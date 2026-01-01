Зимнее солнце Бурятии

Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала со стороны Республики Бурятия! Насладитесь великолепием замерзшей глади и открыть для себя культуру и традиции местных жителей.

Вас ждут: прогулки по прозрачному льду Байкала, отдых в горячих источниках среди зимней тайги, изучения дацанов и Улан-Удэ.
Программа тура по дням

1 день

Дорога в Усть-Баргузин. Маяк в Турке

Ваше путешествие начинается в столице Бурятии – городе Улан-Удэ.

Здесь вас встретит наш гид и трансфер, который повезёт вас навстречу величественному Байкалу.

Путь лежит в Усть-Баргузин – живописное побережье озера, расположенное в 260 км от города.

Дорога проходит вдоль байкальского побережья и дарит неповторимые виды: бескрайнюю водную гладь, горные хребты и тайгу.

По пути вас ждёт обед в уютном кафе с блюдами национальной бурятской кухни.

Первая остановка – посёлок Турка.

Здесь вы увидите знаменитый Байкальский маяк, возведённый в 2014 году.

Его высота 26 метров, а с обзорной площадки открывается захватывающая панорама озера и Байкальского хребта.

Маяк расположен на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань».

Само поселение Турка имеет глубокие исторические корни: традиционно местные жители занимались рыболовством и деревообработкой.

Название, по одной из версий, происходит от эвенкийского слова «турку» — «омуль» или «место, богатое омулем».

Далее остановка в Горячинске, где вас ждёт релакс в открытом термальном бассейне.

Вода здесь поступает из главной скважины с температурой 54,5 °C, но к моменту попадания в бассейн остывает до комфортных +34… +38 °C (в зимний период).

Это идеальное место, чтобы согреться, расслабиться и насладиться целебными свойствами байкальских вод.

Также вы сможете посетить кафе, в котором попробуете кедровый кофе!

Завершится день прибытием в Усть-Баргузин, где вас ждёт заселение в уютный и комфортабельный отель.

Включено: трансфер, гид, проживание, входные билеты в горячие источники, экскурсия.

2 день

Волшебный Святой Нос. Бухта Змеевая, Монахово

Утром мы отправляемся в незабываемое путешествие по зимнему Байкалу по Чивыркуйскому заливу – одному из самых живописных маршрутов Байкала!

Зимний пейзаж завораживает: сосны, укутанные в белоснежные шапки, и ледяные скульптуры, созданные природой.

Дорога проходит через заснеженную тайгу и выводит к Монахово – воротам Чивыркуйского залива.

По пути увидим знаменитые байкальские наплески – ледяные скульптуры фантастических форм, которые сверкают на солнце.

Их необычные формы и цвета поражают воображение, создавая атмосферу сказки.

Это идеальное место для ярких фотографий и прогулки по хрустящему льду.

После мы заезжаем на смотровую площадку в Монахово.

Здесь открывается захватывающий вид над Байкалом – небо окрашивается в яркие тона, отражаясь в ледяной глади залива.

Это зрелище заставляет замирать сердце.

В бухте Змеевая нас ждут горячие природные источники.

Мы погружаемся в горячую воду, наслаждаясь контрастом с морозным воздухом. Вокруг нас снежные сугробы и тихий шепот природы – это мгновение волшебства!

После купания – горячий обед и ароматный чай, чтобы согреться и насладиться атмосферой.

К вечеру вернемся в отель, чтобы поужинать и вдохновлённые красотой и спокойствием Байкала отдохнуть.

Завтра вас ждет новые приключение!

Включено: завтрак, проживание, гид, обед, экскурсия, разрешение на посещение национального парка (Забайкальский национальный парк, входные билеты в б. Змеевая), трансфер.

3 день

Дорога в Улан-Удэ. Экскурсия в Иволгинский дацан

После завтрака вы отправляетесь в обратный путь по живописному байкальскому берегу – дорога ведёт в Улан-Удэ, столицу Республики Бурятия.

Путь проходит вдоль величественного озера, даря зимние виды Байкала перед возвращением в город.

Улан-Удэ раскинулся на слиянии двух рек Селенги и Уды.

Это город, где переплетаются буддийская духовность, шаманские традиции и русская культура, создавая уникальную атмосферу гармонии и исторической глубины.

Главное событие дня – поездка в Иволгинский дацан, главный буддийский центр России и духовное сердце Бурятии.

Расположенный в окружении холмов и лесов, дацан поражает своей умиротворяющей аурой.

Здесь, в храме Хамбо-ламы Итигэлова, находится нетленное тело великого учителя, ушедшего в самадхи в 1927 году.

Многие паломники и путешественники приходят сюда, чтобы выразить почтение и обратиться с искренней просьбой.

Говорят, если молитва идёт из самого сердца, она обязательно будет услышана.

