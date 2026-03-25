Лучшее время для посещения Владикавказа - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и можно насладиться видами на Кавказские горы. В это время город оживает, и можно увидеть его во всей красе. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учитывать холодные температуры и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь с памятником основоположнику осетинской слободки
Армянская церковь
Лютеранская кирха
Суннитская мечеть Мухтарова
Художественный музей
Театр оперы и балета им. Тхапсаева
Планетарий
Описание экскурсии
Истоки города и его культурная мозаика
Начнем с места, на котором Екатерина II заложила крепость и дала ей имя Владикавказ. Я расскажу, почему ее решили построить именно здесь и какой смысл вложили в название. Также вы посетите площадь с памятником основоположнику осетинской слободки, где я покажу воссозданную стену и ворота в цитадель. Вы узнаете, как фортификация превращалась в многонациональный город. А как удалось создать мирный климат для представителей разных религий, обсудим у армянской церкви, лютеранской кирхи и суннитской мечети Мухтарова.
Панорамы с набережной и памятные здания
Гуляя по променаду вдоль Терека, вы откроете чудесные виды на Столовую гору и легендарный Казбек. Под музыку старого городского радио переместитесь на главную площадь Владикавказа. И чуть позже выйдете к знаковым зданиям прошлого и современности — художественному музею и Театру оперы и балета им. Тхапсаева (филиалу Мариинского театра), необычному планетарию на месте бывшей шиитской мечети и другим интересным памятникам.
Проспект Мира — заповедник модерна и альпийские виды
На центральной пешеходной улице поговорим о ее роли в формировании городского облика. Я познакомлю вас с архитектурными памятниками проспекта — сохранившимися особняками, построенными из камня в стиле модерн. Приглашу в центр народных промыслов, где вы рассмотрите традиционные изделия. Кроме того, вы сможете отведать лучший кофе и выпечку, которыми так славятся наши предприниматели. А еще я покажу несколько секретных атмосферных мест.
Истории о людях, связанных с городом
Особое внимание уделим личностям, которые здесь жили или посещали Владикавказ. Вы узнаете об их впечатлении от города и оставленном ему наследии. Будут истории о Булгакове, начале его литературной жизни и первых пьесах, поставленных на сцене Русского театра им. Вахтангова. Также вы услышите интересные факты о романе «Мастер и Маргарита». Возле дома-музея вспомним и самого Вахтангова, который начал здесь свою творческую деятельность. Князь Потемкин, Лермонтов, Грибоедов, Хетагуров, Горький, Гергиев — о людях, с которыми связана история и культура Владикавказа, можно говорить бесконечно!
Организационные детали
Опциональное посещение музеев, мастерских и перекусы оплачиваются отдельно
В летнее время желательно делать выбор в пользу сдержанной формы одежды ⠀
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 61 туриста
Приветствую вас, путешественники! Меня зовут Вячеслав, мне посчастливилось родиться в городе Владикавказ. Мое детство прошло в окружении величественных гор и в тени вековых деревьев, растущих на уютных улочках города. Мне читать дальшеуменьшить
34 года и 16 из них я провел в путешествии по России и зарубежью. Буду рад составить вам компанию, поделиться удивительной историей своего города, открыть тайну его мультикультурности и помочь взглянуть на него глазами влюбленного местного жителя.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Экскурсия с Вячеславом очень понравилась. Он рассказал и про историю Владикавказа, и про мир искусства: театры, музеи. Отдельного отзыва заслуживает рассказ про Булгакова. Вячеслав в этой теме - знаток. Было читать дальшеуменьшить
интересно, познавательно и душевно. Также Вячеслав посоветовал какие места еще можно посетить, и мы после экскурсии отправились в дом Вахтангова и получили еще массу впечатлений. Спасибо большое за приятную во всех смыслах экскурсию.
Вячеслав
Ответ организатора:
Татьяна, благодарю за ваше доверие и выбор меня в качестве вашего проводника по Владикавказу! Для меня было великой честью, поделиться читать дальшеуменьшить
за столь короткое время историей города и сделать акценты на том, в чем сходятся наши ценности) Уверен, что ваше пребывание в нашем городе останется в душе! Приезжайте вновь, будем открывать для вас новые грани души Владикавказа.
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Лариса
Вячеслав провел экскурсию замечательно!!!! С душой, со знанием истории города и истории своего народа! Отвечал на все вопросы. Прекрасная грамотная речь, обаяние и увлекательный рассказчик. Чувтвовалось, что Вячеслав очень любит читать дальшеуменьшить
свой город, гордиться им и это передалось и нам))) Мы влюбились в город, в красоту его зданий, свежий воздух и не передаваемые виды на горы. Рекомендую всем Вячеслава, как замечательного гида. А Вячеславу желаем удачи в осуществлении своей мечты!!!!
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Максим
Отличный город, отличный гид, отличная экскурсия! Встреча с Вячеславом началась со слов: «Сегодня я буду вашим лучшим другом», а дальше началась действительно дружеская прогулка по городу, во время которой мы очаровывались и проникались Владикавказом. Ехать в Осетию? Да! Посещать Владикавказ? Да!! Брать в компаньоны Вячеслава? Да!!!