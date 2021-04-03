Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Северная Осетия покорит вас величественными горами, фамильными башнями, колоритными селениями и фантастическими панорамами. Вы увидите самый высокогорный монастырь страны, Дзивгисскую крепость и Даргавский некрополь. А я расскажу, как происходило присоединение Алании к России, где пролегал Великий шелковый путь и почему в Осетии так много праздников.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сокровища Куртатинского ущелья

В живописном Куртатинском ущелье вы увидите древнее селение Цмити, фамильную башню Цаликовых и Аланский Успенский мужской монастырь, расположенный на высоте 1300 метров. Кроме того, я покажу памятник Воинам-куртатинцам и Дзивгисскую наскальную крепость XIII века. Расскажу, как люди жили в этих местах на протяжении столетий, и поделюсь местными легендами.

История «города мертвых»

Преодолев перевал, мы окажемся в селении Даргавс. Вы покачаетесь над пропастью на высокогорных качелях, исследуете таинственный некрополь и узнаете о древних погребальных традициях. В завершение проедете через величественные ущелья: Геналдонское, Кобанское и Кармадонское. Раскроете трагические подробности схода ледника Колка и посетите тоннель с мемориальной плитой, посвященной съемочной группе Сергея Бодрова.

Организационные детали