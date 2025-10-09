Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Завтра в 17:00
10 окт в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Увидеть главные достопримечательности, посидеть на диване Обломова и узнать три имени города
12 окт в 14:00
13 окт в 09:00
6400 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
Завтра в 15:00
11 окт в 09:30
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
11 окт в 09:30
13 окт в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны масонов Симбирска
Погрузитесь в мир масонских тайн и легенд Ульяновска. Узнайте о масонских ложах, склепах и загадках, которые скрывает город
Начало: У парка «Винновская роща»
Завтра в 21:00
11 окт в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
