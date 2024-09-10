На Рождество – экскурсии в Великом Устюге

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Великом Устюге, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Добро пожаловать в Великий Устюг
Пешая
47 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
4 000 за всё до 10 чел.
Великий Устюг - путешествие в глубь веков
На машине
30 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Великий Устюг - путешествие в глубь веков
Уникальная экскурсия в Великом Устюге: древние храмы, легенды и роль города в освоении Сибири. Узнайте больше о его богатой истории и знаменитых земляках
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
2 090 за всё до 4 чел.
Великий Устюг и его тайны
Пешая
8 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны: экскурсия по историческим местам и святыням
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Завтра в 16:00
11 окт в 16:00
2 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    10 сентября 2024
    Великий Устюг и его тайны
    Прекрасная экскурсия!
  • Л
    Лилия
    3 сентября 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Экскурсия очень понравилась,рекомендую! Мария, большое спасибо за знакомство с городом и его историей!
  • Я
    Ярослав
    29 августа 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Мария - прекрасный экскурсовод, знает и любит свой город. Рекомендую!
  • В
    Виктория
    29 августа 2024
    Великий Устюг и его тайны
    Экскурсия очень понравилась! Много нового и интерестного узнал наш сын Ярослав. Мои наилучшие рекомендации гиду Алексею.
  • А
    Анна
    27 августа 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Бывают скучные экскурсии, когда экскурсовод заученными предложениями сухо вещает и наводит тоску на экскурсантов, Мария полная противоположность, она большой энтузиаст
    читать дальше

    своего дела, очень любит свой город и делится этой любовью с людьми. Она вдыхает искру в изложение фактов, и наделяет город душой, и ты уже жуёшь местную карамельку и видишь, как едут купцы по набережной, стоит святой Прокопий у камня желаний, а в пока заброшенном, но потихоньку оживающем монастыре вас встретит пушистый привратник. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в атмосферу города. Мария, спасибо за такой атмосферный рассказ, за барбариски и за лестницу, удачи Вам во всех начинаниях.

    Бывают скучные экскурсии, когда экскурсовод заученными предложениями сухо вещает и наводит тоску на экскурсантов, Мария полнаяБывают скучные экскурсии, когда экскурсовод заученными предложениями сухо вещает и наводит тоску на экскурсантов, Мария полнаяБывают скучные экскурсии, когда экскурсовод заученными предложениями сухо вещает и наводит тоску на экскурсантов, Мария полнаяБывают скучные экскурсии, когда экскурсовод заученными предложениями сухо вещает и наводит тоску на экскурсантов, Мария полная
  • P
    PAVEL
    18 августа 2024
    Великий Устюг и его тайны
    Очень понравилась прогулка по Великому Устюгу, которая продлилась даже дольше запланированного. Алексей - приятный рассказчик, готовый ответить на любые возникшие
    читать дальше

    вопросы. Экскурсия получилась не академической (в плохом смысле), а очень живой с загадками и элементами интерактива. (Посоветую всем гидам двигаться именно в этом направлении)).

  • Я
    Яна
    10 января 2022
    Великий Устюг - путешествие в глубь веков
    Спасибо Александру за подробный рассказ. Очень познавательно.
  • Н
    Наталия
    19 декабря 2021
    Великий Устюг - путешествие в глубь веков
    Речь чёткая,грамотная. Расказывает увлекательно и захватывающее. Все супер!
  • И
    Ирина
    14 декабря 2021
    Великий Устюг - путешествие в глубь веков
    Было интересно, познавательно. Хорошая подача материала. А если Александр увеличит свою экскурсию по времени-будет еще лучше. Ведь здесь столько всего интересного можно узнать и посмотреть. Благодарим!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Устюге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Великий Устюг
  2. Великий Устюг - путешествие в глубь веков
  3. Великий Устюг и его тайны
Какие места ещё посмотреть в Великом Устюге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Михайло-Архангельский монастырь
  2. Соборное Дворище
  3. Прокопиевский собор
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в октябре 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Великом Устюге на 2024 год на рождество, 85 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам