Что вас ожидает

Насыщенный маршрут

Мы начнем прогулку на площади Штыба, где расположены памятник одному из основателей Владикавказа, первый мост города и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Прогуляемся по живописной набережной, увидим строящийся дом-музей Вахтангова и Армянскую церковь. Кроме того, я покажу площади Свободы и Ленина, уютный городской парк, дома 19 века, один из самых роскошных отелей Кавказа и старинный театр. А также приведу вас на пешеходный мост, откуда открывается великолепный вид на красивейшую мечеть Мухтарова.

Интересные рассказы

История Владикавказа насчитывает более 230 лет. Я расскажу о временах аланского расцвета, татаро-монгольских нашествиях и присоединении Осетии к России. О том, как город пережил революцию, Кавказскую и Великую Отечественную войны, 90-е годы и развал промышленности. Как он на время угасал и возрождался вновь. А еще вы услышите удивительные истории о местных жителях и знаменитых гостях нашего живописного края. Поделюсь я и практическими рекомендациями: какие музеи стоит посетить и где вкусно поесть.

Организационные детали

По желанию мы можем включить в маршрут посещение музеев. Детали уточняйте в личном сообщении.