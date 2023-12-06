Зимняя сказка Великого Устюга: пешеходная прогулка и Почта Деда Мороза

Индивидуальная экскурсия в Великом Устюге

Зимняя сказка Великого Устюга

Приглашаем вас на экскурсию по старейшему городу Русского Севера — Великому Устюгу, который откроет перед вами все богатство архитектурных шедевров.

Вы увидите уникальные храмовые комплексы и побываете в по-настоящему сказочном месте — на Почте Деда Мороза.

Вы даже сможете написать своё собственное письмо с самыми заветными пожеланиями и отправить его зимнему волшебнику.
Зимняя сказка Великого Устюга: пешеходная прогулка и Почта Деда Мороза
Зимняя сказка Великого Устюга: пешеходная прогулка и Почта Деда Мороза
Зимняя сказка Великого Устюга: пешеходная прогулка и Почта Деда Мороза
Зимняя сказка Великого Устюга: пешеходная прогулка и Почта Деда Мороза
Зимняя сказка Великого Устюга: пешеходная прогулка и Почта Деда Мороза
Зимняя сказка Великого Устюга: пешеходная прогулка и Почта Деда Мороза
Ближайшие даты:
6
дек
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Соборное дворище
  • Успенский собор
  • Храм Иоанна Устюжского
  • Собор святого Прокопия Праведного
  • Церковь Вознесения на торгу
  • Ансамбль Михаило-Архангельского монастыря
  • Почта Деда Мороза и др

Описание

Пешеходная прогулка по Великому Устюгу Наше путешествие начнется с Соборного дворища, где главным храмовым комплексом города является Успенский собор с его величественной колокольней. Здесь вы также увидите действующий храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного, а также архиерейский дом и прилегающие хозяйственные постройки, сопровождающие его. Затем мы отправимся к древнейшей постройке города — Церкви Вознесения на торгу, украшающей его с XVII века. Абсолютная жемчужина — ансамбль Михаило-Архангельского монастыря, сохраняющий первозданную историческую застройку, включая собор, три церкви, часовни, братские корпуса и монастырские стены со Святыми вратами. Почта Деда Мороза После того, как мы насладились красотами Великого Устюга, мы отправимся в удивительный мир зимнего волшебника — Деда Мороза! Следующая локация — Почта Деда Мороза, место, куда приходят письма от детей со всех уголков мира, адресованные любимому Дедушке. Здесь скрывается загадочный мир детских мечтаний и желаний. В течение всего года усердные помощники-почтовики принимают письма, сортируют и раскладывают их по полочкам. Благодаря усилиям этих трудолюбивых помощников, ответные послания от Деда Мороза разносятся по всему миру. Это действительно ответственная и необычайно важная работа. Хотите увидеть это своими глазами? В любое время года вы можете посетить Великий Устюг и попасть на Почту Деда Мороза. У вас также есть возможность написать своё собственное письмо с самыми заветными пожеланиями и отправить его Деду Морозу. Будьте уверены, ваше письмо обязательно дойдет до адресата, и он обратит на него внимание.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит
  • Стоимость экскурсионной программы «В гостях у Почтули» — 350 руб. /чел.
  • Дети до 3-х лет бесплатно (продолжительность — 30 мин.)
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Устюга

ИндивидуальныеДед МорозНовогодние 2024

Похожие туры из Великого Устюга

Великий Устюг: по городу с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
118 отзывов
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
у городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
Сегодня
Завтра
7 дек
8 дек
2 860 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Добро пожаловать в Великий Устюг
Погулять по историческому центру, посетить старинные храмы и узнать о городе самое интересное
у памятника Семену Дежневу
Сегодня
10 дек
11 дек
14 дек
3 510 за всё до 10 чел.
Знакомство с Великим Устюгом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Знакомство с Великим Устюгом
Рассмотреть памятники архитектуры и раскрыть историю древнейшего города Русского Севера
Завтра
7 дек
8 дек
9 дек
4 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Великом Устюге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