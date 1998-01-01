Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья

4.8
7 отзывов
Альянс
Альянс – Гид из Владикавказа
Горы ⛰️ Кавказа завораживают каждого, кто сюда попал, и мы хотим показать вам то, что стоит увидеть в первую очередь.

Мы с вами побываем в четырех ущельях, увидим таинственный горный некрополь, поговорим о гибели съемочной группы Сергея Бодрова и поднимемся в самый высокогорный монастырь нашей страны.
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Экскурсия

2 000 ₽ за человека

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Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья

Что вы увидите

  • Даргавс
  • Свято-Успенский монастырь
  • Памятник погибшим при сходе ледника Колка
Эта экскурсия ⛳ призвана быть самой содержательной по объектам и информации. Мы проедем два перевала, посетим древние замки 🏰 и крепости. Ощутим прохладу горных рек и скальных каньонов, побываем в высотном монастыре и услышим интересные факты от наших пытливых гидов. Также посетим памятник усопшим при схождении ледника Колка, в том числе и Сергею Бодрову младшему. Можно заслуженно назвать нашу поездку «Золотое кольцо».
Рекомендации
  • Теплая одежда (толстовка, ветровка)
  • Солнцезащитные очки
  • Удобная спортивная, походная обувь
+Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в музей (100 руб. /чел. )
  • Обед в кафе
  • Сувениры
  • Местные продукты
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья

Экскурсия проводится Ежедневно в 9:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Альянс
Альянс
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