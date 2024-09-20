Чем кладоискатели кормят бесов? Где находится "дом смерти"? Ульяновск - бывший Симбирск - хранит множество тайн, и на экскурсии предстоит их раскрыть. В начале раздадут буклеты для ориентации в маршруте.
Увидите
Увидите
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
В начале экскурсии мы раздадим буклеты — они помогут вам ориентироваться в маршруте. Позже вы сможете заглянуть в них и вспомнить основные моменты.
Вы увидите:
- Мариинскую гимназию
- Старую аптеку
- Дом купца Сачкова
- Памятник Лермонтову
- Дом Юрлова
- Дом Скребицких
- Музей фотографии
- Мемориальную доску, посвящённую юродивому Андрею Блаженному
Вы узнаете:
- Как связана нечисть с наживой
- Кто в городе пытался изготовить алхимическое золото
- Где находится «нехороший угол» и «дом смерти»
- Чем кладоискатели кормят бесов
- Что связывает город со златолюбивыми карликами
А также поучаствуете в руническом гадании.
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослую аудиторию, но мы не против, когда люди приходят с детьми
- Экскурсия заканчивается на ул. А. Блаженного, 23 (машину можно оставить там)
- Если вы заказываете экскурсию в вечернее время, возьмите с собой фонарики. Можно использовать фонарик телефона
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе музея Гончарова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ульяновске
Я историк, кандидат наук, создатель проекта «Анатомия Симбирска». Проект существует с 2018 года. Ко мне обращаются, чтобы узнать необычные факты и легенды. Я расскажу вам мистические истории, объясню, кто такие масоны,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
20 сен 2024
19 сентября были с мужем но это экскурсии гид опоздал на 15 минут организатор даже нам не позвонила и не сообщила о задержке и ещё не понравилось то что было указано длительность экскурсии 2,5 часа экскурсию натянули ели на 2 часа
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. К сожалению, гид действительно опоздал на 10 минут, так как попал в пробку. Мы сожалеем об этом.
Входит в следующие категории Ульяновска
Похожие экскурсии из Ульяновска
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборУвлекательное путешествие по Ульяновску
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
Завтра в 08:00
29 окт в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мистический Ульяновск: путешествие по секретам и легендам
Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики, исследуя мистический Ульяновск в компании опытного гида
Начало: В районе Соборной площади
Завтра в 10:00
29 окт в 10:00
8 250₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:30
от 4 500₽ за всё до 5 чел.