  1. Россия
  2. Владикавказ
  3. Экскурсии

«Город мертвых» — поездка в Даргавс, к древнему некрополю

5
2 отзыва
Альянс
Альянс – Гид из Владикавказа
Отправляемся в Даргавс, небольшое село в Алании.

Здесь мы посетим некрополь, который состоит из 97 различного типа склепов, возведенных в XIV – XVIII веках.

Трудно передать эмоции, которые охватывают, когда попадаешь в «Город мертвых».

В крохотные «окна» склепов можно увидеть черепа, кости и мумии тех, кто был похоронен здесь 600-700 лет назад.

Вместе прогуляемся мимо древних захоронений и углубимся в историю 📖 осетинского народа.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 📜История и культура
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 800 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
«Город мертвых» — поездка в Даргавс, к древнему некрополю
«Город мертвых» — поездка в Даргавс, к древнему некрополю

Что вы увидите

  • въездная арка в Джейрах
  • Башня Цуровых
  • Ляжгинский Водопад
  • Цей-ламский перевал ( выс. 2109)
  • Таргим
  • храм Тхаба-ерды, (христианский храм грузинского типа, построенный в 830 году н. э. )
  • Комплекс Пуй
  • комплекс Вовнушки
  • возврат во Владикавказ
Экскурсия в Город 🏙️ мертвых.
Исторический памятник – некрополь (Город мертвых), находится недалеко от села Даргавс, что расположился вдоль реки Мидаграбиндон, растянувшись на 11 км. Некрополь состоит из 97 различного типа склепов, возведенных в XIV – XVIII веках. Памятник охраняется государством. Кроме некрополя, в окрестностях селения расположены сторожевые фамильные башни Мамсуровых, Аликовых, жилая башня Дегоевых и др. Попасть в Даргавское ущелье можно как длинным путем длиной 14 км через Фиагдонское (Куртатинское) ущелье, так и коротким, 30 минут – через Кобанское.

Программа:

  • (проездом) Памятник, посвященный присвоению г. Владикавказу звания «Город воинской славы».
  • (проездом) Памятник П. П. Барбашову, первому, кто совершил подвиг, в дальнейшем повторенный Матросовым.
  • (проездом) Памятник матери солдата, потерявшей в Великой Отечественной войне все семерых сыновей.
  • Посещение скального парка и проход по «тропе чудес» на берегу р. Фиагдон
  • Памятники В. И. Ленину, И. В. Сталину
  • Посещение сигнальной башни на повороте дороги в с. Даргавс
  • Посещение Аланского Успенского мужского монастыря в Фиагдон.
  • Посещение «города мертвых» у села Даргавс.
  • Возврат домой через Кахтисар (водохранилище, ГЭС, село Кобан)
Что входит
  • Трансфер
  • Гид
Что не входит
  • Билеты в музей и зоопарк (50 руб. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Коцоева, 75
«Город мертвых» — поездка в Даргавс, к древнему некрополю
«Город мертвых» — поездка в Даргавс, к древнему некрополю
«Город мертвых» — поездка в Даргавс, к древнему некрополю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Альянс
Альянс
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

Альянс проводит ещё 5 экскурсий

Джейрах — «сердце гор». Знакомство с древней Ингушетией
2 300
7 часов
Джейрах — «сердце гор». Знакомство с древней Ингушетией
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Владикавказу
490
4 часа
Обзорная экскурсия по Владикавказу
1 отзыв
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
1 800
5 часов
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
Балкарское ущелье и голубые озера
2 500
9 часов
Балкарское ущелье и голубые озера
Дигория – край тысячи водопадов
2 300
9 часов
Дигория – край тысячи водопадов

Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

Из Владикавказа — в горы Осетии!
От 7 100
7.5 часов
Из Владикавказа — в горы Осетии!
54 отзыва
Старинный некрополь, загадочные крепости и башни, реки и ущелья за один день
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
7 500
8 часов
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
35 отзывов
Таргимская котловина, древние дольмены, башенные комплексы и горные храмы за один день
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
7 800
8 часов
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
35 отзывов
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Мифы и тайны горной Ингушетии
7 500
8 часов
Мифы и тайны горной Ингушетии
26 отзывов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
9 550
9 часов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
24 отзыва
Изучить крупнейший некрополь Кавказа, увидеть самый высокий водопад Европы и открыть сказочные виды
О Владикавказе — с интересом и любовью!
2 000
1.5 часа
О Владикавказе — с интересом и любовью!
23 отзыва
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии