А больше всего Новый год ждут наши маленькие дети: с каким воодушевлением они пишут письма Дедушке Морозу, мастерят новогодние игрушки, учат стихи и как спешат заглянуть под новогоднюю елку, чтобы узнать, какой подарок им приготовил Дедушка Мороз.
янв
Программа тура по дням
Отправление на туристическом поезде
Утреннее отправление из Санкт-Петербурга, ориентировочно в 08:00.
Назначение поезда и точное время будет известно за 1 неделю до начала тура. Дополнительно всем туристам будут отправлены ваучеры с точной информацией.
Завтрак (горячая разноска в ланч-боксах).
Поезд отправляется – программа начинается!
В каждом вагоне едут сопровождающие, которые на протяжении всего пути развлекают детей, помогают им выполнять задания аниматоров – сказочных персонажей.
Обед (горячая разноска в ланч-боксах).
Ужин (горячая разноска в ланч-боксах).
Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза
Утреннее прибытие туристического поезда на ж/д вокзал в г. Великий Устюг.
Рассадка по автобусам.
Завтрак в кафе.
Экскурсионная программа в городе:
- Интерактивно-развлекательное мероприятие или мастер-класс в музее города.
«Новогодняя и рождественская игрушка» или «Самовар, мой частопуговишный» или вертепное представление «Звезды рождественской сиянье» или «В иконописной мастерской» или «Старорусская школа» или Лен, мой лен» или «Загадки Северной природы» или «Город купцов и мастеров» или «Узоры на бересте» или «Живое прошлое земли» или Детский музей.
Увидеть, почувствовать, сделать своим, сделать самому! – именно так происходит рождение творчества, именно такую счастливую возможность предоставят каждому из вас во время интерактивного мероприятия в Великоустюгском музее.
История оживает, становится осязаемой и зримой.
- «Мир кукол – мир добра». (интерактивная выставка с мастер-классом).
Знакомство с традиционной северной народной куклой окунет всех гостей в мир прошлого, познакомит с бытом и обрядами крестьянской жизни северного края.
По кукольному народному календарю у гостей будет возможность каждый месяц с особой куклой встречать.
В детском уголке «Коробица» девочки и мальчики станут участниками кукольного спектакля и поиграют с полюбившейся куклой.
Все желающие изготовят сувенир своими руками, смастерив уникальную куклу – оберег «Нянюшка».
- Экскурсия в музей поздравительной открытки.
Именно здесь Вы узнаете, что в обычной почтовой карточке таится гораздо больше смысла, чем это может показаться на первый взгляд.
- Русские посиделки!
Попадете вы на поляну деревенская! С хоровода встреча начинается – каждому показ, со всеми знакомство.
И как-то само собой оказывается, что две деревни на гулянья сошлись: у каждой свои обычаи, свои парни самолучшие, свои девицы – раскрасавицы.
Обед в кафе.
Переезд на Вотчину Деда Мороза.
Посещение Вотчины Деда Мороза с экскурсионной программой и, конечно, встреча с Главным Волшебником страны – Дедом Морозом!
Свернув от въездных ворот, гости совершат путешествие по сказочному лесу, где их ждет интерактивная программа от обитателей здешних лесов.
Здесь есть и жилище Лесовичка, и волшебный колодец, и поляна двенадцати месяцев.
На поляне молодецких забав и взрослые, и дети могут проверить свою сноровку, показать свою удаль и ловкость, весело, азартно поиграть всей семьей.
Здесь взрослые вместе с детьми смогут отдохнуть, насладиться чудесным боровым воздухом и тишиной, которую нарушают лишь лесные шорохи и пение птиц в кронах сосен.
И, конечно, сам терем Деда Мороза очарует всех туристов: здесь вы увидите и рабочий кабинет Деда Мороза, и его спальню-опочивальню, а еще мастерскую и гардеробную, а также комнаты, отданные в полное распоряжение детям и их неуемной фантазии.
И, конечно же, на всех без исключения детей производит сильное и очень приятное впечатление общение с мудрым и добрым волшебником – гостеприимным хозяином, внимательным к каждому гостю.
Никто еще из детей не возвращался от Деда Мороза без подарочка!
И вас они тоже ждут.
Вручать сладкие новогодние подарки будут добродушные помощники Деда Мороза!
Переезд в г. Великий Устюг.
Ужин в кафе.
Вечернее отправление поезда с ж/д вокзала г. Великого Устюга.
Прибытие в Санкт-Петербург
Завтрак (ланч-бокс).
В дороге продолжится весёлая интерактивная программа «Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг» вместе с аниматорами и сопровождающими.
Обед (ланч-бокс).
Анимационная команда обеспечит развлекательные мероприятия до прибытия в Санкт-Петербург.
Ужин (ланч-бокс).
Вечернее прибытие в Санкт-Петербург, ориентировочно в 20:00-21:00.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Плацкарт
|Четырехместное купе
|Взрослый
|41 331
|46 644
|Школьник (10-16 лет)
|39 950
|45 581
|Дети (6-9 лет)
|39 206
|44 519
|Дети (3-5 лет)
|38 144
|43 456
Подселение в купе смешанное (не отдельно женские и мужские).
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены плацкартные и купейные вагоны.
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Железнодорожный проезд в вагоне выбранной категории по маршруту: Санкт-Петербург - Великий Устюг - Санкт-Петербург
- Трехразовое горячее питание все 3 дня тура
- Экскурсионная программа в Великом Устюге (на Вотчине и в Резиденции Деда Мороза)
- Памятная верительная грамота от Дедушки Мороза
- Сладкие подарки от деда Мороза для детей до 16 лет
- Анимационная программа
- Медицинское и полицейское сопровождение поезда
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
График движения поезда (туристической программы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте, за 1-2 дня до даты начала тура.
Какая развлекательная программа в поезде?
Программа в поезде включает:
- Украшение своего вагона. Все необходимое имеется у каждого сопровождающего вагона. Но вы можете взять с собой в дорогу новогодние украшения в виде мишуры, дождика или пластиковых елочных игрушек.
- Тематические мастер-классы по возрастам (сложность зависит от возраста участника мастер-класса).
- Написание письма Деду Морозу.
- Квесты, игры на сплочение, адаптированные на разный возраст детей.
- Настольные игры с аниматором-сопровождающим.
- Интерактивный блок игр с аниматорами – сказочными персонажами.
- Раскраски, кроссворды, загадки и прочие «тихие» игры, которые дают возможность участникам тура (детям) заработать бонусные очки и получить дополнительные подарочки от аниматоров!
- Театрализованная анимация (проходит 2-3 раза: в пути туда/обратно).
- Профессиональные аниматоры помогут юным путешественникам очутиться в сказке. В этом году в гости к Деду Морозу мы отправимся вместе с новыми героями интерактивной анимационной программы «Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг».