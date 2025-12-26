Индивидуальная
до 3 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Валдай окружён красивейшими лесами и реками, а памятников старины здесь не перечесть. За один день вы увидите лучшие места, пропитанные историей и спокойствием
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
«Экскурсия начинается с живописного западного берега озера Валдай, где вы насладитесь тишиной и покоем»
Завтра в 10:00
23 янв в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая (на вашем авто)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
«Затем вас ждет путь к главной достопримечательности Валдая — мужскому Иверскому монастырю, окруженному природой Селевецкого острова и водами Валдайского озера»
24 янв в 10:00
25 янв в 10:00
10 590 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
«Уездный город В»: вокруг Валдая без гида
Познакомиться с главными достопримечательностями и скрытыми жемчужинами на прогулке с чат-ботом
Начало: На ул. Февральская
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
1335 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия26 декабря 2025Большое спасибо! Масса информации, очень интересно!
- ТТатьяна26 октября 2025Хочется сказать большое спасибо гиду Марине, которая в такую дождливую и неприветливую погоду провела с нами экскурсию по Валдаю. Терпеливо
- ООльга6 октября 2025Ольга Николаевна провела замечательную, интересную и познавательную экскурсию. Время пролетело не заметно, мы остались очень довольны.
- ТТатьяна28 сентября 2025Оксана, спасибо вам большое за прекрасную и атмосферную экскурсию по Валдаю! Было интересно, познавательно и весело😘😘😘
- ГГалина11 сентября 2025Доброжелательность, глубокие и обширные знания истории России и своего родного Валдая характеризуют гида Оксану. Спасибо Вам. Было очень интересно и познавательно.
- ААлександр9 сентября 2025Это агентство. Для нас проводила экскурсию Ольга Николаевна, мы очень довольны. Профессиональный гид, хорошо структурирована вся программа, хорошо поставленная речь. Стройное изложение по плану без суеты.
Спасибо!
- ССнежана27 августа 2025Спасибо Ольге Николаевне за прекрасную экскурсию по Валдаю и окрестностям. Нам было интересно.
- ААнна20 августа 2025Доброго времени суток. На эту экскурсию нам направили гида Ольгу Николаевну. Что ж, ребята, это было КРУТО!!! На том пятачке
- ЮЮрий19 августа 2025Отличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатления.
Иверский монастырь. Очень красивое и атмосферное место на острове. Экскурсовод интересно рассказала
- ННаталья16 августа 2025Интересная экскурсия в основном благодаря экскурсоводу - Наталье Алексеевне! Рассказала очень много с любовью к родному городу и смогла заинтересовать темой.
Но очень дорого - я бы сказала необоснованно дорого.
Ответы на вопросы от путешественников по Валдаю в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валдае
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Валдае
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Валдаю в январе 2026
Сейчас в Валдае в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 1335 до 10 590. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Валдае на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 130 ⭐ отзывов, цены от 1335₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март