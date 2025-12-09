Приглашаю на атмосферную прогулку по Ульяновску — для тех, кто хочет услышать истории о ярких романах 19 века.
Мы пройдём по местам, где каждая дорога хранит сердечные тайны, — улицам Льва Толстого, Железной Дивизии и Ленина. А затем окажемся у самого романтичного места в городе — под нашим «Биг-Беном».
Описание экскурсии
Думаете, что Ульяновск 18–19 веков жил тихо и провинциально? Эта экскурсия легко переубедит вас! В то время город кипел страстями:
- дамы, словно почтовые голубки, распространяли свежие сплетни и ловко плели кружево интриг
- мужчины посвящали музам пламенные признания и стихи
- губернаторские балы гремели до рассвета
- в оранжерее Макке от накала чувств раскрывались нежные магнолии
Чтобы ощутить дыхание той эпохи, мы пройдём по местам, где зарождались симбирские легенды о любви. На нашем пути — улицы, хранящие следы былых романов, неожиданных встреч и историй, которые пережили своих героев:
- улица Льва Толстого
- улица Железной Дивизии
- улица Ленина
- «Биг-Бен» — легендарная точка свиданий
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Ульяновске
Мы - команда автономной некоммерческой организации социальных, образовательных и экскурсионных проектов «СимбирСити» – зарегистрированный принимающий и отправляющий туроператор в Ульяновской области с регистрационным номером РТО В031-00161-77/01599291. С 2009 года мы занимаемся приемом туристов в Ульяновске и Ульяновской области. Готовы с удовольствием принять гостей и жителей города, составить интересную экскурсионную программу под любой запрос, рассчитать, организовать и выполнить её.
