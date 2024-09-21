Погрузитесь в захватывающее приключение в горной Осетии с нашей автобусной экскурсией! Посетите уникальные места, такие как Куртатинское ущелье с его старинными осетинскими селами и храмом Знамения, а также восхитительный Кадаргаванский
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.
- Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон. Огромные скалы сжимают горную реку Фиагдон, река срывается сильными потоками в ущелье. Фото с Зеркальным Барсом.
- Водопад «Кольцо». Особенность водопада заключается в том, что потоки воды низвергаются с высоты 5–6 м. через круглое отверстие в известняковой скале. Это «окно» диаметром 1,5–2 м. веками вытачивала горная река Карцадон, растворяя породы и увеличивая каменное кольцо до настоящих размеров(оплачивается отдельно по желанию).
- Наскальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
- Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский православный мужской монастырь.
- Лавочка «Счастье не за горами, оно в горах». Лавочка расположена на Архонском перевале на высоте 2100 м. над уровнем моря. Качели на смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на сел. Фиагдон (оплачивается дополнительно по желанию и зависит от погодных условий!). Башня Курта и Тага.
- Обед по желанию (оплачивается отдельно) в горах на свежем воздухе.
- Даргавская долина. Даргавский некрополь («Мертвый городок»). Катакомбный могильник располагается на пологих склонах отрогов или подошвы горы Тбау, к северо-западу от села Даргавс через реку. Город мертвых — это самая неоднозначная и самая известная достопримечательность Северной Осетии. Он представляет собой самый большой сохранившийся некрополь на Кавказе, памятник мужеству и самопожертвованию горцев (вход 100р с чел оплачиваете сами наличкой!).
- Мидаграбинсккие водопады. Мидаграбинские водопады расположены в Северной Осетии, в долине реки Мидаграбиндон, в семи километрах к югу от селения Джимара. Мидаграбин — это горная долина длинной 7 км, которая заканчивается гигантским барьером вертикальных скал, закрывающим доступ к ледникам вершин Джимарай-Хох, Зейгелан и Донжеты.
Кармадонское ущелье. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году, где погибла съемочная группа С. Бодрова. Одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии, которое по сей день славится своими целебными минеральными источниками. Важная информация:.
Кармадонское ущелье. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году, где погибла съемочная группа С. Бодрова. Одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии, которое по сей день славится своими целебными минеральными источниками. Важная информация:.
• Кармадонское ущелье. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году, где погибла съемочная группа С. Бодрова. Одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии, которое по сей день славится своими целебными минеральными источниками. Важная информация:
- В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован по согласованию с вами.
- Возможно проведение экскурсии до 20 чел. Условия и стоимость уточняйте в переписке.
Ежедневно 09:00; 10:00; 11:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фиагдон-Даргавс-Кармадон
- Кадаргаванский каньон
- Наскальная крепость Дзивгис
- Мужской Аланский монастырь
- Арт-обьекты
- Даргавс город мертвых
- Мидаграбинские водопады
- Кармадонское ущелье
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Лавочка счастья - 2000р
- Водопад Кольцо - 1000р
- Посещение некрополя (Город мертвых) - 100р/с чел
- Обед (не входит)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживание в городе
Завершение: Ваше место проживание
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09:00; 10:00; 11:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован по согласованию с вами
- Возможно проведение экскурсии до 20 чел. Условия и стоимость уточняйте в переписке
- Так же проводим туры выходного дня (три дня)
- Туры по другим ущельям
- Спрашивайте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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