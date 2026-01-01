1 день

Дорога в Усть-Баргузин. Маяк в Турке

Ваше путешествие начинается в столице Бурятии – городе Улан-Удэ.

Здесь вас встретит наш гид и трансфер, который повезёт вас навстречу величественному Байкалу.

Путь лежит в Усть-Баргузин – живописное побережье озера, расположенное в 260 км от города.

Дорога проходит вдоль байкальского побережья и дарит неповторимые виды: бескрайнюю водную гладь, горные хребты и тайгу.

По пути вас ждёт обед в уютном кафе с блюдами национальной бурятской кухни.

Первая остановка – посёлок Турка.

Здесь вы увидите знаменитый Байкальский маяк, возведённый в 2014 году.

Его высота 26 метров, а с обзорной площадки открывается захватывающая панорама озера и Байкальского хребта.

Маяк расположен на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань».

Само поселение Турка имеет глубокие исторические корни: традиционно местные жители занимались рыболовством и деревообработкой.

Название, по одной из версий, происходит от эвенкийского слова «турку» — «омуль» или «место, богатое омулем».

Далее остановка в Горячинске, где вас ждёт релакс в открытом термальном бассейне.

Вода здесь поступает из главной скважины с температурой 54,5 °C, но к моменту попадания в бассейн остывает до комфортных +34… +38 °C (в зимний период).

Это идеальное место, чтобы согреться, расслабиться и насладиться целебными свойствами байкальских вод.

Также вы сможете посетить кафе, в котором попробуете кедровый кофе!

Завершится день прибытием в Усть-Баргузин, где вас ждёт заселение в уютный и комфортабельный отель.

Включено: трансфер, гид, проживание, входные билеты в горячие источники, экскурсия.

