Зимняя сказка Великого Устюга
Приглашаем вас на экскурсию по старейшему городу Русского Севера — Великому Устюгу, который откроет перед вами все богатство архитектурных шедевров.
Вы увидите уникальные храмовые комплексы и побываете в по-настоящему сказочном месте — на Почте Деда Мороза.
Вы даже сможете написать своё собственное письмо с самыми заветными пожеланиями и отправить его зимнему волшебнику.
Вы увидите уникальные храмовые комплексы и побываете в по-настоящему сказочном месте — на Почте Деда Мороза.
Вы даже сможете написать своё собственное письмо с самыми заветными пожеланиями и отправить его зимнему волшебнику.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Соборное дворище
- Успенский собор
- Храм Иоанна Устюжского
- Собор святого Прокопия Праведного
- Церковь Вознесения на торгу
- Ансамбль Михаило-Архангельского монастыря
- Почта Деда Мороза и др
Описание
Пешеходная прогулка по Великому Устюгу Наше путешествие начнется с Соборного дворища, где главным храмовым комплексом города является Успенский собор с его величественной колокольней. Здесь вы также увидите действующий храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного, а также архиерейский дом и прилегающие хозяйственные постройки, сопровождающие его. Затем мы отправимся к древнейшей постройке города — Церкви Вознесения на торгу, украшающей его с XVII века. Абсолютная жемчужина — ансамбль Михаило-Архангельского монастыря, сохраняющий первозданную историческую застройку, включая собор, три церкви, часовни, братские корпуса и монастырские стены со Святыми вратами. Почта Деда Мороза После того, как мы насладились красотами Великого Устюга, мы отправимся в удивительный мир зимнего волшебника — Деда Мороза! Следующая локация — Почта Деда Мороза, место, куда приходят письма от детей со всех уголков мира, адресованные любимому Дедушке. Здесь скрывается загадочный мир детских мечтаний и желаний. В течение всего года усердные помощники-почтовики принимают письма, сортируют и раскладывают их по полочкам. Благодаря усилиям этих трудолюбивых помощников, ответные послания от Деда Мороза разносятся по всему миру. Это действительно ответственная и необычайно важная работа. Хотите увидеть это своими глазами? В любое время года вы можете посетить Великий Устюг и попасть на Почту Деда Мороза. У вас также есть возможность написать своё собственное письмо с самыми заветными пожеланиями и отправить его Деду Морозу. Будьте уверены, ваше письмо обязательно дойдет до адресата, и он обратит на него внимание.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание по городу
- Что не входит
- Стоимость экскурсионной программы «В гостях у Почтули» — 350 руб. /чел.
- Дети до 3-х лет бесплатно (продолжительность — 30 мин.)
- Место начала и завершения?
- По согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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