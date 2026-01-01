Вас ждут: прогулки по прозрачному льду Байкала, отдых в горячих источниках среди зимней тайги, изучения дацанов и Улан-Удэ.
Программа тура по дням
Дорога в Усть-Баргузин. Маяк в Турке
Ваше путешествие начинается в столице Бурятии – городе Улан-Удэ.
Здесь вас встретит наш гид и трансфер, который повезёт вас навстречу величественному Байкалу.
Путь лежит в Усть-Баргузин – живописное побережье озера, расположенное в 260 км от города.
Дорога проходит вдоль байкальского побережья и дарит неповторимые виды: бескрайнюю водную гладь, горные хребты и тайгу.
По пути вас ждёт обед в уютном кафе с блюдами национальной бурятской кухни.
Первая остановка – посёлок Турка.
Здесь вы увидите знаменитый Байкальский маяк, возведённый в 2014 году.
Его высота 26 метров, а с обзорной площадки открывается захватывающая панорама озера и Байкальского хребта.
Маяк расположен на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань».
Само поселение Турка имеет глубокие исторические корни: традиционно местные жители занимались рыболовством и деревообработкой.
Название, по одной из версий, происходит от эвенкийского слова «турку» — «омуль» или «место, богатое омулем».
Далее остановка в Горячинске, где вас ждёт релакс в открытом термальном бассейне.
Вода здесь поступает из главной скважины с температурой 54,5 °C, но к моменту попадания в бассейн остывает до комфортных +34… +38 °C (в зимний период).
Это идеальное место, чтобы согреться, расслабиться и насладиться целебными свойствами байкальских вод.
Также вы сможете посетить кафе, в котором попробуете кедровый кофе!
Завершится день прибытием в Усть-Баргузин, где вас ждёт заселение в уютный и комфортабельный отель.
Включено: трансфер, гид, проживание, входные билеты в горячие источники, экскурсия.
Волшебный Святой Нос. Бухта Змеевая, Монахово
Утром мы отправляемся в незабываемое путешествие по зимнему Байкалу по Чивыркуйскому заливу – одному из самых живописных маршрутов Байкала!
Зимний пейзаж завораживает: сосны, укутанные в белоснежные шапки, и ледяные скульптуры, созданные природой.
Дорога проходит через заснеженную тайгу и выводит к Монахово – воротам Чивыркуйского залива.
По пути увидим знаменитые байкальские наплески – ледяные скульптуры фантастических форм, которые сверкают на солнце.
Их необычные формы и цвета поражают воображение, создавая атмосферу сказки.
Это идеальное место для ярких фотографий и прогулки по хрустящему льду.
После мы заезжаем на смотровую площадку в Монахово.
Здесь открывается захватывающий вид над Байкалом – небо окрашивается в яркие тона, отражаясь в ледяной глади залива.
Это зрелище заставляет замирать сердце.
В бухте Змеевая нас ждут горячие природные источники.
Мы погружаемся в горячую воду, наслаждаясь контрастом с морозным воздухом. Вокруг нас снежные сугробы и тихий шепот природы – это мгновение волшебства!
После купания – горячий обед и ароматный чай, чтобы согреться и насладиться атмосферой.
К вечеру вернемся в отель, чтобы поужинать и вдохновлённые красотой и спокойствием Байкала отдохнуть.
Завтра вас ждет новые приключение!
Включено: завтрак, проживание, гид, обед, экскурсия, разрешение на посещение национального парка (Забайкальский национальный парк, входные билеты в б. Змеевая), трансфер.
Дорога в Улан-Удэ. Экскурсия в Иволгинский дацан
После завтрака вы отправляетесь в обратный путь по живописному байкальскому берегу – дорога ведёт в Улан-Удэ, столицу Республики Бурятия.
Путь проходит вдоль величественного озера, даря зимние виды Байкала перед возвращением в город.
Улан-Удэ раскинулся на слиянии двух рек Селенги и Уды.
Это город, где переплетаются буддийская духовность, шаманские традиции и русская культура, создавая уникальную атмосферу гармонии и исторической глубины.
Главное событие дня – поездка в Иволгинский дацан, главный буддийский центр России и духовное сердце Бурятии.
Расположенный в окружении холмов и лесов, дацан поражает своей умиротворяющей аурой.
Здесь, в храме Хамбо-ламы Итигэлова, находится нетленное тело великого учителя, ушедшего в самадхи в 1927 году.
Многие паломники и путешественники приходят сюда, чтобы выразить почтение и обратиться с искренней просьбой.
Говорят, если молитва идёт из самого сердца, она обязательно будет услышана.
