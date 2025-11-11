В первый день вас ждёт обзорная экскурсия, дом моды Деда Мороза, а также экспонаты северной черни, прославившие
Программа тура по дням
Экскурсия по Великому Устюгу. Дом моды Деда Мороза. Экскурсия в выставочный зал «Северной черни»
Встреча на станции Котлас Южный (утренние поезда, машина подается к 10:00).
Переезд в г. Великий Устюг. Размещение после 13:00
Встреча с гидом в фойе гостиницы.
Обзорная экскурсия по городу «Город Устюг — город древний» (пешеходная экскурсия — прогулка) с посещением храма Прокопия Праведного, Соборное дворище, ансамбль Михаило-Архангельского монастыря.
А также Церкви Спасо-Преображенская и Сретенско-Преображенская, Церковь Вознесения, Церковь Никольская, памятники гражданской архитектуры, набережная.
Обед.
Дом моды Деда Мороза. В самом центре города, располагается настоящая швейная мастерская Деда Мороза, где гости могут увидеть процесс изготовления сказочных нарядов.
Весёлые Пуговка и Бусинка проведут модное сказочное дефиле, где каждый его участник сможете на мгновение стать помощником Дедушки Мороза.
В выставочном зале мастерицы представят новую модную коллекцию сказочных нарядов. В этом году в Доме моды «оживают» главные атрибуты Нового года, без которых не проходит праздник. И по традиции каждый участник экскурсии смастерит себе модный сувенир на память.
Экскурсия в выставочный зал «Северной черни» — уникальное искусство чернения по серебру принесло небольшому северному городу мировую известность. Северная чернь завоевывает славу лучшей в России (за доп. платумастер-класс по чернению — 550 руб. /чел.)
Посещение фирменного магазина.
Посещение сувенирных магазинов. Свободное время.
Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы
Завтрак. Сбор вещей. Освобождение номеров.
Переезд на Вотчину (12 км).
Вы получите настоящее удовольствиеот прогулки по волшебному бору и тропе сказок: побываете на Полянах братьев-месяцев и молодецких забав, в Лабиринте паука, у Волшебных сундуков и сказочного Дуба, загадаете желание у лесного Колодца и заглянете в печь в домике бабушки Аушки.
В высоком тереме с резным крыльцом ждут встречи с гостями сказочные помощники зимнего волшебника.
В Доме Деда Мороза вы сможете набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.
Предлагается поучаствовать в одной из игровых программ: «Жар Баба» или «Кованое чудо», или «квест-избушка», «Разморозка и др.».
Свободное время для посещения «Зимнего сада» — 350 руб. /чел., Ледника — 350 руб. /чел., аттракционов — 350 руб. /чел., зоопарка от 350 руб. /чел., сувенирных лавочек, зоопарка Деда Мороза (взр. 660 руб. /чел., школ. 300 руб. /чел.).
Обед за доп. плату, заказ заранее обязателен.
Примите участие в эксклюзивной программе–встрече «Сказочки на лавочках» — чудесной встрече с самим белобородым кудесником — Дедом Морозом. Вы услышите его любимую сказку, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, разыграете сказочный спектакль, где ролей хватит всем!
А главное, вы сами сможете сочинить новую собственную сказку. Дети для Дедушки Мороза, смогут рассказать стих, спеть, станцевать — вручить свой подарок. А в заключение встречи сделать семейное фото с хозяином Вотчины — 1000 руб. /чел.
Дополнительные развелечения:
- СПА-курорт для Снеговиков — 550 руб. /чел.;
- шоколадный мастер-класс (делают конфеты из настоящего шоколада, получают коробку с мультфильмом-инструкцией, сертификат кондитера, в подарок открытка с приветствием самого Деда Мороза и его личным автографом) — 600 руб. /чел.;
- рукодельный мастер-класс (куколка изо льна) — 550 руб. /чел.
Трансфер Вотчина – Великий Устюг.
Свободное время.
17:00 Отъезд на ж/д вокзал Котлас Южный к вечернему поезду.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание
|Взрослый
|Школьник
|Дошкольник
«Двина» 3*
«Кристалл» 3*
«Олива» 3*
«Сухона» 3*
|18500
|18000
|17500
«Двина эконом»
«Постоялец» 1*
ГД «Борок»
|17200
|16700
|16200
Варианты проживания
Гостиница «Двина»
Этот отель с бесплатной частной парковкой расположен в центре города Великий Устюг, в районе Старого города. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера в классическом стиле с бесплатным Wi-Fi.
