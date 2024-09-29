В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе)

Побывать в городе мёртвых, посетить высокогорный монастырь и насладиться природой Кавказа
Как увидеть настоящую Осетию и прочувствовать ее первозданную красоту, да так, чтобы мурашки по коже? Рецепт прост — отправиться в наш авторский тур! Под увлекательные рассказы гида-водителя про традиции и культуру нашей гостеприимной республики вы посетите Кармадонское ущелье, побываете в городе мёртвых, увидите самый высокогорный монастырь в России.
5
3 отзыва
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе)
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе)
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

  • Кармадонское ущелье. Здесь в 2002 году произошла печально известная катастрофа, которая унесла более 125 человеческих жизней. Вы узнаете более подробно об этой трагедии.
  • Город мёртвых «Даргавс». Это самый крупный на всём Северном Кавказе некрополь, который состоит из 95 сооружений. Расскажем вам, как он возник.
  • Арт-объект буква «æ» — символ осетинского языка.
  • Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России.
  • Дзивгисская наскальная оборонительная крепость. Существует предание, что дзивгисские укрепления в 15 веке преградили дорогу в Куртатинское ущелье персидскому шаху Аббасу. Обязательно обсудим подробнее историю этого места.
  • Кадаргаванский каньон. Крутые скалы сжимают горную реку Фиагдон, поток мощной воды пробивается в узкую щель, срывается небольшими сливами-водопадами, бурлит и бьётся в ущелье. Невероятное зрелище!
  • Родник питьевой воды, где каждый желающий может выпить чистейшую горную воду.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Renault, Toyota, Nissan или Lexus.
  • Входные билеты в Даргавский некрополь не включены в стоимость — 100 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Высокогорная лавочка счастья — 2500 руб.
  • Горячие источники — 2000 руб.
  • Обед — по меню.

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 880 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Анастасия
29 сен 2024
Прекрасная получилась экскурсия.
Красиво, интересно и безопасно 😊
Спасибо организаторам.
Прекрасная получилась экскурсия.Прекрасная получилась экскурсия.
А
16 сен 2024
Всё прошло просто отлично, осенняя погода придала прелести нашему путешествию) нас сопровождал очень добрый и отзывчивый человек, который много интересного рассказал об осетинских традициях.
Всё прошло просто отлично, осенняя погода придала прелести нашему путешествию) нас сопровождал очень добрый и отзывчивыйВсё прошло просто отлично, осенняя погода придала прелести нашему путешествию) нас сопровождал очень добрый и отзывчивыйВсё прошло просто отлично, осенняя погода придала прелести нашему путешествию) нас сопровождал очень добрый и отзывчивый
Т
8 сен 2024
Благодарю Тимура и его команду за сегодняшний день. Все четко по расписанию, и даже бонусом фотки у водопада. Все ярко, красочно и не смотря на местами сложную горную дорогу, все аккуратно и бережно.

Входит в следующие категории Владикавказа

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