Душа Владикавказа

Проследить самобытный путь города и взглянуть на него глазами влюбленного местного жителя

Индивидуальная
В любом новом городе мне всегда хотелось прочувствовать его дух и атмосферу, не спеша гуляя по улочкам и наслаждаясь архитектурой.

Я помогу вам совершить такое вдохновляющее путешествие по моему родному Владикавказу.

Покажу самые душевные места, познакомлю с историей от основания крепости до культурной столицы региона и расскажу о людях, которые наполнили ее жизнью.
Душа Владикавказа
Душа Владикавказа
Душа Владикавказа
Душа Владикавказа
Душа Владикавказа
Душа Владикавказа
Душа Владикавказа
Душа Владикавказа
Душа Владикавказа
Душа Владикавказа
Душа Владикавказа
Душа Владикавказа
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Что вас ожидает

Истоки города и его культурная мозаика

Начнем с места, на котором Екатерина II заложила крепость и дала ей имя Владикавказ. Я расскажу, почему ее решили построить именно здесь и какой смысл вложили в название. Также вы посетите площадь с памятником основоположнику осетинской слободки, где я покажу воссозданную стену и ворота в цитадель. Вы узнаете, как фортификация превращалась в многонациональный город. А как удалось создать мирный климат для представителей разных религий, обсудим у армянской церкви, лютеранской кирхи и суннитской мечети Мухтарова.

Панорамы с набережной и памятные здания

Гуляя по променаду вдоль Терека, вы откроете чудесные виды на Столовую гору и легендарный Казбек. Под музыку старого городского радио переместитесь на главную площадь Владикавказа. И чуть позже выйдете к знаковым зданиям прошлого и современности — художественному музею и Театру оперы и балета им. Тхапсаева (филиалу Мариинского театра), необычному планетарию на месте бывшей шиитской мечети и другим интересным памятникам.

Проспект Мира — заповедник модерна и альпийские виды

На центральной пешеходной улице поговорим о ее роли в формировании городского облика. Я познакомлю вас с архитектурными памятниками проспекта — сохранившимися особняками, построенными из камня в стиле модерн. Приглашу в центр народных промыслов, где вы рассмотрите традиционные изделия. Кроме того, вы сможете отведать лучший кофе и выпечку, которыми так славятся наши предприниматели. А еще я покажу несколько секретных атмосферных мест.

Истории о людях, связанных с городом

Особое внимание уделим личностям, которые здесь жили или посещали Владикавказ. Вы узнаете об их впечатлении от города и оставленном ему наследии. Будут истории о Булгакове, начале его литературной жизни и первых пьесах, поставленных на сцене Русского театра им. Вахтангова. Также вы услышите интересные факты о романе «Мастер и Маргарита». Возле дома-музея вспомним и самого Вахтангова, который начал здесь свою творческую деятельность. Князь Потемкин, Лермонтов, Грибоедов, Хетагуров, Горький, Гергиев — о людях, с которыми связана история и культура Владикавказа, можно говорить бесконечно!

Организационные детали

  • Опциональное посещение музеев, мастерских и перекусы оплачиваются отдельно
  • В летнее время желательно делать выбор в пользу сдержанной формы одежды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Штыба
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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