Чудеса случаются в Новогоднюю ночь у Деда Мороза. Тур в Великий Устюг на 4 дня

Чудеса случаются в Новогоднюю ночь у Деда Мороза
Погрузитесь в атмосферу праздника, настоящую зимнюю сказку и удивительный мир русских традиций в Великом Устюге! Нас ждут экскурсии по Вотчине Деда Мороза, прогулки по старинному городу, посещение конной усадьбы «Барсуково»
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и Музея новогодней и рождественской игрушки.

Кроме того, окунёмся в мир игр и развлечений, поучаствуем в интерактивной игровой программе в Русской избе, отправимся за сувенирами от великоустюгских мастеров и сделаем самые красивые фото на память!

5
3 отзыва
Чудеса случаются в Новогоднюю ночь у Деда Мороза. Тур в Великий Устюг на 4 дня
Чудеса случаются в Новогоднюю ночь у Деда Мороза. Тур в Великий Устюг на 4 дня
Чудеса случаются в Новогоднюю ночь у Деда Мороза. Тур в Великий Устюг на 4 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Великому Устюгу. Городская резиденция Деда Мороза. Новогодний банкет

Встреча гостей: ж/д станция Котлас Южный, ж/д станция в Великом Устюге, аэропорт в Великом Устюге.

Переезд в город Великий Устюг.

Размещение в гостинице «На Валге» 3*.

Обед в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Обзорная экскурсия по городу Великому Устюгу.

Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты древнего зодчества.

Посетим сувенирные лавки, где вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для вас Великоустюгскими мастерами.

Посещение Городской резиденции Деда Мороза.

Городская резиденция – это городское представительство Деда Мороза, которое расположено в самом центре города Великий Устюг, в купеческом особняке. Только здесь в реальном времени соединяется прошлое и настоящее.

Стать проводником по временным залам резиденции Дед Мороз поручил своей верной помощнице – Хранительнице времени.

На пути времен вы сможете узнать историю праздника Нового года, кто же такой Дед Мороз, почему Великий Устюг называют его родиной и кто его сказочные друзья, которые помогают сказку сделать былью, а быль да обыденность сказкой. А также увидите удивительные сказочные предметы с помощью которых Дед Мороз творит волшебство.

Посещение почты Деда Мороза.

Каждый год, начиная с 1998, сотни тысяч детских посланий с поздравлениями и пожеланиями отправляются по почте к Деду Морозу в Великий Устюг.

Для того чтобы каждое письмо было прочитано и не осталось без внимания, ему помогают специальные помощники.

Здесь все конверты и открытки сортируются, раскладываются по полочкам, а затем на них в сказочной канцелярии подготавливаются ответы с печатью волшебного дедушки.

Подготовка к праздничному Новогоднему ужину.

19:00-22:00 Праздничный Новогодний Ужин с развлекательной программой и банкетным меню в банкетном зале гостиничного комплекса «На Валге».

22:30-01:30 Переезд на Вотчину Деда Мороза для встречи Нового года.

Празднование с 22:30 до 01:30 будет на улице, перед сценой, на которой будет проходить выступление.

Обзорная экскурсия по Великому Устюгу. Городская резиденция Деда Мороза. Новогодний банкетОбзорная экскурсия по Великому Устюгу. Городская резиденция Деда Мороза. Новогодний банкетОбзорная экскурсия по Великому Устюгу. Городская резиденция Деда Мороза. Новогодний банкетОбзорная экскурсия по Великому Устюгу. Городская резиденция Деда Мороза. Новогодний банкетОбзорная экскурсия по Великому Устюгу. Городская резиденция Деда Мороза. Новогодний банкетОбзорная экскурсия по Великому Устюгу. Городская резиденция Деда Мороза. Новогодний банкет
2 день

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Обед в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника Вас проведут по тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.

Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите как живет Зимний Волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.

Также Вы с удовольствием окунетесь в мир игр и развлечений:

  • посетите Ледник Деда Мороза;
  • поучаствуете в мастер-классе.

Свободное время на Вотчине.

Ужин в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программы
3 день

Музей завода Северная Чернь. Музей новогодней и рождественской игрушки. Игровая программа в Русской избе

Завтрак в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Посещение Музея новогодней и рождественской игрушки.

Экспозиция музея знакомит с историей рождественских и новогодних игрушек в России и представляет почти 3000 ёлочных украшений с начала XX века до сегодняшнего дня.

