Александра проводит ещё 3 экскурсии

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Путешествие на высокогорный курорт Цей

Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках

Александра
Александра – представитель из Владикавказа
Вы отправитесь в завораживающий мир горных хребтов, ледников, ущелий и бурных рек.

Рассмотрите памятник в скале, услышите легенду о покровителе путников и оцените фантастические местные пейзажи с высоты 2500 метров.

А мы поделимся захватывающей историей 📖 этих мест и сделаем все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 800 ₽ за экскурсию

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Путешествие на высокогорный курорт Цей
Путешествие на высокогорный курорт Цей

Что вас ожидает

Захватывающие дух панорамы
По пути вы увидите один из самых необычных памятников страны — «выскакивающую» из скалы конную статую, посвященную мифологическому герою Уастырджи. Далее проедете вдоль бурных вод горной реки Ардон и попадете в Цейское ущелье. Здесь начнется настоящее приключение: вы подниметесь на кресельной канатной дороге к смотровой площадке на высоте 2500 метров и оцените мощь и величие Сказского ледника. А если позволит погода, также прогуляетесь 👣 к водопаду Шагацикомдон.

Спа по-осетински
Расслабиться после активного отдыха вам поможет купание в пятидесятиградусном термальном источнике под открытым небом. Мы расскажем, кто и при каких обстоятельствах его случайно обнаружил. А также поделимся другими интересными фактами о Кавказе: его традициях, культуре, менталитете и самобытных народных верованиях.

Организационные детали

  • По желанию можно добавить в маршрут Зарамагское водохранилище и средневековое селение Лисри
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: горячие источники — 250 рублей, канатная дорога — 350 рублей. Оплата принимается только наличными.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Путешествие на высокогорный курорт Цей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Меня зовут Александра, и я представляю команду гидов в Северной Осетии. Отправляясь с нами на экскурсию, вы можете быть уверены в том, что этот день вам запомнится надолго. Неповторимая природа, древние легенды, захватывающие виды — и всё это с привкусом кавказского гостеприимства!
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