Одна из главных достопримечательностей Ульяновска — это уникальный Музейный квартал, сохранивший большую часть исторической застройки XVIII—XX веков.



На его территории можно увидеть деревянные здания, уютные усадьбы, старинные купеческие дома.



Всего в музейном квартале сосредоточено 17 музеев, сохраняющих большую коллекцию экспонатов от зарождения Симбирска до наших дней.