На ёлочках, которые кружатся в витринах, дореволюционные персонажи, советские полярники и космонавты, циркачи и спортсмены, дирижабли и станции метро, китайские фонарики и дворцовые люстры, герои народных сказок и литературных произведений и многое, многое другое, напоминающее о самых ярких событиях из истории СССР.

Свободное время в городе.

Обед в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Посещение Музея завода Северная Чернь.

При посещении интерактивной экскурсии «Знакомство с Северной чернью» есть возможность познакомиться с историей возникновения и развития промысла, узнать этапы производства, понаблюдать за работой мастера-гравера, который, как и три века назад, искусно владея инструментом-штихелем, вручную вырезает традиционный для промысла узор на изделии.

В экспозиции демонстрационного зала представлены уникальные изделия старых мастеров, современные изделия завода, в том числе, уникальные изделия, выполненные в единичном экземпляре.

Участие в интерактивной игровой программе в Русской избе.

Есть в граде сказочном, изба одна, любой, кто в ней побывает, обязательно туда еще не раз вернется, а знаете почему?

Ведь привечает там гостей добродушная хозяйка. Столько всего она поведает вам о быте русском, о традициях наших северных, а игр знает сколько – не счесть, повеселитесь вы с ней от души, напляшетесь, напоетесь.

Ужин в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Музей завода Северная Чернь. Музей новогодней и рождественской игрушки. Игровая программа в Русской избеМузей завода Северная Чернь. Музей новогодней и рождественской игрушки. Игровая программа в Русской избеМузей завода Северная Чернь. Музей новогодней и рождественской игрушки. Игровая программа в Русской избеМузей завода Северная Чернь. Музей новогодней и рождественской игрушки. Игровая программа в Русской избе
4 день

Конная усадьба «Барсуково». Дом Моды Деда Мороза. Музей истории и культуры Великого Устюга. Отъезд

Завтрак в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).

Осмотр Дымковской стороны Великого Устюга.

Переезд в конную усадьбу «Барсуково».

Вы получите огромные положительные эмоции от общения с лошадями, поучаствуете в мастер-классе по запряжке экипажа. Программой предусмотрено катание в конном экипаже.

Обед в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Посещение Дома Моды Деда Мороза.

Один из самых интересных туристических объектов Великого Устюга располагается в самом центре города – это Дом Моды Деда Мороза с настоящей швейной мастерской, где на глазах гостей мастерицы-рукодельницы создают уникальные наряды для Зимнего Волшебника и его сказочной свиты.

Путешествуя по Модному Дому, дети и взрослые сами становятся героями «Нарядной сказки» Деда Мороза, посещают швейную мастерскую, выставочные залы с коллекциями эксклюзивных костюмов и авторских народных кукол, занимательные мастер-классы по изготовлению сувениров своими руками, и, самое главное, участвуют в модном дефиле помощников Дедушки Мороза.

Посещение Музея истории и культуры Великого Устюга.

Экспозиция музея посвящена истории и культуре Великого Устюга XII–ХХ веков. Археологические находки, предметы вооружения XII–XVI вв. и другие материалы свидетельствуют о раннем периоде истории города, об участии устюжан в создании единого русского государства. В залах представлены подлинные предметы из коллекций музея, отражающие вклад устюжан в освоение Сибири и территорий Русской Америки, в развитие торговли со странами Западной Европы и Китаем.

Свободное время (посещение магазинов и сувенирных лавок).

Ужин в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Трансферна вокзал к поездам вечернего отправления.

Конная усадьба «Барсуково». Дом Моды Деда Мороза. Музей истории и культуры Великого Устюга. ОтъездКонная усадьба «Барсуково». Дом Моды Деда Мороза. Музей истории и культуры Великого Устюга. ОтъездКонная усадьба «Барсуково». Дом Моды Деда Мороза. Музей истории и культуры Великого Устюга. ОтъездКонная усадьба «Барсуково». Дом Моды Деда Мороза. Музей истории и культуры Великого Устюга. Отъезд

Проживание

В туре предусмотрено проживание в 3* гостинице «На Валге».

