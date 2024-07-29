Одна из главных достопримечательностей Ульяновска — это уникальный Музейный квартал, сохранивший большую часть исторической застройки XVIII—XX веков. На его территории можно увидеть деревянные здания, уютные усадьбы, старинные купеческие дома.
Всего в музейном квартале сосредоточено 17 музеев, сохраняющих большую коллекцию экспонатов от зарождения Симбирска до наших дней.
Всего в музейном квартале сосредоточено 17 музеев, сохраняющих большую коллекцию экспонатов от зарождения Симбирска до наших дней.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: В рамках экскурсии вы сможете побывать на старейшей городской улице — Московской. Именно с ней связана жизнь таких известных людей, как: И. Гончаров, Н. Карамзин, Владимир Ульянов. И именно по этой улице в Москву был увезен плененный Емельян Пугачев. Сегодня она носит название в честь В. И Ленина. Помимо посещения Музейного квартала, в обзорную экскурсию можно включить прогулку по историческому центру Ульяновска, которая расскажет, как зарождался и жил Симбирск. Важная информация:
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Ульяновска
- Музейный квартал
- Деревянные здания
- Усадьбы
- Старинные купеческие дома
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Экскурсионное обслуживание в музеях и входные билеты оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Экскурсия очень понравилась. Наталья очень приятный в общении человек. Рассказала о городе буквально все, ответила на все вопросы, провела по интересным местам, посоветовала куда сходить самостоятельно. Огромное спасибо за приятно проведенное время!
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H
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось!
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Е
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Т
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И
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И
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