Как увидеть настоящую Осетию и прочувствовать ее первозданную красоту, да так, чтобы мурашки по коже? Рецепт прост — отправиться в наш авторский тур! Под увлекательные рассказы гида-водителя про традиции и культуру нашей гостеприимной республики вы посетите Кармадонское ущелье, побываете в городе мёртвых, увидите самый высокогорный монастырь в России.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
- Кармадонское ущелье. Здесь в 2002 году произошла печально известная катастрофа, которая унесла более 125 человеческих жизней. Вы узнаете более подробно об этой трагедии.
- Город мёртвых «Даргавс». Это самый крупный на всём Северном Кавказе некрополь, который состоит из 95 сооружений. Расскажем вам, как он возник.
- Арт-объект буква «æ» — символ осетинского языка.
- Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России.
- Дзивгисская наскальная оборонительная крепость. Существует предание, что дзивгисские укрепления в 15 веке преградили дорогу в Куртатинское ущелье персидскому шаху Аббасу. Обязательно обсудим подробнее историю этого места.
- Кадаргаванский каньон. Крутые скалы сжимают горную реку Фиагдон, поток мощной воды пробивается в узкую щель, срывается небольшими сливами-водопадами, бурлит и бьётся в ущелье. Невероятное зрелище!
- Родник питьевой воды, где каждый желающий может выпить чистейшую горную воду.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Renault, Toyota, Nissan или Lexus.
- Входные билеты в Даргавский некрополь не включены в стоимость — 100 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Высокогорная лавочка счастья — 2500 руб.
- Горячие источники — 2000 руб.
- Обед — по меню.
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 880 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 394 туристов
Я Тимур, моё сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого своя причина изучать мир вокруг. Однако большинство из нас роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
29 сен 2024
Прекрасная получилась экскурсия.
Красиво, интересно и безопасно 😊
Спасибо организаторам.
Красиво, интересно и безопасно 😊
Спасибо организаторам.
А
Алина
16 сен 2024
Всё прошло просто отлично, осенняя погода придала прелести нашему путешествию) нас сопровождал очень добрый и отзывчивый человек, который много интересного рассказал об осетинских традициях.
Т
Татьяна
8 сен 2024
Благодарю Тимура и его команду за сегодняшний день. Все четко по расписанию, и даже бонусом фотки у водопада. Все ярко, красочно и не смотря на местами сложную горную дорогу, все аккуратно и бережно.
Входит в следующие категории Владикавказа
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