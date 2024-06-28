Экскурсии выходного дня в Ульяновске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Ульяновске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Ульяновск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
13 200 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Пленэр и мастер-класс по акварели у беседки Гончарова в Ульяновске
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков на мастер-классе по акварели у беседки Гончарова. Узнайте историю усадьбы и создайте свою картину с видом на Волгу
Начало: У беседки Гончарова в Винновской роще
Завтра в 11:00
7 июля в 10:30
от 3 500 за всё до 6 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Ундоровский музей и целебные источники
Посетите женский монастырь, Ундоровский палеонтологический музей и курортный парк с целебной водой. Завершите экскурсию на Волжском берегу
Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00
Сегодня в 09:00
8 июля в 08:00
от 9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентин
    28 июня 2024
    Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
    Замечательная экскурсия! Нам ОЧЕНЬ понравилось! Большое спасибо организатору!!! Всем рекомендую!
  • Э
    Элеонора
    2 июня 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
    Замечательная экскурсия! Много нового узнали! Экскурсовод -Григорий, высококлассный специалист своего дела, знает историю Симбирска-Ульяновска на сто баллов! Всё,,вкусненько,, рассказывает, угощал
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    нас своим очень вкусным чаем из чёрного шиповника. Экскурсия объёмная и ооочень интересная в разных местах Ундор. Спасибо большое за экскурсию и высококлассного экскурсовода!

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
    Прекрасно организованная экскурсия. Забрали от гостиницы, в оговоренное ранее время. Нас сопровождал гид Григорий, который провел нас по всем источникам,
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    помогал искать ископаемые, напоил вкусным чаем на берегу Волги. На протяжение всей экскурсии Григорий рассказывал интересные факты, легенды о местах в которых мы бывали. Мы отлично провели время, узнали много интересного и отлично прогулялись. В палеонтологическом музее местный гид также провела интересную экскурсию. Мы были с детьми 7 и 15 лет у всех осталось много классных впечатлений. Также нельзя не отметить безопасное и комфортное вождение Григория. Большое спасибо Григорию и Никите за прекрасную организацию нашей поездки.

  • Р
    Резида
    20 февраля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))
  • К
    Константин
    11 февраля 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
    Экскурсовод Григорий провел очень познавательную экскурсию: мы узнали об оборонительной корсунской засечной черте, об истории города Симбирска, об истории разинского
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    и пугачевского бунтов, развивавшихся как раз в этих местах, много интересных легенд, связанных с местными жителями. Посетили замечательный палеонтологический музей в Ундорах и монастырь архангела Михаила. Не смотря на метель и огромные сугробы, спускались к многочисленным источникам, посетили купальню. Огромное спасибо Георгию за интересную экскурсию и высокий профессионализм, благодаря которому экскурсия состоялась в полном объёме, не смотря на погодные условия.

  • В
    Валентина
    13 января 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Отличный экскурсовод. Но зимой не рекомендую ездить в Ульяновск. Все красоты укрыты снегом.
  • Г
    Галина
    17 декабря 2023
    Весь Ульяновск на автомобиле
    В целом нам понравилось! Мы попали в Ульяновск зимой и понимали, что погода может подкачать и решили взять экскурсию на
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    автомобиле - это и плюс и минус экскурсии, но если время ограниченно, погода не радует и хочется составить представление о городе, то конечно это отличный вариант! Рассказывал Алексей достаточно интересно, отвечал на вопросы, подсказал, где вкусно покушать. Комфортный автомобиль и вождение, что немаловажно для такого вида экскурсии (никого не укачало).

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «На выходные»

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  2. Площадь Ленина
  3. Набережная
  4. Соборная площадь
  5. Краеведческий музей
  6. Памятник Богдану Хитрово
  7. Памятник букве "Ё"
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июле 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 13 200. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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