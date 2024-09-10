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своего дела, очень любит свой город и делится этой любовью с людьми. Она вдыхает искру в изложение фактов, и наделяет город душой, и ты уже жуёшь местную карамельку и видишь, как едут купцы по набережной, стоит святой Прокопий у камня желаний, а в пока заброшенном, но потихоньку оживающем монастыре вас встретит пушистый привратник. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в атмосферу города. Мария, спасибо за такой атмосферный рассказ, за барбариски и за лестницу, удачи Вам во всех начинаниях.