Великий Устюг известен как родина Деда Мороза, но так было не всегда. До этого было целых 8 веков богатой истории 📖. Вы узнаете, как основные торговые пути России определяли его судьбу. Осмотрите древние обители и монастыри, а также услышите о географических открытиях, совершенных нашими земляками, и роли устюжан в освоении Сибири. Узнаете легенду о святом покровителе города Прокопии Праведном и при желании, посидите на камушке Прокопия, который по местным легендам обладает особой силой.