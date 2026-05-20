Северная Осетия — край древних башен, таинственных каменных некрополей, высокогорных монастырей и фантастических пейзажей. Вы увидите Кармадонское и Куртатинское ущелья, разгадаете тайны Даргавского некрополя, полюбуетесь Каскадным водопадом и пройдете по Тропе чудес. А я расскажу о местных традициях, культуре и повседневной жизни.

Описание экскурсии

Кармадонское ущелье и «город мертвых»

Проезжая теснины Кармадона, вы оцените последствия крупнейшей гляциологической катастрофы современности — схода ледника Колка 2002 года. А также увидите мемориальную доску, посвященную погибшей тогда съемочной группе Сергея Бодрова. Далее мы отправимся в знаменитый Даргавский некрополь. Вы узнаете о влиянии зороастризма на жизнь древних осетин и о том, как люди боролись с бубонной чумой — «коронавирусом Средневековья». Покатаетесь на «качелях над пропастью» и полюбуетесь панорамным видом на Кармадонское ущелье.

Куртатинское ущелье

Вы осмотрите сторожевые башни Курта и Тага и выясните, почему их братья-основатели поссорились и не общались до конца жизни. Посетите мужской Аланский монастырь, издали напоминающий средневековые замки Европы, и насладитесь окружающими его горными пейзажами. Пройдете по Тропе чудес в Кадаргаванском каньоне и полюбуетесь древними саклями и башнями горцев аула Цимити. Кроме того, оцените водопады Каскадный и Девичьи слезы, услышите легенду о громовержце Уацилле и увидите первый в мире памятник Ленину.

Организационные детали