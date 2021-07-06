Душевное путешествие в Северную Осетию

Посетить самые интересные места региона и раскрыть их богатую историю

5
2 отзыва
Северная Осетия — край древних башен, таинственных каменных некрополей, высокогорных монастырей и фантастических пейзажей.

Вы увидите Кармадонское и Куртатинское ущелья, разгадаете тайны Даргавского некрополя, полюбуетесь Каскадным водопадом и пройдете по Тропе чудес.

А я расскажу о местных традициях, культуре и повседневной жизни.
Душевное путешествие в Северную Осетию
Душевное путешествие в Северную Осетию
Душевное путешествие в Северную Осетию
Душевное путешествие в Северную Осетию
Душевное путешествие в Северную Осетию
Душевное путешествие в Северную Осетию
Душевное путешествие в Северную Осетию
Душевное путешествие в Северную Осетию
Душевное путешествие в Северную Осетию
Душевное путешествие в Северную Осетию
Душевное путешествие в Северную Осетию
Душевное путешествие в Северную Осетию
Душевное путешествие в Северную Осетию

Что вас ожидает

Кармадонское ущелье и «город мертвых»

Проезжая теснины Кармадона, вы оцените последствия крупнейшей гляциологической катастрофы современности — схода ледника Колка 2002 года. А также увидите мемориальную доску, посвященную погибшей тогда съемочной группе Сергея Бодрова. Далее мы отправимся в знаменитый Даргавский некрополь. Вы узнаете о влиянии зороастризма на жизнь древних осетин и о том, как люди боролись с бубонной чумой — «коронавирусом Средневековья». Покатаетесь на «качелях над пропастью» и полюбуетесь панорамным видом на Кармадонское ущелье.

Куртатинское ущелье

Вы осмотрите сторожевые башни Курта и Тага и выясните, почему их братья-основатели поссорились и не общались до конца жизни. Посетите мужской Аланский монастырь, издали напоминающий средневековые замки Европы, и насладитесь окружающими его горными пейзажами. Пройдете по Тропе чудес в Кадаргаванском каньоне и полюбуетесь древними саклями и башнями горцев аула Цимити. Кроме того, оцените водопады Каскадный и Девичьи слезы, услышите легенду о громовержце Уацилле и увидите первый в мире памятник Ленину.

Организационные детали

  • Входные билеты в Даргавский некрополь не включены в стоимость — 100 р. с человека. Оплата только наличными.
  • По запросу мы можем добавить в маршрут Мидаграбинские водопады и водопад Кольцо
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юрий
Юрий
Меня зовут Юрий, я коренной владикавказец. Знаю и люблю свой город, с детства интересовался его историей. С радостью покажу его самые любопытные места и расскажу факты, которых нет в официальных путеводителях.
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2 настоящих отзыва от туристов

А
6 июля 2021
Нам очень понравилась экскурсия! Гид был замечательный и показал самые красивые места Северной Осетии. К сожалению, были здесь только на 2 дня, так бы заказали ещё экскурсии. Но будет повод вернуться!
В общем, рекомендую. Но на 4 часа не стала бы расчитывать, закладывайте часов 7-8 (у нас заняло столько), чтобы не было галопом по Европам.
Юлия
26 июня 2021
Ездили с мужем на экскурсию по Северной Осетии и просто влюбились в эти края в том числе благодаря нашему замечательному гиду, который с огромной любовью к своему краю показал нам множество прекраснейших мест Алании. Всю дорогу нам рассказывали интересные факты про Осетию: про природу, историю, культуру и многое-многое другое, даже фильм успели посмотреть в дороге. Мы смогли лицезреть удивительной красоты горные пейзажи, прошлись по "тропе чудес", побывали в знаменитом Даргавском некрополе, в красивейшем Аланском монастыре, попробовали чистейшей горной воды, поняли, почему произошла трагедия в Кармадонском ущелье, попробовали самые вкусные осетинские горные пироги и даже забрались на водопад! И это далеко не все, что мы увидели в этот насыщенный день. Вернулись мы наполненные самыми приятными эмоциями и желанием вернуться в Осетию снова, чтобы вместе с гидом посмотреть другие, еще не изведанные нами места. Спасибо огромное за это замечательное путешествие и отличную компанию! Я очень люблю путешествовать и много на каких экскурсиях бывала, эту могу смело назвать одной из самых лучших: море интересной информации, преподнесённой в доступной и запоминающейся форме, очень приятное общение, безопасная комфортная езда. Мы хотим еще, и надеемся еще вернуться и продолжить наше знакомство с прекрасной Осетией.

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