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Город под сенью гор

4
4 отзыва
Туризм15
Туризм15 – Гид из Владикавказа
По мнению многих гостей — город 🏙️ Владикавказ (историческая его часть), является самым интересным и красивым городом на Кавказе.

Пройдя по старому городу, вы не останетесь к нему равнодушны, узнав его историю 📖, вы станете частичкой сердца, его горожанином.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

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Город под сенью гор
Город под сенью гор

Что вы увидите

  • Театр Вахтангова
  • Сунитская мечеть
  • Немецкая кирха
  • Скульптурная композиция "Пушкин по дороге в Тифлис"
  • Проспект Мира
  • Скульптура нарта Сослана
  • Старый Владикавказ
  • Здание художественного музея
  • Осетинская Церковь
  • памятник Дзаугу Бугулову
  • памятник М. Булгакову
  • городской парк
  • особняк купца Ходякова
  • торговый дом Оганова
Культурная столица ⭐️ КавказаВладикавказ также называют южным Петербургом. Во Владикавказе неоднократно бывали виднейшие представители русской культуры, в том числе А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. Н. Островский. Здесь родился и учился режиссер Е. Б. Вахтангов, жили и работали в 1920-е гг. М. А. Булгаков, О. Ф. Берггольц, А. С. Серафимович.
Удачное расположение в центре Кавказа, окрестности с живописной природой и городские памятники архитектуры, полезный для здоровья климат, природные богатства, не далекое расположение источников целебных минеральных вод и вкусной питьевой воды и, наконец, знаменитый Терек создают все условия для популярности Владикавказа среди туристов.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 по договоренности
Город под сенью гор
Город под сенью гор
Город под сенью гор

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туризм15
Туризм15
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4 отзыва оставили туристы

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