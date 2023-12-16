Вам предстоит отправиться в увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый шаг станет откровением исторических страниц этого древнего города Русского Севера.
В ходе нашей пешеходной экскурсии вы ощутите атмосферу прошлого, восхищаясь старинными храмами и познавая, как века изменяли облик этого города. Эта экскурсия — настоящее погружение в историю и культуру древнего русского города.
В ходе нашей пешеходной экскурсии вы ощутите атмосферу прошлого, восхищаясь старинными храмами и познавая, как века изменяли облик этого города. Эта экскурсия — настоящее погружение в историю и культуру древнего русского города.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Соборное дворище
- Успенский собор
- Храм Иоанна Устюжского
- Собор святого Прокопия Праведного
- Церковь Вознесения на торгу
- Ансамбль Михаило-Архангельского монастыря
- Дом моды Деда Мороза и др
Описание
Вас ждет удивительное путешествие по Великому Устюгу, где каждый шаг раскрывает страницы истории этого древнего города Русского Севера. В нашей пешеходной экскурсии вы проникнетесь духом прошлого, любуясь старинными храмами и узнавая, как века меняли облик города. Что вы увидите:Осмотрите Соборное дворище с его знаменитым Успенским собором и колокольней, познакомьтесь с соборами Прокопия Праведного и Иоанна Устюжского. Загляните в Архиерейский дом, пройдитесь по исторической набережной реки Сухон. Вас ждет Церковь Вознесения, самая старая постройка города, и уютная церковь Сергия Радонежского, а также ансамбль Михаило-Архангельского монастыря. Эта экскурсия — настоящее погружение в историю и культуру древнего русского города.
Резидениция Деда Мороза
В волшебной Городской резиденции Деда Мороза каждого ждет удивительное новогоднее приключение, где мир прошлого мистически переплетается с современностью. В этом чарующем месте, времена двух веков — далекого прошлого и оживленного настоящего — сливаются в единое целое. Хранительница Времени, верная помощница Деда Мороза, будет вашим проводником залам времени. В этом необыкновенном путешествии сквозь временные порталы вы погрузитесь в удивительные истории о возникновении праздника Нового года. Вы узнаете, кто такой Дед Мороз и почему именно Великий Устюг считается его родиной. Более того, на этом пути раскроются секреты о сказочных друзьях Деда Мороза, тех, кто помогает превращать волшебные сказки в реальность. Это путешествие станет незабываемым опытом, где каждый уголок резиденции оживает сказочными персонажами и тайнами. Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обуь по погоде.
Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музее не входят в стоимость.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание по городу
- Что не входит
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музее
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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