Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Захватывающие дух ущелья, «город мертвых», наскальная крепость и древние башни за 1 день
Северная Осетия покорит вас величественными горами, фамильными башнями, колоритными селениями и фантастическими панорамами. Вы увидите самый высокогорный монастырь страны, Дзивгисскую крепость и Даргавский некрополь.
А я расскажу, как происходило присоединение Алании к России, где пролегал Великий шелковый путь и почему в Осетии так много праздников.
В живописном Куртатинском ущелье вы увидите древнее селение Цмити, фамильную башню Цаликовых и Аланский Успенский мужской монастырь, расположенный на высоте 1300 метров. Кроме того, я покажу памятник Воинам-куртатинцам и Дзивгисскую наскальную крепость XIII века. Расскажу, как люди жили в этих местах на протяжении столетий, и поделюсь местными легендами.
История «города мертвых»
Преодолев перевал, мы окажемся в селении Даргавс. Вы покачаетесь над пропастью на высокогорных качелях, исследуете таинственный некрополь и узнаете о древних погребальных традициях. В завершение проедете через величественные ущелья: Геналдонское, Кобанское и Кармадонское. Раскроете трагические подробности схода ледника Колка и посетите тоннель с мемориальной плитой, посвященной съемочной группе Сергея Бодрова.
Организационные детали
Входные билеты в Даргавс не включены в стоимость — 100 рублей с человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Рекомендую взять тару для вкуснейшей горной воды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1152 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Артур, и я много лет «болею» горами. Вместе с командой мы с радостью покажем вам наш фантастически красивый регион, поделимся солнечным настроением и расскажем о местных традициях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Полина
Огромное спасибо Артуру за знакомство с прекрасной Северной Осетией! Это была лучшая в нашей с мужем памяти экскурсия - легко, познавательно, непринуждённо. Классный не утомительный маршрут, красивейшые виды и отличный гид.
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Надежда
Всё очень понравилось. Всё что хотели посмотрели. Большое спасибо Артуру за экскурсию. 👍
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