Альянс – Гид из Владикавказа

Отправляемся в Даргавс, небольшое село в Алании.



Здесь мы посетим некрополь, который состоит из 97 различного типа склепов, возведенных в XIV – XVIII веках.



Трудно передать эмоции, которые охватывают, когда попадаешь в «Город мертвых».



В крохотные «окна» склепов можно увидеть черепа, кости и мумии тех, кто был похоронен здесь 600-700 лет назад.



Вместе прогуляемся мимо древних захоронений и углубимся в историю 📖 осетинского народа.