Каждый номер отеля «Двина» с мягким освещением оформлен в индивидуальном стиле и обставлен домашней мебелью. В каждом номере есть холодильник, чайник и телевизор.
В уютном ресторане отеля «Двина» с уникальным расписанными вручную стенами подают блюда русской и европейской кухни. Каждое утро для гостей сервируется легкий завтрак.
В 3 минутах ходьбы от отеля находится почта Деда Мороза. Исторические здания Великого Устюга и Спасо-Преображенский монастырь 17 века находятся менее чем в 400 м от отеля «Двина».
Аэропорт и железнодорожный вокзал Великого Устюга находятся в 5 км от отеля «Двина».
ГД «Борок»
Небольшой уютный гостевой дом, расположен в тихом живописном месте, в 1 км. от центра города. Рядом находятся автобусная остановка, супермаркет, магазинчики с местной продукцией, бесплатная парковка для машин. За отдельную плату можно попариться в русской баньке.
Гостиница «Постоялец»
На территории работает бесплатный Wi-Fi. Для путешественников на машине организована платная парковка. А ещё в распоряжении гостей индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на русском.
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Гостиница «Сухона»
Гостиница «Сухона» находится в Великом Устюге. Для удобства гостей предоставляется услуга вызова трансфера и бесплатная парковка на территории комплекса.
Разместиться предлагается в номерах разной категории, каждый из которых оснащен современной мебелью и техникой, удобными спальными местами и интернетом, а также индивидуальной ванной комнатой.
На территории гостиницы работает ресторан, готовый предложить разнообразие блюд русской и европейской кухни. Каждое утро сервируется сытный завтрак по меню.
Гостиница находится в самом центре города. В шаговой доступности музей, городская резиденция Деда Мороза, продовольственные магазины и магазины сувенирной продукции.
Кристалл
Отель «Кристалл» расположен в одном из древнейших городов на Русском Севере, в Великом Устюге, всего в 60 м от реки Сухона. На территории имеется бесплатная парковка для автомобиля.
Для проживания предлагается несколько категорий номеров: от «Одноместных» до «Четырёхместных», есть как «Стандарт», так и «Комфорт +» уровни. В каждом можно найти отличную мебель с набором полотенец и свежим бельём, прикроватными тумбочками, шкафом, телевизором, интернетом, кондиционером, плотными шторами на окнах. Санузел оборудован сантехникой, ванной, зеркалом, средствами личной гигиены.
В номерах есть чайный набор. Вкусно пообедать или поужинать можно здесь, в одноимённом кафе, где с любовью готовят блюда европейской кухни.
Рядом интересно будет посетить Гледенский монастырь, Зимний сад, Музей новогодней и рождественской игрушки. До аэропорта Великий Устюг — 5 км, до железнодорожного вокзала — 4 км.
Олива
Отель Олива — это 3‑х звездочный дизайнерский отель, расположенный в самом центре города Великий Устюг. Отель расположен в купеческом доме Ноготкова. Олива предлагает идеальное сочетание комфорта, стиля и удобства как для деловых людей, так и для туристов. Номерной фонд представлен комнатами от 15 до 35 квадратных метров с различными вариантами планировочных решений. Можно снять номер для размещения от 1 до 4 человек. У отеля собственная парковка под видеонаблюдением. Имеется доступ к сети Wi-Fi на всей территории. В стоимость номера включен завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание, указанное в программе (1 завтрак, 2 обеда)
- Транспортное обслуживание по программе (встреча/проводы, переезд до Вотчины и от Вотчины до Великого Устюга)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Сувенир на память
- Грамота
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Котласа и обратно
- Индивидуальный трансфер: машина в одну сторону - 3 000 руб. минивен в одну сторону - 5 000 руб
- Машина в одну сторону - 3 000 руб
- Минивен в одну сторону - 5 000 руб
- Дополнительные экскурсии: мастер-классы и интерактивы от 500 руб. /чел
- Мешок со сладостями от Деда Мороза - 950 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.