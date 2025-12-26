Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Валдае

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Валдае, цены от 1335 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Пешая
3 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Валдай окружён красивейшими лесами и реками, а памятников старины здесь не перечесть. За один день вы увидите лучшие места, пропитанные историей и спокойствием
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
«Экскурсия начинается с живописного западного берега озера Валдай, где вы насладитесь тишиной и покоем»
Завтра в 10:00
23 янв в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
История и традиции Валдая (на вашем авто)
3.5 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая (на вашем авто)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
«Затем вас ждет путь к главной достопримечательности Валдая — мужскому Иверскому монастырю, окруженному природой Селевецкого острова и водами Валдайского озера»
24 янв в 10:00
25 янв в 10:00
10 590 ₽ за всё до 5 чел.
«Уездный город В»: вокруг Валдая без гида
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
«Уездный город В»: вокруг Валдая без гида
Познакомиться с главными достопримечательностями и скрытыми жемчужинами на прогулке с чат-ботом
Начало: На ул. Февральская
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
1335 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    26 декабря 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Большое спасибо! Масса информации, очень интересно!
  • Т
    Татьяна
    26 октября 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Хочется сказать большое спасибо гиду Марине, которая в такую дождливую и неприветливую погоду провела с нами экскурсию по Валдаю. Терпеливо
    читать дальше

    ждала пока мы все осмотрим и соберемся, с самого начала экскурсии обсудила с нами маршрут и всячески заботилась о нас. Оказалась прекрасным рассказчиком, прекрасно довела до нас всю информацию.

  • О
    Ольга
    6 октября 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Ольга Николаевна провела замечательную, интересную и познавательную экскурсию. Время пролетело не заметно, мы остались очень довольны.
  • Т
    Татьяна
    28 сентября 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Оксана, спасибо вам большое за прекрасную и атмосферную экскурсию по Валдаю! Было интересно, познавательно и весело😘😘😘
  • Г
    Галина
    11 сентября 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Доброжелательность, глубокие и обширные знания истории России и своего родного Валдая характеризуют гида Оксану. Спасибо Вам. Было очень интересно и познавательно.
  • А
    Александр
    9 сентября 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Это агентство. Для нас проводила экскурсию Ольга Николаевна, мы очень довольны. Профессиональный гид, хорошо структурирована вся программа, хорошо поставленная речь. Стройное изложение по плану без суеты.
    Спасибо!
  • С
    Снежана
    27 августа 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Спасибо Ольге Николаевне за прекрасную экскурсию по Валдаю и окрестностям. Нам было интересно.
  • А
    Анна
    20 августа 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Доброго времени суток. На эту экскурсию нам направили гида Ольгу Николаевну. Что ж, ребята, это было КРУТО!!! На том пятачке
    читать дальше

    Валдая, по сути одной площадке наша Потрясающая дама умудрилась нам выдать столько интересного!!! Информация преподносилась легко, с юморком!!! Мы с подругой в диком восторге. Ольга Николаевна рассказывала, показывала, объясняла и даже читала нам стихи. Человек увлеченный, грамотный, воспитанный, образованный, с прекрасным юмором!!! Всем советуем! Иверский монастырь… какие там места… ммм… Красота неимоверная!! Обязательно надо ехать и слушать нашу историю!!!!

  • Ю
    Юрий
    19 августа 2025
    Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
    Отличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатления.
    Иверский монастырь. Очень красивое и атмосферное место на острове. Экскурсовод интересно рассказала
    читать дальше

    историю обители, внутри собора потрясающие фрески и иконостас. Чистейший воздух и невероятное спокойствие. Очень рекомендуем монастырскую трапезную.
    Гид была внимательная, с хорошим чувством юмора, отвечала на все вопросы.
    Однозначно рекомендую эту экскурсию. Она идеально подходит для первого знакомства с Валдаем. Получился насыщенный и познавательный день, совместивший историю, духовность и любование природой.

  • Н
    Наталья
    16 августа 2025
    История и традиции Валдая (на вашем авто)
    Интересная экскурсия в основном благодаря экскурсоводу - Наталье Алексеевне! Рассказала очень много с любовью к родному городу и смогла заинтересовать темой.
    Но очень дорого - я бы сказала необоснованно дорого.

Ответы на вопросы от путешественников по Валдаю в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валдае
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю;
  2. История и традиции Валдая (на вашем авто);
  3. «Уездный город В»: вокруг Валдая без гида.
Какие места ещё посмотреть в Валдае
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Троицкий собор;
  2. Самое главное;
  3. Колокольный центр;
  4. Иверский монастырь;
  5. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Валдаю в январе 2026
Сейчас в Валдае в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 1335 до 10 590. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Валдае на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 130 ⭐ отзывов, цены от 1335₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март