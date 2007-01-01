Великий Устюг известен как родина Деда Мороза, но так было не всегда. До этого было целых 8 веков богатой истории 📖. Вы узнаете, как основные торговые пути России определяли его судьбу. Осмотрите древние обители и монастыри, а также услышите о географических открытиях, совершенных нашими земляками, и роли устюжан в освоении Сибири. Узнаете легенду о святом покровителе города Прокопии Праведном и при желании, посидите на камушке Прокопия, который по местным легендам обладает особой силой.
Что входит
Услуги гида
транспорт
Что не входит
Начало
🚩 ц. Вознесения
Место завершения
🏁 Соборное дворище
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