2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Великий Устюг - путешествие в глубь веков
Уникальная экскурсия в Великом Устюге: древние храмы, легенды и роль города в освоении Сибири. Узнайте больше о его богатой истории и знаменитых земляках
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
2 090₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны: экскурсия по историческим местам и святыням
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Завтра в 16:00
11 окт в 16:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия10 сентября 2024Прекрасная экскурсия!
- ЛЛилия3 сентября 2024Экскурсия очень понравилась,рекомендую! Мария, большое спасибо за знакомство с городом и его историей!
- ЯЯрослав29 августа 2024Мария - прекрасный экскурсовод, знает и любит свой город. Рекомендую!
- ВВиктория29 августа 2024Экскурсия очень понравилась! Много нового и интерестного узнал наш сын Ярослав. Мои наилучшие рекомендации гиду Алексею.
- ААнна27 августа 2024Бывают скучные экскурсии, когда экскурсовод заученными предложениями сухо вещает и наводит тоску на экскурсантов, Мария полная противоположность, она большой энтузиаст
- PPAVEL18 августа 2024Очень понравилась прогулка по Великому Устюгу, которая продлилась даже дольше запланированного. Алексей - приятный рассказчик, готовый ответить на любые возникшие
- ЯЯна10 января 2022Спасибо Александру за подробный рассказ. Очень познавательно.
- ННаталия19 декабря 2021Речь чёткая,грамотная. Расказывает увлекательно и захватывающее. Все супер!
- ИИрина14 декабря 2021Было интересно, познавательно. Хорошая подача материала. А если Александр увеличит свою экскурсию по времени-будет еще лучше. Ведь здесь столько всего интересного можно узнать и посмотреть. Благодарим!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «На Рождество»
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