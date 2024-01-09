Известная и нетуристическая Северная Осетия
Индивидуальная экскурсия во Владикавказе

Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей

Приглашаем вас в путешествие по Северной Осетии, где вы сможете насладиться красотой Дарьяльского ущелья и испытать восторг от видов с высоты Арвы Ком.

Исторические артефакты Суаргомского перевала расскажут о древних аланах, а в Горной Санибе вы увидите уникальный храм 12 века и редкие виды птиц в местном зоопарке.

Памятник Бодрову в Кармадонском ущелье напомнит о кино и трагедии, а смотровая на ледник Майли откроет завораживающие пейзажи.

Загадочный Город мёртвых, горное водохранилище и Кобанский водопад дополнят ваше путешествие уникальными впечатлениями.

Экскурсия включает комфортабельный транспорт, домашнее вино, горный чай и питьевую воду для полного погружения в атмосферу путешествия
Известная и нетуристическая Северная Осетия
Известная и нетуристическая Северная Осетия
Известная и нетуристическая Северная Осетия
Известная и нетуристическая Северная Осетия
Известная и нетуристическая Северная Осетия
Известная и нетуристическая Северная Осетия
Известная и нетуристическая Северная Осетия
Известная и нетуристическая Северная Осетия
Известная и нетуристическая Северная Осетия
Известная и нетуристическая Северная Осетия
Известная и нетуристическая Северная Осетия
Известная и нетуристическая Северная Осетия
Известная и нетуристическая Северная Осетия
Известная и нетуристическая Северная Осетия
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Описание

Что вас ожидает

Дарьяльское ущелье

Мы заедем в горы из ущелья, название которого в переводе с персидского означает «ворота аланов». По дороге с величественными видами поднимемся на смотровую Арвы Ком (1884 м), где вы сможете покататься на качелях над пропастью.

Суаргомский перевал

Далее отправимся к перевалу, где вы узнаете о ценных археологических находках — огромном могильнике аланов, предков осетин, в котором обнаружили артефакты 6-9 веков.

Горная Саниба

Вы посетите храм Святой Троицы 12 века и увидите возле него могучую липу — считается, что ей больше 800 лет, и она ровесница святыни! Также в селении вы погуляете по зоопарку, где содержатся японские журавли, канадские утки, павлины из Индии и другие животные.

Кармадонское ущелье и вид на ледник Майли

Из Санибы мы направимся к памятнику Бодрову, где вспомним о трагедии 2002 года, когда сошёл печально известный ледник Колка. А затем отправимся на смотровую, с которой открывается впечатляющий вид на ледник Майли.

Город мёртвых

Следующий пункт программы — крупнейший некрополь на Кавказе, Даргавский. Вы увидите древние надземные склепы, познакомитесь с историей комплекса и услышите легенды, связанные с этим мистическим местом.

Водохранилище и Кахтисарский перевал

Ещё один красивейший пункт маршрута — горное водохранилище, расположенное на высоте 1500 м над уровнем моря. Далее вы посетите смотровую с видом на Кахтисарский перевал. А также рассмотрите не один десяток граффити и выясните, почему они появились именно здесь.

В завершение отправимся на Кобанский водопад — прекрасное и немноголюдное место. А на выезде из ущелья вы увидите памятник жертвам схода ледника Колка и мемориал «Барбашово поле».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике. Транспорт включён в стоимость.
  • Домашнее вино (1,5 л), горный чай (2 л) и питьевая вода от нас в виде комплимента
  • Дополнительные расходы: посещение Даргавского некрополя — 100 руб. с человека, питание (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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