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ВозрастСтоимость
Взрослый 46 000
Ребенок (3–16 лет)43 500

Варианты проживания

Гостиница «На Валге»

3 ночи

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в поселке Валга (Великий Устюг). В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 4 дня/3 ночи
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 4 обеда, 3 ужина, 1 праздничный новогодний банкет
  • Трансфер на экскурсии и объекты показа
  • Встреча и трансфер: ж/д станция Котлас Южный - город Великий Устюг гостиница - ж/д станция Котлас Южныйж/д вокзал город Великий Устюг - гостиница - ж/д вокзал город Великий Устюгаэропорт город Великий Устюг - гостиница - аэропорт город Великий Устюг
  • Ж/д станция Котлас Южный - город Великий Устюг гостиница - ж/д станция Котлас Южный
  • Ж/д вокзал город Великий Устюг - гостиница - ж/д вокзал город Великий Устюг
  • Аэропорт город Великий Устюг - гостиница - аэропорт город Великий Устюг
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты на объекты показа (указанные в программе) и на Вотчину
  • Программа «Новый год на Вотчине Деда Мороза»
  • Сладкий подарок детям
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Дополнительные мероприятия на Вотчине
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция г. Великий Устюг, аэропорт г. Великий Устюг
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Программа окончательная или могут быть изменения?

Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 авг 2024
Огромное спасибо организаторам, Большой Стране и принимающей фирме в Великом Устюге, Встретили и проводили, все четко и ясно, при заселении получила расписание тура, где все было прописано по часам, что
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особенно понравилось. Благодаря хорошей организации, смогла посетить дополнительные интересные места. Большой плюс, что у принимающей стороны своя гостиница, поэтому время заезда/выезда корректируется под прибытие поезда. Команда из Великого Устюга - настоящие патриоты, любящие свой город, смогли душевно все рассказать и показать.

Огромное спасибо организаторам, Большой Стране и принимающей фирме в Великом Устюге, Встретили и проводили, все четкоОгромное спасибо организаторам, Большой Стране и принимающей фирме в Великом Устюге, Встретили и проводили, все четкоОгромное спасибо организаторам, Большой Стране и принимающей фирме в Великом Устюге, Встретили и проводили, все четкоОгромное спасибо организаторам, Большой Стране и принимающей фирме в Великом Устюге, Встретили и проводили, все четкоОгромное спасибо организаторам, Большой Стране и принимающей фирме в Великом Устюге, Встретили и проводили, все четкоОгромное спасибо организаторам, Большой Стране и принимающей фирме в Великом Устюге, Встретили и проводили, все четкоОгромное спасибо организаторам, Большой Стране и принимающей фирме в Великом Устюге, Встретили и проводили, все четко
Е
6 авг 2024
Организация была на высшем уровне. Любой вопрос был решаем, менеджер постоянно на связи. Это всегда очень радует.
О
10 июл 2024
Добрый день!

В первую очередь хочется поблагодарить коллектив гостиничного комплекса "На Валге" за внимательное отношение, вкусную кухню, приветливое обслуживание. Особенно отметим Ирину Викторовну - главную по СПА- процедурам за профессиональный массаж
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и другие приятные телу и душе процедуры) От души - большое Вам Спасибо!
Гостиница расположена на выезде из города рядом с поселком. До города 10 минут. Ходят маршрутки или можно вызвать такси. Такси приезжает быстро стоит недорого, от 160 до 200 руб. до центра. Летом туристов немного, можно наслаждаться спокойствием и неспешным прогулками по очень красивой и протяженной набережной вдыхая аромат полевых цветов и липы слушая перезвоны колоколов. Отметили очень чистый воздух здесь!)
Нам предложили очень интересные экскурсии. Понравилась обзорная по городу (спасибо нашему экскурсоводу Алёне) также рекомендуем посетить завод Северная Чернь, где нам показали весь процесс изготовления серебряных изделий и ювелирных украшений и рассказали увлекательную историю предприятия. Также на мастер-классе мы смогли своими руками сделать гравировку на монетке и получить памятные сертификаты и сувенир, сделанный своими руками. Понравилось и детям и взрослым. При заводе есть магазинчик, где можно приобрести красивые украшения и др. предметы из серебра с чернением.
Также у нас в программе было посещение вотчины Деда Мороза. Летом посетителей не так много. Мы смогли все спокойно без суеты посмотреть, поучаствовать в квесте на сказочной тропе, зайти в ледник с изящными скульптурами изо льда, пройти по палатам хозяина резиденции. Ну и конечно, встретиться с Дедушкой Морозом лично)
Если вы хотите отдохнуть от городской суеты, снять стресс, позаботиться о своем теле, то мы однозначно можем рекомендовать вам СПА- тур в Великом Устюге!

Добрый день!

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

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