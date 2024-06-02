1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
Сегодня в 19:00
Завтра в 06:30
6 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 19:00
Завтра в 05:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Увлекательное путешествие в мир древних океанов и целебных источников. Откройте для себя историю и красоту Ульяновска
Начало: В районе гостиницы Волга
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 18:00
10 июня в 17:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Симбирск: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческому Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
10 июня в 17:30
от 3 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Чудеса и красоты Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Познакомиться с ключевыми местами города на пешеходной экскурсии
Начало: У памятника «Борцам революции»
Завтра в 13:00
10 июня в 18:00
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжела2 июня 2024Ульяновск открывается совсем с другой стороны. Никита прекрасный рассказчик, а главное любит свой город и покажет его так, что и вы полюбите. Главное, что экскурсия совершенно не скучно академичная, когда на вас вываливают кучу ненужных фактов. Очень рекомендую.
- ООльга30 мая 2024Были на экскурсии 22 мая 2024г. Всё очень понравилось от маршрута до советов что посмотреть и на что обратить внимание
- ЕЕлена11 мая 2024Великолепная экскурсия. Гид очень интересный. Увлеченно рассказывал, ответил на все вопросы. Мы в восторге. Искренне рекомендую. Алексей, спасибо большое. С уважением, благодарные туристы.
- ИИгорь7 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Григорию за то, что он сделал нашу поездку незабываемой! Все было четко спланировано, без опозданий. Во
- ЕЕкатерина6 мая 20246 мая впервые побывали в Ульяновске. Вместе с Алексеем гуляли по городу. Интересная экскурсия, узнали много нового для себя. Особенно
- ООльга1 мая 2024Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
- ЕЕлена26 апреля 2024Спасибо Никите за замечательную прогулку! Маршрут продуман великолепно: за несколько минут перемещаешься из 21 века в конец 19 в атмосферу старинного Симбирска. Много интересной и увлекательной информации. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую!
- ЕЕлена26 апреля 2024Благодарю Максима за прекрасную экскурсию. Знания Максима о любимом городе, по-моему, безграничны, и он с удовольствием ими делится. Рассказ очень познавателен и увлекателен. Всем рекомендую!
- ТТатьяна8 апреля 2024Спасибо за замечательную экскурсию. Посетили интересные места, насладились красивыми пейзажами, ощутили благодать на Никольской горе. Очень понравился музей художника Пластова
- ННаталья31 марта 2024У нашей группы туристов есть традиция, каждый год на Масленицу мы ездим в один из городов нашей необъятной Родины. В
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Можно с детьми»
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