После экскурсии у вас будет время заглянуть в сувенирные лавки при дацане.

Здесь вы найдёте ручной работы талисманы, буддийские статуэтки, украшения с символикой «эзэн» (духов- хранителей природы), монгольские изделия из кашемира и шерсти, а также ароматные травяные сборы, обереги, всё это станет тёплым напоминанием о вашем путешествии.

Вечером мы возвращаемся в Улан-Удэ, заселяемся в отель, где у Вас будет возможность спокойно отдохнуть после насыщенного дня, наполненного духовными впечатлениями и красотой бурятской земли.

Включено: завтрак, обед в пути, трансфер, гид, экскурсия, проживание.

4 день

Завершение программы тура

Сегодня завершается ваше путешествие по священным берегам Байкала – путь, наполненный тишиной льда, теплом термальных источников, древними легендами и встречами с самой душой природы.

После спокойного утра в Улан-Удэ и завтрака в отеле, мы с вами прощаемся, но не навсегда.

Байкал, как говорят местные жители, всегда зовёт обратно тех, кто однажды услышал его шёпот.

Пусть воспоминания о бескрайних ледяных просторах, закатах над Чивыркуйским заливом, аромате бурятского чая и тишине Иволгинского дацана надолго останутся в вашем сердце.

Спасибо, что выбрали этот маршрут.

Мы искренне надеемся увидеть вас снова, ведь Байкал хранит свои самые сокровенные чудеса для тех, кто возвращается с добрыми намерениями и открытым сердцем.

Включено: завтрак, отель до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное Доплата за одноместное
54 00015 000

Варианты проживания

Гостиница «Бурятия»

3 ночи

Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.

В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.

В кафе «Чашка» подают традиционные блюда бурятской и европейской кухни, а каждое утро сервируют завтрак.

Отель «Сагаан Морин»

3 ночи

Отель «Сагаан Морин» — современный 16-этажный отель в центре Улан-Удэ, расположенный недалеко от главных городских достопримечательностей, музеев, театров, ресторанов и административных зданий.

Удобное местоположение, близость к вокзалу, аэропорту и остановкам общественного транспорта делают его подходящим как для туристических, так и для деловых поездок.

Для размещения гостей предусмотрено 85 номеров различных категорий. Отель может одновременно принять до 139 гостей. На каждом этаже оборудованы просторные холлы с зонами отдыха, а часть инфраструктуры адаптирована для людей с ограниченными физическими возможностями.

Гостям доступны бесплатный Wi-Fi, прачечная, гладильные принадлежности, камера хранения, сейфы в номерах и у администратора, а также круглосуточная помощь на ресепшене по вопросам такси, бронирования билетов и столиков. Для удобства предусмотрена бесплатная парковка возле отеля и возможность заказать обслуживание в номер.

Дополняют отдых и пребывание в отеле завтрак «шведский стол» в ресторане PANORAMA на 14 этаже, кафе «Пельмень» с блюдами европейской и бурятской кухни, а также спа-центр, бассейн, тренажерный зал и бильярд.

Гостиница «Одон»

3 ночи

Гостиница «Одон» располагается в Железнодорожном районе Улан-Удэ, в 0,5 км от железнодорожного вокзала.

Предоставляют приятные номера различной категории в лаконичном стиле с собственной или общей ванной и душем. Интерьер выполнен в классических светлых тонах. Среди удобств: телевизор, функциональная мебель и бесплатный Wi-fi.

В здании имеются четыре кафе китайской кухни.

В пешей доступности торговый центр «Сагаан Морин», парк, стадион, остановки общественного транспорта, площадь Советов и памятники. Расстояние до аэропорта Байкал — 10,8 км.

Отель «Сибирь»

3 ночи

Гостиница «Сибирь» располагается в городе Улан-Удэ, рядом с городским садом.

Номера выполнены в современном дизайне. Каждая комната оснащена кондиционером и плазменным телевизором. Также есть сейф и мини-бар.

В ресторане накрывается свежий завтрак. Наслаждайтесь напитками в баре в дневное время, а также в вечернее со специальными коктейлями, которые подают по вкусу гостя.

Рядом с отелем находится площадь Советов и музей. До местного железнодорожного вокзала дорога займет десять минут.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Проживание, указанное в программе
  • Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
  • Питание в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, Улан-Удэ
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие организационные особенности тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;

Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;

Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Улан-Удэ необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;

За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере WhatsApp, где будет предоставляться вся организационная информация по туру.

Просьба установить на телефон приложение WhatsApp заблаговременно.

"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.

Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.

Туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной ТУРИСТОМ из списка.

Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.

Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.

Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.

В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.

У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".

В зимний период, особенно после 20ого марта, туроператор не гарантирует, что лёд сохранит прозрачность, так как это зависит от погодных условий, а также, что сакуи и наплески будут в сохранности.

Состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

