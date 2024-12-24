Зимний экспресс на родину Деда Мороза. Железнодорожный круиз в Великий Устюг из Санкт-Петербурга

Зимний экспресс на родину Деда Мороза
Новый год — это необыкновенное время, когда исполняются все желания, когда вся семья собирается вместе и все верят в чудеса.

А больше всего Новый год ждут наши маленькие дети: с каким воодушевлением они пишут письма Дедушке Морозу, мастерят новогодние игрушки, учат стихи и как спешат заглянуть под новогоднюю елку, чтобы узнать, какой подарок им приготовил Дедушка Мороз.
5
3 отзыва
Зимний экспресс на родину Деда Мороза. Железнодорожный круиз в Великий Устюг из Санкт-Петербурга
Зимний экспресс на родину Деда Мороза. Железнодорожный круиз в Великий Устюг из Санкт-Петербурга
Зимний экспресс на родину Деда Мороза. Железнодорожный круиз в Великий Устюг из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
2
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление на туристическом поезде

Утреннее отправление из Санкт-Петербурга, ориентировочно в 08:00.

Назначение поезда и точное время будет известно за 1 неделю до начала тура. Дополнительно всем туристам будут отправлены ваучеры с точной информацией.

Завтрак (горячая разноска в ланч-боксах).

Поезд отправляется – программа начинается!

В каждом вагоне едут сопровождающие, которые на протяжении всего пути развлекают детей, помогают им выполнять задания аниматоров – сказочных персонажей.

Обед (горячая разноска в ланч-боксах).

Ужин (горячая разноска в ланч-боксах).

Отправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поезде
2 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза

Утреннее прибытие туристического поезда на ж/д вокзал в г. Великий Устюг.

Рассадка по автобусам.

Завтрак в кафе.

Экскурсионная программа в городе:

  • Интерактивно-развлекательное мероприятие или мастер-класс в музее города.

«Новогодняя и рождественская игрушка» или «Самовар, мой частопуговишный» или вертепное представление «Звезды рождественской сиянье» или «В иконописной мастерской» или «Старорусская школа» или Лен, мой лен» или «Загадки Северной природы» или «Город купцов и мастеров» или «Узоры на бересте» или «Живое прошлое земли» или Детский музей.

Увидеть, почувствовать, сделать своим, сделать самому! – именно так происходит рождение творчества, именно такую счастливую возможность предоставят каждому из вас во время интерактивного мероприятия в Великоустюгском музее.

История оживает, становится осязаемой и зримой.

  • «Мир кукол – мир добра». (интерактивная выставка с мастер-классом).

Знакомство с традиционной северной народной куклой окунет всех гостей в мир прошлого, познакомит с бытом и обрядами крестьянской жизни северного края.

По кукольному народному календарю у гостей будет возможность каждый месяц с особой куклой встречать.

В детском уголке «Коробица» девочки и мальчики станут участниками кукольного спектакля и поиграют с полюбившейся куклой.

Все желающие изготовят сувенир своими руками, смастерив уникальную куклу – оберег «Нянюшка».

  • Экскурсия в музей поздравительной открытки.

Именно здесь Вы узнаете, что в обычной почтовой карточке таится гораздо больше смысла, чем это может показаться на первый взгляд.

  • Русские посиделки!

Попадете вы на поляну деревенская! С хоровода встреча начинается – каждому показ, со всеми знакомство.

И как-то само собой оказывается, что две деревни на гулянья сошлись: у каждой свои обычаи, свои парни самолучшие, свои девицы – раскрасавицы.

Обед в кафе.

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

Посещение Вотчины Деда Мороза с экскурсионной программой и, конечно, встреча с Главным Волшебником страны – Дедом Морозом!

Свернув от въездных ворот, гости совершат путешествие по сказочному лесу, где их ждет интерактивная программа от обитателей здешних лесов.

