Пешеходная экскурсия в Музейный квартал

Одна из главных достопримечательностей Ульяновска - это уникальный Музейный квартал, сохранивший...

Одна из главных достопримечательностей Ульяновска — это уникальный Музейный квартал, сохранивший большую часть исторической застройки XVIII—XX веков.

На его территории можно увидеть деревянные здания, уютные усадьбы, старинные купеческие дома.

Всего в музейном квартале сосредоточено 17 музеев, сохраняющих большую коллекцию экспонатов от зарождения Симбирска до наших дней.
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр Ульяновска
  • Музейный квартал
  • Деревянные здания
  • Усадьбы
  • Старинные купеческие дома

Что вас ожидает:

  • В рамках экскурсии вы сможете побывать на старейшей городской улице — Московской. Именно с ней связана жизнь таких известных людей, как И. Гончаров, Н. Карамзин, Владимир Ульянов. И именно по этой улице в Москву был увезен плененный Емельян Пугачев. Сегодня она носит название в честь В. И Ленина.
  • Помимо посещения Музейного квартала, в обзорную экскурсию можно включить прогулку по историческому центру Ульяновска, которая расскажет, как зарождался и жил Симбирск.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание в музеях и входные билеты оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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