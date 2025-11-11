Мои заказы

В гости к Деду Морозу летом. Сокращенный тур в Великий Устюг

В гости к Деду Морозу летом
Погрузитесь в сказочную атмосферу Великого Устюга, где древние улицы и уникальные мастерские создают волшебство.

В первый день вас ждёт обзорная экскурсия, дом моды Деда Мороза, а также экспонаты северной черни, прославившие
читать дальше

город. На второй день вас ждёт прогулка по волшебному бору, тропе сказок и загадочным лабиринтам.

В гостях у Деда Мороза вы сможете загадать желание, поучаствовать в играх и мастер-классах, а также встретиться с зимними героями. Завершите путешествие семейной сказочной встречей и почувствуете магию русского Нового года. С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: «В гости к Деду Морозу летом.

Сборный тур в Великий Устюг».Заезды по пятницам в период с мая по сентябрь, заезды в другие даты возможны только под запрос.

В гости к Деду Морозу летом. Сокращенный тур в Великий УстюгФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В гости к Деду Морозу летом. Сокращенный тур в Великий УстюгФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В гости к Деду Морозу летом. Сокращенный тур в Великий УстюгФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
29
мая5
июн12
июн19
июн26
июн3
июл10
июл

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Великому Устюгу. Дом моды Деда Мороза. Экскурсия в выставочный зал «Северной черни»

Встреча на станции Котлас Южный (утренние поезда, машина подается к 10:00).

Переезд в г. Великий Устюг. Размещение после 13:00

Встреча с гидом в фойе гостиницы.

Обзорная экскурсия по городу «Город Устюг — город древний» (пешеходная экскурсия — прогулка) с посещением храма Прокопия Праведного, Соборное дворище, ансамбль Михаило-Архангельского монастыря.

А также Церкви Спасо-Преображенская и Сретенско-Преображенская, Церковь Вознесения, Церковь Никольская, памятники гражданской архитектуры, набережная.

Обед.

Дом моды Деда Мороза. В самом центре города, располагается настоящая швейная мастерская Деда Мороза, где гости могут увидеть процесс изготовления сказочных нарядов.

Весёлые Пуговка и Бусинка проведут модное сказочное дефиле, где каждый его участник сможете на мгновение стать помощником Дедушки Мороза.

В выставочном зале мастерицы представят новую модную коллекцию сказочных нарядов. В этом году в Доме моды «оживают» главные атрибуты Нового года, без которых не проходит праздник. И по традиции каждый участник экскурсии смастерит себе модный сувенир на память.

Экскурсия в выставочный зал «Северной черни» — уникальное искусство чернения по серебру принесло небольшому северному городу мировую известность. Северная чернь завоевывает славу лучшей в России (за доп. платумастер-класс по чернению — 550 руб. /чел.)

Посещение фирменного магазина.

Посещение сувенирных магазинов. Свободное время.

Экскурсия по Великому Устюгу. Дом моды Деда Мороза. Экскурсия в выставочный зал «Северной черни»Экскурсия по Великому Устюгу. Дом моды Деда Мороза. Экскурсия в выставочный зал «Северной черни»Экскурсия по Великому Устюгу. Дом моды Деда Мороза. Экскурсия в выставочный зал «Северной черни»Экскурсия по Великому Устюгу. Дом моды Деда Мороза. Экскурсия в выставочный зал «Северной черни»Экскурсия по Великому Устюгу. Дом моды Деда Мороза. Экскурсия в выставочный зал «Северной черни»Экскурсия по Великому Устюгу. Дом моды Деда Мороза. Экскурсия в выставочный зал «Северной черни»Экскурсия по Великому Устюгу. Дом моды Деда Мороза. Экскурсия в выставочный зал «Северной черни»Экскурсия по Великому Устюгу. Дом моды Деда Мороза. Экскурсия в выставочный зал «Северной черни»Экскурсия по Великому Устюгу. Дом моды Деда Мороза. Экскурсия в выставочный зал «Северной черни»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Завтрак. Сбор вещей. Освобождение номеров.

