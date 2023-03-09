Встреча группы в аэропорту Владикавказ.
Трансфер в г. Магас 13:00 – 14:00.
Обед в ресторане «Лучи».
Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в отель “Джейрах”.
Рекомендованные рейсы: Москва – Владикавказ Пегас S7 (10:30 – 13:00); Санкт-Петербург – Владикавказ а/к Победа (10:45 – 14:05).
Завтрак.
Выселение из отеля.
Экскурсия по горной Ингушетии:
Обед в этно-кафе «Легенды гор».
Продолжение экскурсии:
18:00 Ужин(за доплату).
Завтрак.
Выселение из отеля.
Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.
Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.
Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.
Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Обед (за доп. плату).
Экскурсия по городу Владикавказ.
Заселение в отель “Планета Люкс”.
Ужин (за доп. плату).
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля.
Алагирское ущелье – Цей (Алагирское ущелье – Цей – аул Нар).
Ныхас Уастырджи – покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
Пещера и святилище Сау Бараг (Черный всадник). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.
Цейское ущелье. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, и фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Гора Монах – неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращен в камень.
Обед (за доплату).
На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника (за доп. плату, ~300 руб/чел), увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
Высокогорный аул Нар – родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё».
Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция..
По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Заселение в базу отдыха в Бирагзанге у термального источника “Терма-Ганах”.
Ужин (за доплату).
Завтрак.
Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге.
Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.
Завтрак.
Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге.
Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.
Завтрак.
Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге.
Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт (за доплату).
Рекомендованные рейсы: Владикавказ – Москва Уральские авиалинии 1368 (14:10 – 17:25).
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (sgl)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|48900
|59000
|43700
Стоимость тура при одноместном размещении и для детей до 10 лет (при дополнительном и основном размещении) уточняйте при бронировании.
Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати.
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение — 1 500 руб. /сутки.
Гостевой дом «Джейрах» с прямым выходом к лыжным трассам расположен в селе Джейрах. Гости могут отдохнуть в саду и на террасе. Предоставляется бесплатная частная парковка.
В числе удобств шкаф для одежды. Из некоторых номеров гостевого дома «Джейрах» открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната с феном и постельное белье.
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Термальный парк-отель «Бирагзанг» с открытым бассейном, бесплатной частной парковкой, общим лаунджем и садом расположен в поселке Верхний Бирагзанг, в 1,7 км от поселка Бираганг, примерно в 2 км от центра Верхнего Бирагзанга и в 5,1 км от поселения Салугардан. В отеле действует бесплатный Wi-Fi, гости могут забронировать семейные номера.
Во всех номерах отеля к услугам гостей шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, терраса с видом на горы и собственная ванная комната. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. В некоторых номерах обустроен балкон, а из других открывается вид на бассейн. Среди удобств также сейф. В каждом номере термального парк-отеля «Бирагзанг» обустроен гостиный уголок.
По утрам подается континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
В 6,4 км от термального парк-отеля «Бирагзанг» находится селение Алагир, а в 6,9 км его центр. Расстояние от отеля до ближайшего международного аэропорта Владикавказ составляет 50 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
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