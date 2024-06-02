Интересные экскурсии для школьного возраста в Ульяновске

Найдено 8 экскурсий в категории «Для школьников» в Ульяновске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ульяновск от основания до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
Сегодня в 19:00
Завтра в 06:30
6 850 за всё до 10 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 19:00
Завтра в 05:00
12 900 за всё до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Увлекательное путешествие в мир древних океанов и целебных источников. Откройте для себя историю и красоту Ульяновска
Начало: В районе гостиницы Волга
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Ульяновск: история, современность, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 18:00
10 июня в 17:00
5 340 за всё до 10 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Непарадный Симбирск: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческому Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
10 июня в 17:30
от 3 400 за всё до 5 чел.
Чудеса и красоты Никольской горы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Чудеса и красоты Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Познакомиться с ключевыми местами города на пешеходной экскурсии
Начало: У памятника «Борцам революции»
Завтра в 13:00
10 июня в 18:00
от 3 000 за всё до 5 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжела
    2 июня 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Ульяновск открывается совсем с другой стороны. Никита прекрасный рассказчик, а главное любит свой город и покажет его так, что и вы полюбите. Главное, что экскурсия совершенно не скучно академичная, когда на вас вываливают кучу ненужных фактов. Очень рекомендую.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Были на экскурсии 22 мая 2024г. Всё очень понравилось от маршрута до советов что посмотреть и на что обратить внимание
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    при прогулках по городу. Маршрут действительно очень нетипичный и интересный - сами не смогли бы так пройтись. Узнали много интересных фактов и особенностей Ульяновска. Отдельно отмечу оперативность Никиты - так вышло, что у нас резко изменились планы и нужно было занять время… Никита сразу же ответил, а это было 10 часов вечера, всё объяснил, сориентировал по времени и на следующий день отлично провёл интересную экскурсию. Очень позитивный, знающий и увлеченный гид. Спасибо! Однозначно рекомендую.

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Ульяновск от основания до современности
    Великолепная экскурсия. Гид очень интересный. Увлеченно рассказывал, ответил на все вопросы. Мы в восторге. Искренне рекомендую. Алексей, спасибо большое. С уважением, благодарные туристы.
  • И
    Игорь
    7 мая 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Хочу выразить огромную благодарность Григорию за то, что он сделал нашу поездку незабываемой! Все было четко спланировано, без опозданий. Во
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    время экскурсии мы посмотрели удивительные места, пейзажи, а дорогу скрасили рассказы гида об истории края. Григорий проявил себя как надёжный водитель, знаток местности и интересный собеседник.

  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Ульяновск от основания до современности
    6 мая впервые побывали в Ульяновске. Вместе с Алексеем гуляли по городу. Интересная экскурсия, узнали много нового для себя. Особенно
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    запомнилась часть города с тихими улочками, на которых расположены старинные купеческие дома. Алексей рассказывал и об их архитектуре, и о хозяевах, прежних и нынешних. Конечно, была и Ленинская тема, для нашего сына - подростка это личность не столь известная, как для нас. Интересная подача материала, - просто, доступно. Сыну экскурсия тоже понравилась. За это отдельное спасибо Алексею! Экскурсовода рекомендую.

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
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    погоду. И мне и сыну 9 лет было интересно. Максим прекрасно знает город и любит его историю. Было не только увлекательно и интересно, но и с душой. Пожалуй, лучший наш гид на всем маршруте! Очень рекомендую и гида и город. Неожиданно очень много интересного и кофе в Вольсов был вкусный:)

  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Спасибо Никите за замечательную прогулку! Маршрут продуман великолепно: за несколько минут перемещаешься из 21 века в конец 19 в атмосферу старинного Симбирска. Много интересной и увлекательной информации. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Благодарю Максима за прекрасную экскурсию. Знания Максима о любимом городе, по-моему, безграничны, и он с удовольствием ими делится. Рассказ очень познавателен и увлекателен. Всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    8 апреля 2024
    Чудеса и красоты Никольской горы
    Спасибо за замечательную экскурсию. Посетили интересные места, насладились красивыми пейзажами, ощутили благодать на Никольской горе. Очень понравился музей художника Пластова
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    в Прислонихе, старинные фрески и весь храмовый комплекс в Арском. Ещё раз спасибо гиду Григорию за душевную поездку и познавательный рассказ.

  • Н
    Наталья
    31 марта 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    У нашей группы туристов есть традиция, каждый год на Масленицу мы ездим в один из городов нашей необъятной Родины. В
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    этом году выбор пал на Ульяновск. В каждом посещаемом городе мы неизменно заказываем 2-3 часовую пешую экскурсию. В Ульяновске- Симбирске нам несомненно повезло с экскурсоводом. Это был Максим. Высоко профессиональный знаток своего дела, великолепно владеющий материалом. За 2,5 часа он погрузил нас в историю города. Мы узнали массу интересных фактов о городе и его знаменитых гражданах. Максим превзошёл все наши ожидания. Он оказался не только умным и интересным гидом, но и остроумным и весёлым собеседником. Хотим пожелать Максиму и впредь дарить людям положительные эмоции. Всем гостям Ульяновска настоятельно советуем этого экскурсовода. Не забудьте! Его зовут Максим!

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Для школьников»

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Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июне 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Для школьников" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 000 до 12 900. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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