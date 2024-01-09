Приглашаем вас в путешествие по Северной Осетии, где вы сможете насладиться красотой Дарьяльского ущелья и испытать восторг от видов с высоты Арвы Ком. Исторические артефакты Суаргомского перевала расскажут о древних аланах, а в Горной Санибе вы увидите уникальный храм 12 века и редкие виды птиц в местном зоопарке. Памятник Бодрову в Кармадонском ущелье напомнит о кино и трагедии, а смотровая на ледник Майли откроет завораживающие пейзажи. Загадочный Город мёртвых, горное водохранилище и Кобанский водопад дополнят ваше путешествие уникальными впечатлениями. Экскурсия включает комфортабельный транспорт, домашнее вино, горный чай и питьевую воду для полного погружения в атмосферу путешествия

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Описание

Что вас ожидает

Дарьяльское ущелье

Мы заедем в горы из ущелья, название которого в переводе с персидского означает «ворота аланов». По дороге с величественными видами поднимемся на смотровую Арвы Ком (1884 м), где вы сможете покататься на качелях над пропастью.

Суаргомский перевал

Далее отправимся к перевалу, где вы узнаете о ценных археологических находках — огромном могильнике аланов, предков осетин, в котором обнаружили артефакты 6-9 веков.

Горная Саниба

Вы посетите храм Святой Троицы 12 века и увидите возле него могучую липу — считается, что ей больше 800 лет, и она ровесница святыни! Также в селении вы погуляете по зоопарку, где содержатся японские журавли, канадские утки, павлины из Индии и другие животные.

Кармадонское ущелье и вид на ледник Майли

Из Санибы мы направимся к памятнику Бодрову, где вспомним о трагедии 2002 года, когда сошёл печально известный ледник Колка. А затем отправимся на смотровую, с которой открывается впечатляющий вид на ледник Майли.

Город мёртвых

Следующий пункт программы — крупнейший некрополь на Кавказе, Даргавский. Вы увидите древние надземные склепы, познакомитесь с историей комплекса и услышите легенды, связанные с этим мистическим местом.

Водохранилище и Кахтисарский перевал

Ещё один красивейший пункт маршрута — горное водохранилище, расположенное на высоте 1500 м над уровнем моря. Далее вы посетите смотровую с видом на Кахтисарский перевал. А также рассмотрите не один десяток граффити и выясните, почему они появились именно здесь.

В завершение отправимся на Кобанский водопад — прекрасное и немноголюдное место. А на выезде из ущелья вы увидите памятник жертвам схода ледника Колка и мемориал «Барбашово поле».

Организационные детали