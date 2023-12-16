По старым улочкам Великого Устюга до Городской резиденции Деда Мороза

Индивидуальная экскурсия в Великом Устюге
Вам предстоит отправиться в увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый шаг станет откровением исторических страниц этого древнего города Русского Севера.

В ходе нашей пешеходной экскурсии вы ощутите атмосферу прошлого, восхищаясь старинными храмами и познавая, как века изменяли облик этого города. Эта экскурсия — настоящее погружение в историю и культуру древнего русского города.
По старым улочкам Великого Устюга до Городской резиденции Деда Мороза
По старым улочкам Великого Устюга до Городской резиденции Деда Мороза
По старым улочкам Великого Устюга до Городской резиденции Деда Мороза
По старым улочкам Великого Устюга до Городской резиденции Деда Мороза
По старым улочкам Великого Устюга до Городской резиденции Деда Мороза
По старым улочкам Великого Устюга до Городской резиденции Деда Мороза
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
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19
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даты

Что вас ожидает:

  • Соборное дворище
  • Успенский собор
  • Храм Иоанна Устюжского
  • Собор святого Прокопия Праведного
  • Церковь Вознесения на торгу
  • Ансамбль Михаило-Архангельского монастыря
  • Дом моды Деда Мороза и др

Описание

Вас ждет удивительное путешествие по Великому Устюгу, где каждый шаг раскрывает страницы истории этого древнего города Русского Севера. В нашей пешеходной экскурсии вы проникнетесь духом прошлого, любуясь старинными храмами и узнавая, как века меняли облик города. Что вы увидите:Осмотрите Соборное дворище с его знаменитым Успенским собором и колокольней, познакомьтесь с соборами Прокопия Праведного и Иоанна Устюжского. Загляните в Архиерейский дом, пройдитесь по исторической набережной реки Сухон. Вас ждет Церковь Вознесения, самая старая постройка города, и уютная церковь Сергия Радонежского, а также ансамбль Михаило-Архангельского монастыря. Эта экскурсия — настоящее погружение в историю и культуру древнего русского города.

Резидениция Деда Мороза

В волшебной Городской резиденции Деда Мороза каждого ждет удивительное новогоднее приключение, где мир прошлого мистически переплетается с современностью. В этом чарующем месте, времена двух веков — далекого прошлого и оживленного настоящего — сливаются в единое целое. Хранительница Времени, верная помощница Деда Мороза, будет вашим проводником залам времени. В этом необыкновенном путешествии сквозь временные порталы вы погрузитесь в удивительные истории о возникновении праздника Нового года. Вы узнаете, кто такой Дед Мороз и почему именно Великий Устюг считается его родиной. Более того, на этом пути раскроются секреты о сказочных друзьях Деда Мороза, тех, кто помогает превращать волшебные сказки в реальность. Это путешествие станет незабываемым опытом, где каждый уголок резиденции оживает сказочными персонажами и тайнами. Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обуь по погоде.
Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музее не входят в стоимость.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музее
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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