Культурная столица ⭐️ КавказаВладикавказ также называют южным Петербургом. Во Владикавказе неоднократно бывали виднейшие представители русской культуры, в том числе А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. Н. Островский. Здесь родился и учился режиссер Е. Б. Вахтангов, жили и работали в 1920-е гг. М. А. Булгаков, О. Ф. Берггольц, А. С. Серафимович.

Удачное расположение в центре Кавказа, окрестности с живописной природой и городские памятники архитектуры, полезный для здоровья климат, природные богатства, не далекое расположение источников целебных минеральных вод и вкусной питьевой воды и, наконец, знаменитый Терек создают все условия для популярности Владикавказа среди туристов.

Организационные детали: