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Великий Устюг - путешествие в глубь веков

Александр О.
Александр О. – Гид из Великого Устюга
Великий Устюг - путешествие в глубь веков
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Великий Устюг - путешествие в глубь веков
Великий Устюг - путешествие в глубь веков

Что вы увидите

  • Древнее городище
  • ц. Вознесения
  • Спасо-Преображенский женский монастырь
  • Михайло-Архангельский монастырь
  • Соборное дворище
Великий Устюг известен как родина Деда Мороза, но так было не всегда. До этого было целых 8 веков богатой истории 📖. Вы узнаете, как основные торговые пути России определяли его судьбу. Осмотрите древние обители и монастыри, а также услышите о географических открытиях, совершенных нашими земляками, и роли устюжан в освоении Сибири. Узнаете легенду о святом покровителе города Прокопии Праведном и при желании, посидите на камушке Прокопия, который по местным легендам обладает особой силой.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
    Начало
    🚩 ц. Вознесения
    Место завершения
    🏁 Соборное дворище
    Великий Устюг - путешествие в глубь веков
    Великий Устюг - путешествие в глубь веков
    Великий Устюг - путешествие в глубь веков
    Великий Устюг - путешествие в глубь веков
    Великий Устюг - путешествие в глубь веков

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Александр О.
    Александр О.
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