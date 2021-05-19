Всё о Валдае

Полезная информация о Валдае

Что нужно знать о Валдае: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Валдае
00:3531
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаВалдай
По-английскиValday
Население города18 549 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота212 м. от уровня моря

Где находится Валдай на карте

Популярные экскурсии в Валдае

История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
4.8
12 отзывов
4300
за чел.
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря

Поиск и сравнение цен на туры