Зимняя сказка. Железнодорожный круиз из Москвы
Начало: Россия, Москва
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 54 900 ₽ за человека
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз в Вологодскую область
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
4 янв в 10:00
от 58 400 ₽ за человека
Мороз-Экспресс. Железнодорожный круиз в Великий Устюг
Начало: Россия, Москва
22 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 42 500 ₽ за человека
Вятская сказка. Железнодорожный круиз из Москвы
Начало: Россия, Москва
«Это интерактивный парк, где есть комплекс стилизованных построек и аттракционов в пригороде г»
18 дек в 10:00
4 янв в 10:00
от 38 100 ₽ за человека
