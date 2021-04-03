Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Джип-тур в таинственную Северную Осетию

Захватывающие дух ущелья, «город мертвых», наскальная крепость и древние башни за 1 день

5
1 отзыв
Артур
Артур – Гид из Владикавказа
Северная Осетия покорит вас величественными горами, фамильными башнями, колоритными селениями и фантастическими панорамами.

Вы увидите самый высокогорный монастырь страны, Дзивгисскую крепость и Даргавский некрополь.

А я расскажу, как происходило присоединение Алании к России, где пролегал Великий шелковый путь и почему в Осетии так много праздников.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Джип-тур в таинственную Северную Осетию
Джип-тур в таинственную Северную Осетию

Что вас ожидает

Сокровища Куртатинского ущелья
В живописном Куртатинском ущелье вы увидите древнее селение Цмити, фамильную башню Цаликовых и Аланский Успенский мужской монастырь, расположенный на высоте 1300 метров. Кроме того, я покажу памятник Воинам-куртатинцам и Дзивгисскую наскальную крепость XIII века. Расскажу, как люди жили в этих местах на протяжении столетий, и поделюсь местными легендами.

История 📖 «города мертвых»
Преодолев перевал, мы окажемся в селении Даргавс. Вы покачаетесь над пропастью на высокогорных качелях, исследуете таинственный некрополь и узнаете о древних погребальных традициях. В завершение проедете через величественные ущелья: Геналдонское, Кобанское и Кармадонское. Раскроете трагические подробности схода ледника Колка и посетите тоннель с мемориальной плитой, посвященной съемочной группе Сергея Бодрова.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в Даргавс не включены в стоимость — 100 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Рекомендую взять тару для вкуснейшей горной воды
Джип-тур в таинственную Северную Осетию
Джип-тур в таинственную Северную Осетию
Джип-тур в таинственную Северную Осетию
Джип-тур в таинственную Северную Осетию
Джип-тур в таинственную Северную Осетию
Джип-тур в таинственную Северную Осетию
Джип-тур в таинственную Северную Осетию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артур
Артур
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Артур, и я много лет «болею» горами. С радостью покажу наш фантастически красивый регион, поделюсь солнечным настроением и расскажу о местных традициях.
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1 реальный отзыв

3 апр 2021
Огромное спасибо Артуру за знакомство с прекрасной Северной Осетией! Это была лучшая в нашей с мужем памяти экскурсия - легко, познавательно, непринуждённо. Классный не утомительный маршрут, красивейшые виды и отличный гид.

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