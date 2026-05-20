Посетить самые интересные места региона и раскрыть их богатую историю
Северная Осетия — край древних башен, таинственных каменных некрополей, высокогорных монастырей и фантастических пейзажей.
Вы увидите Кармадонское и Куртатинское ущелья, разгадаете тайны Даргавского некрополя, полюбуетесь Каскадным водопадом и пройдете по Тропе чудес. А я расскажу о местных традициях, культуре и повседневной жизни.
Проезжая теснины Кармадона, вы оцените последствия крупнейшей гляциологической катастрофы современности — схода ледника Колка 2002 года. А также увидите мемориальную доску, посвященную погибшей тогда съемочной группе Сергея Бодрова. Далее мы отправимся в знаменитый Даргавский некрополь. Вы узнаете о влиянии зороастризма на жизнь древних осетин и о том, как люди боролись с бубонной чумой — «коронавирусом Средневековья». Покатаетесь на «качелях над пропастью» и полюбуетесь панорамным видом на Кармадонское ущелье.
Куртатинское ущелье
Вы осмотрите сторожевые башни Курта и Тага и выясните, почему их братья-основатели поссорились и не общались до конца жизни. Посетите мужской Аланский монастырь, издали напоминающий средневековые замки Европы, и насладитесь окружающими его горными пейзажами. Пройдете по Тропе чудес в Кадаргаванском каньоне и полюбуетесь древними саклями и башнями горцев аула Цимити. Кроме того, оцените водопады Каскадный и Девичьи слезы, услышите легенду о громовержце Уацилле и увидите первый в мире памятник Ленину.
Организационные детали
Входные билеты в Даргавский некрополь не включены в стоимость — 150 ₽ с чел. Оплата только наличными
По запросу мы можем добавить в маршрут Мидаграбинские водопады, водопад Кольцо, термальные источники Бирагзанг и «Скамейку счастья»
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
В базовом варианте экскурсия проводится на автомобиле «Нива» (без кондиционера), Lada Vesta или аналогичного класса
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
Для большего комфорта экскурсию можно совершить на джипах Land Rover Freelander, Lexus GX, Mercedes ML, Toyota Land Cruiser Prado или аналогичного класса
Стоимость уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В г. Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1820 туристов
Меня зовут Юрий, я родился и вырос в Осетии. Знаю и люблю свой город и наши горы, с радостью покажу самые любопытные места Владикавказа и гор Осетии, расскажу факты, которых читать дальшеуменьшить
нет в официальных путеводителях. А так как залог успеха в любом деле — командная работа — вместе со мной уже долгое время работает команда профессиональных гидов, опытных водителей и экскурсоводов, с раннего детства влюблённых в горы Осетии, её историю и культуру. Имея многолетний опыт работы в сфере туризма и гостеприимства, мы предлагаем особый туристический продукт — вы испытаете незабываемые эмоции и будете в восторге от каждого дня, проведённого с нами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Экскурсия очень понравилась! Ездили с Игорем на Лэнд Крузере, маршрут очень понравился, невероятно красиво! Посетили много красивых и популярных мест! А еще мы останавливались, прям по дороге, кормить осликов бананами)) Узнали от Игоря и про историю Владикавказа и разные легенды, и еще ооочень много интересного. Покушать нас привезли в кафешку у реки, выбор небольшой, но очень вкусно) В общем экскурсию рекомендуем!!!
+1
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Светлана
Огромная благодарность Тимуру за надёжность, за очень внимательно отношение, за грамотную речь, за любовь к своему родному краю!!! Благодаря нашему опытному гиду Тимуру, несмотря на переменчивую погоду, мы смогли насладиться потрясающими читать дальшеуменьшить
видами, арт-объектами, услышать много интересных фактов, получить ответы на все свои вопросы и конечно же очень вкусно пообедать национальной кухней и насладиться приятной компанией. Тимур познакомил нас с обычаями и традициям родного края))) Человек с необычайной харизмой решал все проблемы очень легко)) и даже при огромной очереди в термоисточники Бирагзанг, он, как по волшебству, нашёл выход и мы насладилась купанием(под дождём оказалось тоже прикольно)) После такого радушного приёма хочется вернуться ещё раз и вновь насладиться атмосферной Северной Осетией. Надеемся на возможность в будущем вновь попасть на экскурсию к Тимуру. Ещё раз огромное спасибо!
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Н
Николай
Замечательная поездка, гид Георгий прекрасно все организовал. Он хороший рассказчик, умеет интересно рассказать о посещаемых местах. Программа хорошо построена, все наиболее интересное удалось посмотреть. Дополнительно съездили на Мидаграбинские водопады, это можно порекомендовать как дополнение стандартной программы.
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Сергей
Путешествие и правда получилось душевное! Нас сопровождал гид Тимур, приятный и эрудированный собеседник. Тимур прекрасно ориентируется и в ожиданиях от экскурсии с нашей стороны и в материале, который мы услышали, читать дальшеуменьшить
ни один наш вопрос не остался без ответа. Мы были на экскурсии весь день, но желания заканчивать не было совсем, если бы мы знали что все будет так здорово, забронировали бы сразу все свои экскурсии с Тимуром. Рекомендуем Тимура, как опытного, надежного и отзывчивого гида и человека!
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С
Сергей
Все отлично. договорились по датам. обсудили какие авто доступны. были предложены на выбор внедорожники. Нас было трое мужчин. Считаю поездка в горы должны быть максимально безопасной. Выбрал внедорожник Лексус 470, читать дальшеуменьшить
в котором было чисто и в хорошем состоянии. Машина была подана чистой и в ней была бутилированная питьевая вода для нас. С нами был гид Алан, который оказался хорошим рассказчиком и водителем Лексуса. Алан не только владел информацией, но и цифрами/данными по местам, по которым мы проезжали. Виды сказочные. Короче, рекомендую.
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С
Сергей
Спасибо огромное Тимуру за отличную экскурсию! Потрясающие места, история, культура - интересно и увлекательно! Однозначно рекомендую!
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