Нескучное знакомство с Владикавказом

Душевная обзорная экскурсия в компании профессионального актера и гида в одном лице

Что из себя представляет Владикавказ? Как писал великий осетинский поэт Коста Хетагуров: «Окрестность — дивные картины, а город — новый Петербург».

Предлагаю убедиться в этом лично! Вы увидите живописные парки и мосты, уютные бульвары и старинные дома, величественные площади и могучие памятники.

А я ярко и артистично расскажу, как жил и живет мой любимый город.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Нескучное знакомство с Владикавказом
Нескучное знакомство с Владикавказом
Нескучное знакомство с Владикавказом
Нескучное знакомство с Владикавказом
Нескучное знакомство с Владикавказом
Нескучное знакомство с Владикавказом
Нескучное знакомство с Владикавказом
Нескучное знакомство с Владикавказом

Что вас ожидает

Насыщенный маршрут

Мы начнем прогулку на площади Штыба, где расположены памятник одному из основателей Владикавказа, первый мост города и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Прогуляемся по живописной набережной, увидим строящийся дом-музей Вахтангова и Армянскую церковь. Кроме того, я покажу площади Свободы и Ленина, уютный городской парк, дома 19 века, один из самых роскошных отелей Кавказа и старинный театр. А также приведу вас на пешеходный мост, откуда открывается великолепный вид на красивейшую мечеть Мухтарова.

Интересные рассказы

История Владикавказа насчитывает более 230 лет. Я расскажу о временах аланского расцвета, татаро-монгольских нашествиях и присоединении Осетии к России. О том, как город пережил революцию, Кавказскую и Великую Отечественную войны, 90-е годы и развал промышленности. Как он на время угасал и возрождался вновь. А еще вы услышите удивительные истории о местных жителях и знаменитых гостях нашего живописного края. Поделюсь я и практическими рекомендациями: какие музеи стоит посетить и где вкусно поесть.

Организационные детали

По желанию мы можем включить в маршрут посещение музеев. Детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Николай
Николай
Приветствую! Я Николай, гид по Северной Осетии. По образованию я актер, играю в театре и преподаю актерское мастерство детям. С детства изучаю родной край: его многотысячелетнюю историю, культуру, традиции и обычаи. С радостью поделюсь своими знаниями с вами. Мои экскурсии всегда информативны и поэтичны.
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