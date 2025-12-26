А Анастасия Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Большое спасибо! Масса информации, очень интересно!

Т Татьяна Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю читать дальше ждала пока мы все осмотрим и соберемся, с самого начала экскурсии обсудила с нами маршрут и всячески заботилась о нас. Оказалась прекрасным рассказчиком, прекрасно довела до нас всю информацию. Хочется сказать большое спасибо гиду Марине, которая в такую дождливую и неприветливую погоду провела с нами экскурсию по Валдаю. Терпеливо

О Ольга Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Ольга Николаевна провела замечательную, интересную и познавательную экскурсию. Время пролетело не заметно, мы остались очень довольны.

Т Татьяна Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Оксана, спасибо вам большое за прекрасную и атмосферную экскурсию по Валдаю! Было интересно, познавательно и весело😘😘😘

Г Галина Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Доброжелательность, глубокие и обширные знания истории России и своего родного Валдая характеризуют гида Оксану. Спасибо Вам. Было очень интересно и познавательно.

А Александр Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Это агентство. Для нас проводила экскурсию Ольга Николаевна, мы очень довольны. Профессиональный гид, хорошо структурирована вся программа, хорошо поставленная речь. Стройное изложение по плану без суеты.

С Снежана Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю Спасибо Ольге Николаевне за прекрасную экскурсию по Валдаю и окрестностям. Нам было интересно.

А Анна Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю читать дальше Валдая, по сути одной площадке наша Потрясающая дама умудрилась нам выдать столько интересного!!! Информация преподносилась легко, с юморком!!! Мы с подругой в диком восторге. Ольга Николаевна рассказывала, показывала, объясняла и даже читала нам стихи. Человек увлеченный, грамотный, воспитанный, образованный, с прекрасным юмором!!! Всем советуем! Иверский монастырь… какие там места… ммм… Красота неимоверная!! Обязательно надо ехать и слушать нашу историю!!!! Доброго времени суток. На эту экскурсию нам направили гида Ольгу Николаевну. Что ж, ребята, это было КРУТО!!! На том пятачке

Иверский монастырь. Очень красивое и атмосферное место на острове. Экскурсовод интересно рассказала читать дальше историю обители, внутри собора потрясающие фрески и иконостас. Чистейший воздух и невероятное спокойствие. Очень рекомендуем монастырскую трапезную.

Гид была внимательная, с хорошим чувством юмора, отвечала на все вопросы.

Однозначно рекомендую эту экскурсию. Она идеально подходит для первого знакомства с Валдаем. Получился насыщенный и познавательный день, совместивший историю, духовность и любование природой. Отличная экскурсия! Поездка на Валдай оставила только положительные впечатления.