Здесь есть и жилище Лесовичка, и волшебный колодец, и поляна двенадцати месяцев.

На поляне молодецких забав и взрослые, и дети могут проверить свою сноровку, показать свою удаль и ловкость, весело, азартно поиграть всей семьей.

Здесь взрослые вместе с детьми смогут отдохнуть, насладиться чудесным боровым воздухом и тишиной, которую нарушают лишь лесные шорохи и пение птиц в кронах сосен.

И, конечно, сам терем Деда Мороза очарует всех туристов: здесь вы увидите и рабочий кабинет Деда Мороза, и его спальню-опочивальню, а еще мастерскую и гардеробную, а также комнаты, отданные в полное распоряжение детям и их неуемной фантазии.

И, конечно же, на всех без исключения детей производит сильное и очень приятное впечатление общение с мудрым и добрым волшебником – гостеприимным хозяином, внимательным к каждому гостю.

Никто еще из детей не возвращался от Деда Мороза без подарочка!

И вас они тоже ждут.

Вручать сладкие новогодние подарки будут добродушные помощники Деда Мороза!

Переезд в г. Великий Устюг.

Ужин в кафе.

Вечернее отправление поезда с ж/д вокзала г. Великого Устюга.

Великий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда Мороза
3 день

Прибытие в Санкт-Петербург

Завтрак (ланч-бокс).

В дороге продолжится весёлая интерактивная программа «Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг» вместе с аниматорами и сопровождающими.

Обед (ланч-бокс).

Анимационная команда обеспечит развлекательные мероприятия до прибытия в Санкт-Петербург.

Ужин (ланч-бокс).

Вечернее прибытие в Санкт-Петербург, ориентировочно в 20:00-21:00.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория ПлацкартЧетырехместное купе
Взрослый41 33146 644
Школьник (10-16 лет)39 95045 581
Дети (6-9 лет)39 20644 519
Дети (3-5 лет)38 14443 456

Подселение в купе смешанное (не отдельно женские и мужские).

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены плацкартные и купейные вагоны.

Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранной категории по маршруту: Санкт-Петербург - Великий Устюг - Санкт-Петербург
  • Трехразовое горячее питание все 3 дня тура
  • Экскурсионная программа в Великом Устюге (на Вотчине и в Резиденции Деда Мороза)
  • Памятная верительная грамота от Дедушки Мороза
  • Сладкие подарки от деда Мороза для детей до 16 лет
  • Анимационная программа
  • Медицинское и полицейское сопровождение поезда
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

График движения поезда (туристической программы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте, за 1-2 дня до даты начала тура.

Какая развлекательная программа в поезде?

Программа в поезде включает:

  • Украшение своего вагона. Все необходимое имеется у каждого сопровождающего вагона. Но вы можете взять с собой в дорогу новогодние украшения в виде мишуры, дождика или пластиковых елочных игрушек.
  • Тематические мастер-классы по возрастам (сложность зависит от возраста участника мастер-класса).
  • Написание письма Деду Морозу.
  • Квесты, игры на сплочение, адаптированные на разный возраст детей.
  • Настольные игры с аниматором-сопровождающим.
  • Интерактивный блок игр с аниматорами – сказочными персонажами.
  • Раскраски, кроссворды, загадки и прочие «тихие» игры, которые дают возможность участникам тура (детям) заработать бонусные очки и получить дополнительные подарочки от аниматоров!
  • Театрализованная анимация (проходит 2-3 раза: в пути туда/обратно).
  • Профессиональные аниматоры помогут юным путешественникам очутиться в сказке. В этом году в гости к Деду Морозу мы отправимся вместе с новыми героями интерактивной анимационной программы «Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг».
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
24 дек 2024
Третий раз ездим, все хорошо!
Третий раз ездим, все хорошо!
Е
17 дек 2024
Только самые приятные впечатления! Спасибо!
Ш
3 дек 2024
Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!
Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!

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