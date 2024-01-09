Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей
Исторические артефакты Суаргомского перевала расскажут о древних аланах, а в Горной Санибе вы увидите уникальный храм 12 века и редкие виды птиц в местном зоопарке.
Памятник Бодрову в Кармадонском ущелье напомнит о кино и трагедии, а смотровая на ледник Майли откроет завораживающие пейзажи.
Загадочный Город мёртвых, горное водохранилище и Кобанский водопад дополнят ваше путешествие уникальными впечатлениями.
Экскурсия включает комфортабельный транспорт, домашнее вино, горный чай и питьевую воду для полного погружения в атмосферу путешествия
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дарьяльское ущелье
Мы заедем в горы из ущелья, название которого в переводе с персидского означает «ворота аланов». По дороге с величественными видами поднимемся на смотровую Арвы Ком (1884 м), где вы сможете покататься на качелях над пропастью.
Суаргомский перевал
Далее отправимся к перевалу, где вы узнаете о ценных археологических находках — огромном могильнике аланов, предков осетин, в котором обнаружили артефакты 6-9 веков.
Горная Саниба
Вы посетите храм Святой Троицы 12 века и увидите возле него могучую липу — считается, что ей больше 800 лет, и она ровесница святыни! Также в селении вы погуляете по зоопарку, где содержатся японские журавли, канадские утки, павлины из Индии и другие животные.
Кармадонское ущелье и вид на ледник Майли
Из Санибы мы направимся к памятнику Бодрову, где вспомним о трагедии 2002 года, когда сошёл печально известный ледник Колка. А затем отправимся на смотровую, с которой открывается впечатляющий вид на ледник Майли.
Город мёртвых
Следующий пункт программы — крупнейший некрополь на Кавказе, Даргавский. Вы увидите древние надземные склепы, познакомитесь с историей комплекса и услышите легенды, связанные с этим мистическим местом.
Водохранилище и Кахтисарский перевал
Ещё один красивейший пункт маршрута — горное водохранилище, расположенное на высоте 1500 м над уровнем моря. Далее вы посетите смотровую с видом на Кахтисарский перевал. А также рассмотрите не один десяток граффити и выясните, почему они появились именно здесь.
В завершение отправимся на Кобанский водопад — прекрасное и немноголюдное место. А на выезде из ущелья вы увидите памятник жертвам схода ледника Колка и мемориал «Барбашово поле».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике. Транспорт включён в стоимость.
- Домашнее вино (1,5 л), горный чай (2 л) и питьевая вода от нас в виде комплимента
- Дополнительные расходы: посещение Даргавского некрополя — 100 руб. с человека, питание (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.