Приглашаю на атмосферную прогулку по Ульяновску — для тех, кто хочет услышать истории о ярких романах 19 века. Мы пройдём по местам, где каждая дорога хранит сердечные тайны, — улицам Льва Толстого, Железной Дивизии и Ленина. А затем окажемся у самого романтичного места в городе — под нашим «Биг-Беном».

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Думаете, что Ульяновск 18–19 веков жил тихо и провинциально? Эта экскурсия легко переубедит вас! В то время город кипел страстями:

дамы, словно почтовые голубки, распространяли свежие сплетни и ловко плели кружево интриг

мужчины посвящали музам пламенные признания и стихи

губернаторские балы гремели до рассвета

в оранжерее Макке от накала чувств раскрывались нежные магнолии

Чтобы ощутить дыхание той эпохи, мы пройдём по местам, где зарождались симбирские легенды о любви. На нашем пути — улицы, хранящие следы былых романов, неожиданных встреч и историй, которые пережили своих героев:

улица Льва Толстого

улица Железной Дивизии

улица Ленина

«Биг-Бен» — легендарная точка свиданий

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.