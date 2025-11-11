2 день

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Завтрак. Сбор вещей. Освобождение номеров.

Переезд на Вотчину (12 км).

Вы получите настоящее удовольствиеот прогулки по волшебному бору и тропе сказок: побываете на Полянах братьев-месяцев и молодецких забав, в Лабиринте паука, у Волшебных сундуков и сказочного Дуба, загадаете желание у лесного Колодца и заглянете в печь в домике бабушки Аушки.

В высоком тереме с резным крыльцом ждут встречи с гостями сказочные помощники зимнего волшебника.

В Доме Деда Мороза вы сможете набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.

Предлагается поучаствовать в одной из игровых программ: «Жар Баба» или «Кованое чудо», или «квест-избушка», «Разморозка и др.».

Свободное время для посещения «Зимнего сада» — 350 руб. /чел., Ледника — 350 руб. /чел., аттракционов — 350 руб. /чел., зоопарка от 350 руб. /чел., сувенирных лавочек, зоопарка Деда Мороза (взр. 660 руб. /чел., школ. 300 руб. /чел.).

Обед за доп. плату, заказ заранее обязателен.

Примите участие в эксклюзивной программе–встрече «Сказочки на лавочках» — чудесной встрече с самим белобородым кудесником — Дедом Морозом. Вы услышите его любимую сказку, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, разыграете сказочный спектакль, где ролей хватит всем!

А главное, вы сами сможете сочинить новую собственную сказку. Дети для Дедушки Мороза, смогут рассказать стих, спеть, станцевать — вручить свой подарок. А в заключение встречи сделать семейное фото с хозяином Вотчины — 1000 руб. /чел.

Дополнительные развелечения:

СПА-курорт для Снеговиков — 550 руб. /чел.;

шоколадный мастер-класс (делают конфеты из настоящего шоколада, получают коробку с мультфильмом-инструкцией, сертификат кондитера, в подарок открытка с приветствием самого Деда Мороза и его личным автографом) — 600 руб. /чел.;

рукодельный мастер-класс (куколка изо льна) — 550 руб. /чел.

Трансфер Вотчина – Великий Устюг.

Свободное время.

17:00 Отъезд на ж/д вокзал Котлас Южный к вечернему поезду.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160