храм Тхаба-ерды, (христианский храм грузинского типа, построенный в 830 году н. э. )
Комплекс Пуй
комплекс Вовнушки
возврат во Владикавказ
Экскурсия в Город 🏙️ мертвых.
Исторический памятник – некрополь (Город мертвых), находится недалеко от села Даргавс, что расположился вдоль реки Мидаграбиндон, растянувшись на 11 км. Некрополь состоит из 97 различного типа склепов, возведенных в XIV – XVIII веках. Памятник охраняется государством. Кроме некрополя, в окрестностях селения расположены сторожевые фамильные башни Мамсуровых, Аликовых, жилая башня Дегоевых и др. Попасть в Даргавское ущелье можно как длинным путем длиной 14 км через Фиагдонское (Куртатинское) ущелье, так и коротким, 30 минут – через Кобанское.
Программа:
(проездом) Памятник, посвященный присвоению г. Владикавказу звания «Город воинской славы».
(проездом) Памятник П. П. Барбашову, первому, кто совершил подвиг, в дальнейшем повторенный Матросовым.
(проездом) Памятник матери солдата, потерявшей в Великой Отечественной войне все семерых сыновей.
Посещение скального парка и проход по «тропе чудес» на берегу р. Фиагдон
Памятники В. И. Ленину, И. В. Сталину
Посещение сигнальной башни на повороте дороги в с. Даргавс
Посещение Аланского Успенского мужского монастыря в Фиагдон.
Посещение «города мертвых» у села Даргавс.
Возврат домой через Кахтисар (водохранилище, ГЭС, село Кобан)
Что входит
Трансфер
Гид
Что не входит
Билеты в музей и зоопарк (50 руб. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Коцоева, 75
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.