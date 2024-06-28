1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
13 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пленэр и мастер-класс по акварели у беседки Гончарова в Ульяновске
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков на мастер-классе по акварели у беседки Гончарова. Узнайте историю усадьбы и создайте свою картину с видом на Волгу
Начало: У беседки Гончарова в Винновской роще
Завтра в 11:00
7 июля в 10:30
от 3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Ундоровский музей и целебные источники
Посетите женский монастырь, Ундоровский палеонтологический музей и курортный парк с целебной водой. Завершите экскурсию на Волжском берегу
Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00
Сегодня в 09:00
8 июля в 08:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентин28 июня 2024Замечательная экскурсия! Нам ОЧЕНЬ понравилось! Большое спасибо организатору!!! Всем рекомендую!
- ЭЭлеонора2 июня 2024Замечательная экскурсия! Много нового узнали! Экскурсовод -Григорий, высококлассный специалист своего дела, знает историю Симбирска-Ульяновска на сто баллов! Всё,,вкусненько,, рассказывает, угощал
- ИИрина12 мая 2024Прекрасно организованная экскурсия. Забрали от гостиницы, в оговоренное ранее время. Нас сопровождал гид Григорий, который провел нас по всем источникам,
- РРезида20 февраля 2024Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))
- ККонстантин11 февраля 2024Экскурсовод Григорий провел очень познавательную экскурсию: мы узнали об оборонительной корсунской засечной черте, об истории города Симбирска, об истории разинского
- ВВалентина13 января 2024Отличный экскурсовод. Но зимой не рекомендую ездить в Ульяновск. Все красоты укрыты снегом.
- ГГалина17 декабря 2023В целом нам понравилось! Мы попали в Ульяновск зимой и понимали, что погода может подкачать и решили взять экскурсию на
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «На выходные»
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