Александра проводит ещё 3 экскурсии

Захватывающие дух панорамы По пути вы увидите один из самых необычных памятников страны — «выскакивающую» из скалы конную статую, посвященную мифологическому герою Уастырджи. Далее проедете вдоль бурных вод горной реки Ардон и попадете в Цейское ущелье. Здесь начнется настоящее приключение: вы подниметесь на кресельной канатной дороге к смотровой площадке на высоте 2500 метров и оцените мощь и величие Сказского ледника. А если позволит погода, также прогуляетесь 👣 к водопаду Шагацикомдон.
Спа по-осетински Расслабиться после активного отдыха вам поможет купание в пятидесятиградусном термальном источнике под открытым небом. Мы расскажем, кто и при каких обстоятельствах его случайно обнаружил. А также поделимся другими интересными фактами о Кавказе: его традициях, культуре, менталитете и самобытных народных верованиях.
Организационные детали
По желанию можно добавить в маршрут Зарамагское водохранилище и средневековое селение Лисри
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: горячие источники — 250 рублей, канатная дорога — 350 рублей. Оплата принимается только наличными.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Александра, и я представляю команду гидов в Северной Осетии. Отправляясь с нами на экскурсию, вы можете быть уверены в том, что этот день вам запомнится надолго. Неповторимая природа, древние легенды, захватывающие виды — и всё это с привкусом кавказского гостеприимства!