобрести то, что Вам понравится.

За окном нас будет сопровождать вид на Байкал.

Отъезд в Забайкальский национальный парк.

На территории парка собрано практически все, что можно увидеть на Байкале.

Сборка судов, инструктаж по технике безопасности, обучение.

Ужин, вечер знакомств.

Питание включено: ужин.

Продолжительность маршрута: на авто около 5 -6 часов.