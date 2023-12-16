Вас ждет удивительное путешествие по Великому Устюгу, где каждый шаг раскрывает страницы истории этого древнего города Русского Севера. В нашей пешеходной экскурсии вы проникнетесь духом прошлого, любуясь старинными храмами и узнавая, как века меняли облик города. Что вы увидите:Осмотрите Соборное дворище с его знаменитым Успенским собором и колокольней, познакомьтесь с соборами Прокопия Праведного и Иоанна Устюжского. Загляните в Архиерейский дом, пройдитесь по исторической набережной реки Сухон. Вас ждет Церковь Вознесения, самая старая постройка города, и уютная церковь Сергия Радонежского, а также ансамбль Михаило-Архангельского монастыря. Эта экскурсия — настоящее погружение в историю и культуру древнего русского города.

Резидениция Деда Мороза

В волшебной Городской резиденции Деда Мороза каждого ждет удивительное новогоднее приключение, где мир прошлого мистически переплетается с современностью. В этом чарующем месте, времена двух веков — далекого прошлого и оживленного настоящего — сливаются в единое целое. Хранительница Времени, верная помощница Деда Мороза, будет вашим проводником залам времени. В этом необыкновенном путешествии сквозь временные порталы вы погрузитесь в удивительные истории о возникновении праздника Нового года. Вы узнаете, кто такой Дед Мороз и почему именно Великий Устюг считается его родиной. Более того, на этом пути раскроются секреты о сказочных друзьях Деда Мороза, тех, кто помогает превращать волшебные сказки в реальность. Это путешествие станет незабываемым опытом, где каждый уголок резиденции оживает сказочными персонажами и тайнами. Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обуь по погоде.

Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музее не входят в стоимость.