Экскурсионно-термальный тур на Кавказ

Тот случай, когда можно взять от тура всё

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3 отзыва
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Тот случай, когда можно взять от тура всё: и яркие впечатления от горных пейзажей, узнать много об истории и традициях ингушей и осетин, пожить в горах и в городе Владикавказ, но самое приятное для души и тела - оздоровиться в термальных источниках Бирагзанг в бассейнах с видом на горы.

Термальная вода бьёт из скважины с глубины 2150 метров и показана людям с проблемами костно-мышечной системы, нервной, мочеполовой, с проблемами кожи, а также сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

На территории комплекса 4 бассейна, один из которых с температурой 40-41*, другой с 36-37*, также есть бассейн с родниковой водой - 13-14*.

Такие контрасты будут способствовать укреплению сосудов и хорошему настроению! После этого тура Вам захочется приезжать сюда не раз! Ведь живая вода термы даёт незабываемое чувство омоложения и прилива сил, а экскурсионная программа наполняет эмоциями и новыми знакомствами в группе.
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Термальные источники
Термальные источники
За три дня накупаетесь в 4 термальных источниках с разной температурой воды
Горная Ингушетия
Горная Ингушетия
Проедем множество башенных комплексов, побываем в древнем христианском храме и полюбуемся незабываемым видом с Цейломского перевала
«Город мёртвых»
«Город мёртвых»
Прислушаемся к тишине загадочного древнего города и узнаем его историю

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встреча группы в аэропорту Владикавказ.

Трансфер в г. Магас 13:00 – 14:00.

Обед в ресторане «Лучи».

Экскурсия по равнинной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Заселение в отель “Джейрах”.

Рекомендованные рейсы: Москва – Владикавказ Пегас S7 (10:30 – 13:00); Санкт-Петербург – Владикавказ а/к Победа (10:45 – 14:05).

ВстречаВстречаВстречаВстречаВстречаВстречаВстречаВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

Завтрак.

Выселение из отеля.

Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
  • Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
    Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

Обед в этно-кафе «Легенды гор».

Продолжение экскурсии:

  • Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
  • Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
    Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.
    Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.
    Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
  • Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
    Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
  • Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
  • Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.
    Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.
    Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых».
  • Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».

18:00 Ужин(за доплату).

Экскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной Ингушетии
3 день

Горная Осетия, Владикавказ

Завтрак.

Выселение из отеля.

Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.

Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.

Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.

Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.

Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.

Место гибели Сергея Бодрова Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.

Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.

Обед (за доп. плату).

Экскурсия по городу Владикавказ.

Заселение в отель “Планета Люкс”.

Ужин (за доп. плату).

Горная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, Владикавказ
4 день

Алагирское и Цейское ущелья

Завтрак в отеле.

Выселение из отеля.

Алагирское ущелье – Цей (Алагирское ущелье – Цей – аул Нар).

Ныхас Уастырджи покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

Пещера и святилище Сау Бараг (Черный всадник). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

Цейское ущелье. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, и фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Гора Монах неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращен в камень.

Обед (за доплату).

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника (за доп. плату, ~300 руб/чел), увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Высокогорный аул Нар родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё».

Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция..

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Заселение в базу отдыха в Бирагзанге у термального источника “Терма-Ганах”.

Ужин (за доплату).

Алагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущелья
5 день

Свободное время в Биргазанге

Завтрак.

Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге.

Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.

Свободное время в БиргазангеСвободное время в Биргазанге
6 день

Термальные источники

Завтрак.

Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге.

Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.

Термальные источникиТермальные источники
7 день

Свободное время в Биргазанге

Завтрак.

Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге.

Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.

Свободное время в БиргазангеСвободное время в БиргазангеСвободное время в Биргазанге
8 день

Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт (за доплату).

Рекомендованные рейсы: Владикавказ – Москва Уральские авиалинии 1368 (14:10 – 17:25).

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (sgl)Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
489005900043700

Стоимость тура при одноместном размещении и для детей до 10 лет (при дополнительном и основном размещении) уточняйте при бронировании.

Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати.

В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение — 1 500 руб. /сутки.

Варианты проживания

Гостевой дом «Джейрах»

2 ночи

Гостевой дом «Джейрах» с прямым выходом к лыжным трассам расположен в селе Джейрах. Гости могут отдохнуть в саду и на террасе. Предоставляется бесплатная частная парковка.

В числе удобств шкаф для одежды. Из некоторых номеров гостевого дома «Джейрах» открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната с феном и постельное белье.

Гостевой дом «Джейрах»Гостевой дом «Джейрах»

Планета-Люкс

1 ночь

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-Люкс

Термальный парк-отель «Бирагзанг»

4 ночи

Термальный парк-отель «Бирагзанг» с открытым бассейном, бесплатной частной парковкой, общим лаунджем и садом расположен в поселке Верхний Бирагзанг, в 1,7 км от поселка Бираганг, примерно в 2 км от центра Верхнего Бирагзанга и в 5,1 км от поселения Салугардан. В отеле действует бесплатный Wi-Fi, гости могут забронировать семейные номера.

Во всех номерах отеля к услугам гостей шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, терраса с видом на горы и собственная ванная комната. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. В некоторых номерах обустроен балкон, а из других открывается вид на бассейн. Среди удобств также сейф. В каждом номере термального парк-отеля «Бирагзанг» обустроен гостиный уголок.

По утрам подается континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

В 6,4 км от термального парк-отеля «Бирагзанг» находится селение Алагир, а в 6,9 км его центр. Расстояние от отеля до ближайшего международного аэропорта Владикавказ составляет 50 км.

Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание (завтраки, 2 обеда)
  • Экскурсионный трансфер
  • Групповой трансфер от аэропорта
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание
  • Входные билеты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Медицинская страховка
  • Проживание в одноместном номере (по запросу)
  • Питание, за исключением того, что входит в программу тура
  • Входные билеты (Башня Согласия – 200 р, заповедник Эрзи – 100 р)
  • Трансфер до аэропорта
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каких рейсах лучше лететь?

Рекомендованные рейсы:

  • из Москвы – Владикавказ Пегас S7 (10:30-13:00); из Санкт-Петербурга – Владикавказ а/к Победа (10:45-14:05);
  • Владикавказ – Москва Уральские авиалинии 1368 (14:10-17:25).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
9 мар 2023
Путешествовали в январские праздники. При бронировании тура уже было ясно, что Заре можно полностью доверить свой отдых. Забота, внимание, гостеприимство мы почувствовали еще до встречи с командой Зары. В предновогодней суете с нами заранее связалась Ада, уточнила место и время встречи. Во время тура Зара и Ада были постоянно на связи, уточняли время, наше настроение, что понравилось или не понравилось. Это очень приятно. Плюс мы решили сменить маршрут в один из дней, организаторы сразу же пошли нам на встречу. За 3 дня мы посетили горные Ингушетию, Северную Осетию и Кабардино-Балкарию. Каждый день с нами были разные гиды, все интересные и очень душевные люди, много исторических фактов и рассказов о местных обычаях. Отдельно хочу отметить нашего водителя и гида Адама, замечательный человек: очень приятное и непринуждённое общение, забота и внимание всегда. Ну и конечно очень красивые и самые интересные локации Северного Кавказа - это нужно смотреть и чувствовать! Самые вкусные обеды и чай с вкусняшками в живописных местах. Огромная благодарность за эти замечательные 3 дня. Мы отдохнули от суеты, расслабились, насладились душевностью местных жителей и красотой гор! Надеюсь как минимум ещё на одно путешествие в приятной компании Зары и её замечательных гидов.
В
9 мар 2023
Спасибо огромное за прекрасное путешествие! Все было чудесно! Особенно сильно запала в душу Ингушетия! Точно вернёмся!
Н
9 мар 2023
Очень хорошее, вкусное и разнообразное путешествие. Впечатления не повторяются, каждый день ты открываешь для себя Кавказ с новой стороны, подмечаешь новые детали

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