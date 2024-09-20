🔮 Уникальные мистические истории 🏛️ Посещение исторических мест 📜 Интересные факты о нечисти и алхимии 🔦 Возможность вечерних туров 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Чем кладоискатели кормят бесов? Где находится "дом смерти"? Ульяновск - бывший Симбирск - хранит множество тайн, и на экскурсии предстоит их раскрыть. В начале раздадут буклеты для ориентации в маршруте.Увидите

Мариинскую гимназию, старую аптеку, дом купца Сачкова, памятник Лермонтову, дом Юрлова, дом Скребицких, музей фотографии и мемориальную доску Андрею Блаженному. Узнаете, как связана нечисть с наживой, кто пытался изготовить алхимическое золото, где находится "нехороший угол" и "дом смерти", чем кладоискатели кормят бесов и что связывает город со златолюбивыми карликами. Также поучаствуете в руническом гадании. Программа рассчитана на взрослую аудиторию, но возможен приход с детьми. Экскурсия заканчивается на УЛ.А. Блаженного, 23. В вечернее время возьмите фонарики

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Ульяновске

Дмитрий Ваш гид в Ульяновске

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

В начале экскурсии мы раздадим буклеты — они помогут вам ориентироваться в маршруте. Позже вы сможете заглянуть в них и вспомнить основные моменты.

Вы увидите:

Мариинскую гимназию

Старую аптеку

Дом купца Сачкова

Памятник Лермонтову

Дом Юрлова

Дом Скребицких

Музей фотографии

Мемориальную доску, посвящённую юродивому Андрею Блаженному

Вы узнаете:

Как связана нечисть с наживой

Кто в городе пытался изготовить алхимическое золото

Где находится «нехороший угол» и «дом смерти»

Чем кладоискатели кормят бесов

Что связывает город со златолюбивыми карликами

А также поучаствуете в руническом гадании.

Организационные детали