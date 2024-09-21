Что вас ожидает:

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон. Огромные скалы сжимают горную реку Фиагдон, река срывается сильными потоками в ущелье. Фото с Зеркальным Барсом.

Водопад «Кольцо». Особенность водопада заключается в том, что потоки воды низвергаются с высоты 5–6 м. через круглое отверстие в известняковой скале. Это «окно» диаметром 1,5–2 м. веками вытачивала горная река Карцадон, растворяя породы и увеличивая каменное кольцо до настоящих размеров(оплачивается отдельно по желанию).

Наскальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский православный мужской монастырь.

Лавочка «Счастье не за горами, оно в горах». Лавочка расположена на Архонском перевале на высоте 2100 м. над уровнем моря. Качели на смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на сел. Фиагдон (оплачивается дополнительно по желанию и зависит от погодных условий!). Башня Курта и Тага.

Обед по желанию (оплачивается отдельно) в горах на свежем воздухе.

Даргавская долина. Даргавский некрополь («Мертвый городок»). Катакомбный могильник располагается на пологих склонах отрогов или подошвы горы Тбау, к северо-западу от села Даргавс через реку. Город мертвых — это самая неоднозначная и самая известная достопримечательность Северной Осетии. Он представляет собой самый большой сохранившийся некрополь на Кавказе, памятник мужеству и самопожертвованию горцев (вход 100р с чел оплачиваете сами наличкой!).

Мидаграбинсккие водопады. Мидаграбинские водопады расположены в Северной Осетии, в долине реки Мидаграбиндон, в семи километрах к югу от селения Джимара. Мидаграбин — это горная долина длинной 7 км, которая заканчивается гигантским барьером вертикальных скал, закрывающим доступ к ледникам вершин Джимарай-Хох, Зейгелан и Донжеты.

Кармадонское ущелье. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году, где погибла съемочная группа С. Бодрова. Одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии, которое по сей день славится своими целебными минеральными источниками. Важная информация:.

Кармадонское ущелье. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году, где погибла съемочная группа С. Бодрова. Одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии, которое по сей день славится своими целебными минеральными источниками. Важная информация:.

• Кармадонское ущелье. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году, где погибла съемочная группа С. Бодрова. Одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии, которое по сей день славится своими целебными минеральными источниками. Важная информация: