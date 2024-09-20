Мистический Симбирск: жёлтый дьявол

Раскройте тайны Ульяновска на индивидуальной экскурсии «Мистический Симбирск: жёлтый дьявол». Узнайте о жёлтом дьяволе и других загадках города
Чем кладоискатели кормят бесов? Где находится "дом смерти"? Ульяновск - бывший Симбирск - хранит множество тайн, и на экскурсии предстоит их раскрыть. В начале раздадут буклеты для ориентации в маршруте.

Увидите
читать дальше

Мариинскую гимназию, старую аптеку, дом купца Сачкова, памятник Лермонтову, дом Юрлова, дом Скребицких, музей фотографии и мемориальную доску Андрею Блаженному.

Узнаете, как связана нечисть с наживой, кто пытался изготовить алхимическое золото, где находится "нехороший угол" и "дом смерти", чем кладоискатели кормят бесов и что связывает город со златолюбивыми карликами. Также поучаствуете в руническом гадании. Программа рассчитана на взрослую аудиторию, но возможен приход с детьми. Экскурсия заканчивается на УЛ.А. Блаженного, 23. В вечернее время возьмите фонарики

4
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔮 Уникальные мистические истории
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 📜 Интересные факты о нечисти и алхимии
  • 🔦 Возможность вечерних туров
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
    • Мистический Симбирск: жёлтый дьявол
    Мистический Симбирск: жёлтый дьявол
    Мистический Симбирск: жёлтый дьявол
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

    Что можно увидеть

  • Мариинская гимназия
  • Старая аптека
  • Дом купца Сачкова
  • Памятник Лермонтову
  • Дом Юрлова
  • Дом Скребицких
  • Музей фотографии
  • Мемориальная доска Андрею Блаженному

    • Описание экскурсии

    В начале экскурсии мы раздадим буклеты — они помогут вам ориентироваться в маршруте. Позже вы сможете заглянуть в них и вспомнить основные моменты.

    Вы увидите:

    • Мариинскую гимназию
    • Старую аптеку
    • Дом купца Сачкова
    • Памятник Лермонтову
    • Дом Юрлова
    • Дом Скребицких
    • Музей фотографии
    • Мемориальную доску, посвящённую юродивому Андрею Блаженному

    Вы узнаете:

    • Как связана нечисть с наживой
    • Кто в городе пытался изготовить алхимическое золото
    • Где находится «нехороший угол» и «дом смерти»
    • Чем кладоискатели кормят бесов
    • Что связывает город со златолюбивыми карликами

    А также поучаствуете в руническом гадании.

    Организационные детали

    • Программа рассчитана на взрослую аудиторию, но мы не против, когда люди приходят с детьми
    • Экскурсия заканчивается на ул. А. Блаженного, 23 (машину можно оставить там)
    • Если вы заказываете экскурсию в вечернее время, возьмите с собой фонарики. Можно использовать фонарик телефона

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В районе музея Гончарова
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    1
    3
    2
    1
    Л
    20 сен 2024
    19 сентября были с мужем но это экскурсии гид опоздал на 15 минут организатор даже нам не позвонила и не сообщила о задержке и ещё не понравилось то что было указано длительность экскурсии 2,5 часа экскурсию натянули ели на 2 часа
    Дмитрий
    Дмитрий
    Ответ организатора:
    Спасибо за отзыв. К сожалению, гид действительно опоздал на 10 минут, так как попал в пробку. Мы сожалеем об этом.
    читать дальше

    Также оказалось, что вам не подошла тема экскурсии. Наша экскурсия о мистических историях, она для тех, кто уже погрузился в историю города и хочет узнать легенды Симбирска-Ульяновска. Вам же было интересно прогуляться по маршруту обзорной экскурсии, именно поэтому гид принял решение откорректировать маршрут и провести вас по локациям, которые интересны людям, приехавшим в город впервые – вы отправились на Венец и смогли сделать фотографии на память. Спасибо, что заказали экскурсию у нас. Мы будем работать над ошибками и стараться не совершать их впредь.

    Входит в следующие категории Ульяновска

    Похожие экскурсии из Ульяновска

    Чудеса и красоты Никольской горы
    На машине
    5 отзывов
    6.5 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Лучший выбор
    Увлекательное путешествие по Ульяновску
    Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
    Начало: В районе гостиницы «Волга»
    Завтра в 08:00
    29 окт в 08:00
    11 000 за всё до 4 чел.
    Мистический Ульяновск
    На машине
    4 отзыва
    2.5 часа
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Мистический Ульяновск: путешествие по секретам и легендам
    Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики, исследуя мистический Ульяновск в компании опытного гида
    Начало: В районе Соборной площади
    Завтра в 10:00
    29 окт в 10:00
    8 250 за всё до 3 чел.
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Пешая
    12 отзывов
    2 часа
    Индивидуальная
    до 15 чел.
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
    Начало: В сквере им. Гончарова
    Сегодня в 09:30
    Завтра в 13:30
    от 4 500 за всё до 5 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Ульяновске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Ульяновске
    ХорошоТам