В рамках экскурсии вы сможете побывать на старейшей городской улице — Московской. Именно с ней связана жизнь таких известных людей, как И. Гончаров, Н. Карамзин, Владимир Ульянов. И именно по этой улице в Москву был увезен плененный Емельян Пугачев. Сегодня она носит название в честь В. И Ленина.
Помимо посещения Музейного квартала, в обзорную экскурсию можно включить прогулку по историческому центру Ульяновска, которая расскажет, как зарождался и жил Симбирск.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
3 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Экскурсионное обслуживание в музеях и входные билеты оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.