2 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза

Утреннее прибытие туристического поезда на ж/д вокзал в г. Великий Устюг.

Рассадка по автобусам.

Завтрак в кафе.

Экскурсионная программа в городе:

Интерактивно-развлекательное мероприятие или мастер-класс в музее города.

«Новогодняя и рождественская игрушка» или «Самовар, мой частопуговишный» или вертепное представление «Звезды рождественской сиянье» или «В иконописной мастерской» или «Старорусская школа» или Лен, мой лен» или «Загадки Северной природы» или «Город купцов и мастеров» или «Узоры на бересте» или «Живое прошлое земли» или Детский музей.

Увидеть, почувствовать, сделать своим, сделать самому! – именно так происходит рождение творчества, именно такую счастливую возможность предоставят каждому из вас во время интерактивного мероприятия в Великоустюгском музее.

История оживает, становится осязаемой и зримой.

«Мир кукол – мир добра». (интерактивная выставка с мастер-классом).

Знакомство с традиционной северной народной куклой окунет всех гостей в мир прошлого, познакомит с бытом и обрядами крестьянской жизни северного края.

По кукольному народному календарю у гостей будет возможность каждый месяц с особой куклой встречать.

В детском уголке «Коробица» девочки и мальчики станут участниками кукольного спектакля и поиграют с полюбившейся куклой.

Все желающие изготовят сувенир своими руками, смастерив уникальную куклу – оберег «Нянюшка».

Экскурсия в музей поздравительной открытки.

Именно здесь Вы узнаете, что в обычной почтовой карточке таится гораздо больше смысла, чем это может показаться на первый взгляд.

Русские посиделки!

Попадете вы на поляну деревенская! С хоровода встреча начинается – каждому показ, со всеми знакомство.

И как-то само собой оказывается, что две деревни на гулянья сошлись: у каждой свои обычаи, свои парни самолучшие, свои девицы – раскрасавицы.

Обед в кафе.

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

Посещение Вотчины Деда Мороза с экскурсионной программой и, конечно, встреча с Главным Волшебником страны – Дедом Морозом!

Свернув от въездных ворот, гости совершат путешествие по сказочному лесу, где их ждет интерактивная программа от обитателей здешних лесов.

Здесь есть и жилище Лесовичка, и волшебный колодец, и поляна двенадцати месяцев.

На поляне молодецких забав и взрослые, и дети могут проверить свою сноровку, показать свою удаль и ловкость, весело, азартно поиграть всей семьей.

Здесь взрослые вместе с детьми смогут отдохнуть, насладиться чудесным боровым воздухом и тишиной, которую нарушают лишь лесные шорохи и пение птиц в кронах сосен.

И, конечно, сам терем Деда Мороза очарует всех туристов: здесь вы увидите и рабочий кабинет Деда Мороза, и его спальню-опочивальню, а еще мастерскую и гардеробную, а также комнаты, отданные в полное распоряжение детям и их неуемной фантазии.

И, конечно же, на всех без исключения детей производит сильное и очень приятное впечатление общение с мудрым и добрым волшебником – гостеприимным хозяином, внимательным к каждому гостю.

Никто еще из детей не возвращался от Деда Мороза без подарочка!

И вас они тоже ждут.

Вручать сладкие новогодние подарки будут добродушные помощники Деда Мороза!

Переезд в г. Великий Устюг.

Ужин в кафе.

Вечернее отправление поезда с ж/д вокзала г. Великого Устюга.