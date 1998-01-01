Эта экскурсия ⛳ призвана быть самой содержательной по объектам и информации. Мы проедем два перевала, посетим древние замки 🏰 и крепости. Ощутим прохладу горных рек и скальных каньонов, побываем в высотном монастыре и услышим интересные факты от наших пытливых гидов. Также посетим памятник усопшим при схождении ледника Колка, в том числе и Сергею Бодрову младшему. Можно заслуженно назвать нашу поездку «Золотое кольцо».

Рекомендации