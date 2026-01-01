«Всё включено» на Байкале: экскурсии, водная прогулка, погружение в традиции и вкуснейшая кухня
Исследовать Ольхон и Иволгинский дацан, отдохнуть в термах, станцевать танец ёхор и отведать омуля
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Удэ, время прибытия у...
«Если храм будет открыт, желающие смогут совершить поклонение»
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
86 900 ₽ за человека
На Байкал с комфортом и «всё включено»: этнопрограмма, национальная кухня и прогулка на корабле
Послушать народные песни и станцевать танец ёхор, побывать на Ольхоне и искупаться в термах
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Удэ, время прибытия у...
23 янв в 10:00
75 900 ₽ за человека
Путешествие на родину Чингисхана: Улан-Батор и нацпарк «Горхи-Тэрэлж»
Побывать на монгольском чаепитии, изучить буддийские храмы и попробовать буузы
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 9:00
«Побываем в буддийском монастыре Гандантэгченлин и увидим статую Будды высотой 27 метров»
9 июн в 09:00
30 июн в 09:00
89 900 ₽ за человека