После экскурсии у вас будет время заглянуть в сувенирные лавки при дацане.
Здесь вы найдёте ручной работы талисманы, буддийские статуэтки, украшения с символикой «эзэн» (духов- хранителей природы), монгольские изделия из кашемира и шерсти, а также ароматные травяные сборы, обереги, всё это станет тёплым напоминанием о вашем путешествии.
Вечером мы возвращаемся в Улан-Удэ, заселяемся в отель, где у Вас будет возможность спокойно отдохнуть после насыщенного дня, наполненного духовными впечатлениями и красотой бурятской земли.
Включено: завтрак, обед в пути, трансфер, гид, экскурсия, проживание.
Завершение программы тура
Сегодня завершается ваше путешествие по священным берегам Байкала – путь, наполненный тишиной льда, теплом термальных источников, древними легендами и встречами с самой душой природы.
После спокойного утра в Улан-Удэ и завтрака в отеле, мы с вами прощаемся, но не навсегда.
Байкал, как говорят местные жители, всегда зовёт обратно тех, кто однажды услышал его шёпот.
Пусть воспоминания о бескрайних ледяных просторах, закатах над Чивыркуйским заливом, аромате бурятского чая и тишине Иволгинского дацана надолго останутся в вашем сердце.
Спасибо, что выбрали этот маршрут.
Мы искренне надеемся увидеть вас снова, ведь Байкал хранит свои самые сокровенные чудеса для тех, кто возвращается с добрыми намерениями и открытым сердцем.
Включено: завтрак, отель до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|54 000
|15 000
Варианты проживания
Гостиница «Бурятия»
Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.
В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
В кафе «Чашка» подают традиционные блюда бурятской и европейской кухни, а каждое утро сервируют завтрак.
Отель «Сагаан Морин»
Отель «Сагаан Морин» — современный 16-этажный отель в центре Улан-Удэ, расположенный недалеко от главных городских достопримечательностей, музеев, театров, ресторанов и административных зданий.
Удобное местоположение, близость к вокзалу, аэропорту и остановкам общественного транспорта делают его подходящим как для туристических, так и для деловых поездок.
Для размещения гостей предусмотрено 85 номеров различных категорий. Отель может одновременно принять до 139 гостей. На каждом этаже оборудованы просторные холлы с зонами отдыха, а часть инфраструктуры адаптирована для людей с ограниченными физическими возможностями.
Гостям доступны бесплатный Wi-Fi, прачечная, гладильные принадлежности, камера хранения, сейфы в номерах и у администратора, а также круглосуточная помощь на ресепшене по вопросам такси, бронирования билетов и столиков. Для удобства предусмотрена бесплатная парковка возле отеля и возможность заказать обслуживание в номер.
Дополняют отдых и пребывание в отеле завтрак «шведский стол» в ресторане PANORAMA на 14 этаже, кафе «Пельмень» с блюдами европейской и бурятской кухни, а также спа-центр, бассейн, тренажерный зал и бильярд.
Гостиница «Одон»
Гостиница «Одон» располагается в Железнодорожном районе Улан-Удэ, в 0,5 км от железнодорожного вокзала.
Предоставляют приятные номера различной категории в лаконичном стиле с собственной или общей ванной и душем. Интерьер выполнен в классических светлых тонах. Среди удобств: телевизор, функциональная мебель и бесплатный Wi-fi.
В здании имеются четыре кафе китайской кухни.
В пешей доступности торговый центр «Сагаан Морин», парк, стадион, остановки общественного транспорта, площадь Советов и памятники. Расстояние до аэропорта Байкал — 10,8 км.
Отель «Сибирь»
Гостиница «Сибирь» располагается в городе Улан-Удэ, рядом с городским садом.
Номера выполнены в современном дизайне. Каждая комната оснащена кондиционером и плазменным телевизором. Также есть сейф и мини-бар.
В ресторане накрывается свежий завтрак. Наслаждайтесь напитками в баре в дневное время, а также в вечернее со специальными коктейлями, которые подают по вкусу гостя.
Рядом с отелем находится площадь Советов и музей. До местного железнодорожного вокзала дорога займет десять минут.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание, указанное в программе
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
- Питание в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие организационные особенности тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере WhatsApp, где будет предоставляться вся организационная информация по туру.
Просьба установить на телефон приложение WhatsApp заблаговременно.
"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной ТУРИСТОМ из списка.
Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.
У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
В зимний период, особенно после 20ого марта, туроператор не гарантирует, что лёд сохранит прозрачность, так как это зависит от погодных условий, а также, что сакуи и наплески будут в сохранности.
Состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.