Александра проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Захватывающие дух панорамы

По пути вы увидите один из самых необычных памятников страны — «выскакивающую» из скалы конную статую, посвященную мифологическому герою Уастырджи. Далее проедете вдоль бурных вод горной реки Ардон и попадете в Цейское ущелье. Здесь начнется настоящее приключение: вы подниметесь на кресельной канатной дороге к смотровой площадке на высоте 2500 метров и оцените мощь и величие Сказского ледника. А если позволит погода, также прогуляетесь 👣 к водопаду Шагацикомдон.

Спа по-осетински

Расслабиться после активного отдыха вам поможет купание в пятидесятиградусном термальном источнике под открытым небом. Мы расскажем, кто и при каких обстоятельствах его случайно обнаружил. А также поделимся другими интересными фактами о Кавказе: его традициях, культуре, менталитете и самобытных народных верованиях.

Организационные детали