Переезд на Вотчину (12 км).

Вы получите настоящее удовольствиеот прогулки по волшебному бору и тропе сказок: побываете на Полянах братьев-месяцев и молодецких забав, в Лабиринте паука, у Волшебных сундуков и сказочного Дуба, загадаете желание у лесного Колодца и заглянете в печь в домике бабушки Аушки.

В высоком тереме с резным крыльцом ждут встречи с гостями сказочные помощники зимнего волшебника.

В Доме Деда Мороза вы сможете набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.

Предлагается поучаствовать в одной из игровых программ: «Жар Баба» или «Кованое чудо», или «квест-избушка», «Разморозка и др.».

Свободное время для посещения «Зимнего сада» — 350 руб. /чел., Ледника — 350 руб. /чел., аттракционов — 350 руб. /чел., зоопарка от 350 руб. /чел., сувенирных лавочек, зоопарка Деда Мороза (взр. 660 руб. /чел., школ. 300 руб. /чел.).

Обед за доп. плату, заказ заранее обязателен.

Примите участие в эксклюзивной программе–встрече «Сказочки на лавочках» — чудесной встрече с самим белобородым кудесником — Дедом Морозом. Вы услышите его любимую сказку, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, разыграете сказочный спектакль, где ролей хватит всем!

А главное, вы сами сможете сочинить новую собственную сказку. Дети для Дедушки Мороза, смогут рассказать стих, спеть, станцевать — вручить свой подарок. А в заключение встречи сделать семейное фото с хозяином Вотчины — 1000 руб. /чел.

Дополнительные развелечения:

  • СПА-курорт для Снеговиков — 550 руб. /чел.;
  • шоколадный мастер-класс (делают конфеты из настоящего шоколада, получают коробку с мультфильмом-инструкцией, сертификат кондитера, в подарок открытка с приветствием самого Деда Мороза и его личным автографом) — 600 руб. /чел.;
  • рукодельный мастер-класс (куколка изо льна) — 550 руб. /чел.

Трансфер Вотчина – Великий Устюг.

Свободное время.

17:00 Отъезд на ж/д вокзал Котлас Южный к вечернему поезду.

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ПроживаниеВзрослыйШкольникДошкольник

«Двина» 3*

«Кристалл» 3*

«Олива» 3*

«Сухона» 3*

185001800017500

«Двина эконом»

«Постоялец» 1*

ГД «Борок»

172001670016200

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

1 ночь

Этот отель с бесплатной частной парковкой расположен в центре города Великий Устюг, в районе Старого города. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера в классическом стиле с бесплатным Wi-Fi.

Каждый номер отеля «Двина» с мягким освещением оформлен в индивидуальном стиле и обставлен домашней мебелью. В каждом номере есть холодильник, чайник и телевизор.

В уютном ресторане отеля «Двина» с уникальным расписанными вручную стенами подают блюда русской и европейской кухни. Каждое утро для гостей сервируется легкий завтрак.

В 3 минутах ходьбы от отеля находится почта Деда Мороза. Исторические здания Великого Устюга и Спасо-Преображенский монастырь 17 века находятся менее чем в 400 м от отеля «Двина».

Аэропорт и железнодорожный вокзал Великого Устюга находятся в 5 км от отеля «Двина».

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

ГД «Борок»

1 ночь

Небольшой уютный гостевой дом, расположен в тихом живописном месте, в 1 км. от центра города. Рядом находятся автобусная остановка, супермаркет, магазинчики с местной продукцией, бесплатная парковка для машин. За отдельную плату можно попариться в русской баньке.

ГД «Борок»ГД «Борок»ГД «Борок»ГД «Борок»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Постоялец»

1 ночь

На территории работает бесплатный Wi-Fi. Для путешественников на машине организована платная парковка. А ещё в распоряжении гостей индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на русском.

Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»Гостиница «Постоялец»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Сухона»

1 ночь

Гостиница «Сухона» находится в Великом Устюге. Для удобства гостей предоставляется услуга вызова трансфера и бесплатная парковка на территории комплекса.

Разместиться предлагается в номерах разной категории, каждый из которых оснащен современной мебелью и техникой, удобными спальными местами и интернетом, а также индивидуальной ванной комнатой.

На территории гостиницы работает ресторан, готовый предложить разнообразие блюд русской и европейской кухни. Каждое утро сервируется сытный завтрак по меню.

Гостиница находится в самом центре города. В шаговой доступности музей, городская резиденция Деда Мороза, продовольственные магазины и магазины сувенирной продукции.

Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Кристалл

1 ночь

Отель «Кристалл» расположен в одном из древнейших городов на Русском Севере, в Великом Устюге, всего в 60 м от реки Сухона. На территории имеется бесплатная парковка для автомобиля.

Для проживания предлагается несколько категорий номеров: от «Одноместных» до «Четырёхместных», есть как «Стандарт», так и «Комфорт +» уровни. В каждом можно найти отличную мебель с набором полотенец и свежим бельём, прикроватными тумбочками, шкафом, телевизором, интернетом, кондиционером, плотными шторами на окнах. Санузел оборудован сантехникой, ванной, зеркалом, средствами личной гигиены.

В номерах есть чайный набор. Вкусно пообедать или поужинать можно здесь, в одноимённом кафе, где с любовью готовят блюда европейской кухни.

Рядом интересно будет посетить Гледенский монастырь, Зимний сад, Музей новогодней и рождественской игрушки. До аэропорта Великий Устюг — 5 км, до железнодорожного вокзала — 4 км.

КристаллКристаллКристаллКристаллКристаллКристалл
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Олива

1 ночь

Отель Олива — это 3‑х звездочный дизайнерский отель, расположенный в самом центре города Великий Устюг. Отель расположен в купеческом доме Ноготкова. Олива предлагает идеальное сочетание комфорта, стиля и удобства как для деловых людей, так и для туристов. Номерной фонд представлен комнатами от 15 до 35 квадратных метров с различными вариантами планировочных решений. Можно снять номер для размещения от 1 до 4 человек. У отеля собственная парковка под видеонаблюдением. Имеется доступ к сети Wi-Fi на всей территории. В стоимость номера включен завтрак.

ОливаОливаОливаОлива
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе (1 завтрак, 2 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе (встреча/проводы, переезд до Вотчины и от Вотчины до Великого Устюга)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Сувенир на память
  • Грамота
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Котласа и обратно
  • Индивидуальный трансфер: машина в одну сторону - 3 000 руб. минивен в одну сторону - 5 000 руб
  • Машина в одну сторону - 3 000 руб
  • Минивен в одну сторону - 5 000 руб
  • Дополнительные экскурсии: мастер-классы и интерактивы от 500 руб. /чел
  • Мешок со сладостями от Деда Мороза - 950 руб. /чел
Место начала и завершения?
Архангельская область, Котлас
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

Похожие туры из Великого Устюга

Новогоднее путешествие к Деду Морозу. Тур в Великий Устюг на 2 дня
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие к Деду Морозу. Тур в Великий Устюг на 2 дня
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
19 900 ₽ за человека
Новогодняя сказка у Деда Мороза. Тур в Великий Устюг на 3 дня
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Новогодняя сказка у Деда Мороза. Тур в Великий Устюг на 3 дня
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
13 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
В гости к Зимнему Волшебнику. Тур в Великий Устюг на 4 дня
На автобусе
4 дня
3 отзыва
В гости к Зимнему Волшебнику. Тур в Великий Устюг на 4 дня
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
13 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
от 33 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Великом Устюге
Все туры из Великого Устюга