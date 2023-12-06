Описание

Пешеходная прогулка по Великому Устюгу Наше путешествие начнется с Соборного дворища, где главным храмовым комплексом города является Успенский собор с его величественной колокольней. Здесь вы также увидите действующий храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного, а также архиерейский дом и прилегающие хозяйственные постройки, сопровождающие его. Затем мы отправимся к древнейшей постройке города — Церкви Вознесения на торгу, украшающей его с XVII века. Абсолютная жемчужина — ансамбль Михаило-Архангельского монастыря, сохраняющий первозданную историческую застройку, включая собор, три церкви, часовни, братские корпуса и монастырские стены со Святыми вратами. Почта Деда Мороза После того, как мы насладились красотами Великого Устюга, мы отправимся в удивительный мир зимнего волшебника — Деда Мороза! Следующая локация — Почта Деда Мороза, место, куда приходят письма от детей со всех уголков мира, адресованные любимому Дедушке. Здесь скрывается загадочный мир детских мечтаний и желаний. В течение всего года усердные помощники-почтовики принимают письма, сортируют и раскладывают их по полочкам. Благодаря усилиям этих трудолюбивых помощников, ответные послания от Деда Мороза разносятся по всему миру. Это действительно ответственная и необычайно важная работа. Хотите увидеть это своими глазами? В любое время года вы можете посетить Великий Устюг и попасть на Почту Деда Мороза. У вас также есть возможность написать своё собственное письмо с самыми заветными пожеланиями и отправить его Деду Морозу. Будьте уверены, ваше письмо обязательно дойдет до адресата, и он обратит на него внимание.