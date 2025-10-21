Мои заказы

Владикавказ: от парадных улиц до тихих дворов

Знакомство с городом через его архитектуру, истории и людей
Владикавказ — это город-лабиринт, где история прячется не только среди парадных фасадов, но и в тихих дворах.

Я помогу вам расшифровать его уникальный код, сплетённый из гор, архитектурных стилей и судеб разных народов.

Вы прочувствуете подлинный дух Кавказа, где каждая улица расскажет свою историю, а впечатления останутся с вами надолго.
5
11 отзывов
Владикавказ: от парадных улиц до тихих дворов© Тамара
Владикавказ: от парадных улиц до тихих дворов© Тамара
Владикавказ: от парадных улиц до тихих дворов© Тамара

Описание экскурсии

Мы пройдём сквозь время, от дореволюционного блеска к ритму современной Осетии. На нашем пути:

  • Лютеранская кирха — немой свидетель многоголосого прошлого города
  • Особняк Ястремского — попробуем представить, как с его балкона когда-то лилась музыка и доносился весёлый говор
  • Здание мужской прогимназии — эти стены помнят первые уроки наук и юные умы, горевшие жаждой познания
  • Место Свято-Троицкой братской церкви — поговорим о величественной святыне, что когда-то стояла на этом месте
  • Проспект Мира — не просто улица — а живая энциклопедия архитектуры 19 века
  • Памятник Михаилу Булгакову — задумчивый силуэт писателя, устремлённый к горам
  • Памятник Секъа Гадиеву — выразительный и строгий монумент основоположнику осетинской прозы
  • Бывшая табачная фабрика Вахтангова и её суровая промышленная эстетика
  • Старейший парк на Северном Кавказе — здесь время замедляет ход под сенью вековых деревьев
  • Суннитская мечеть Мухтарова — изящное, нарядное здание с устремлёнными в небо минаретами словно с восточной открытки

О чём мы поговорим

Наша беседа будет такой же многоплановой, как и сам город. Вот лишь некоторые из тем:

  • Владикавказ — перекрёсток судеб: как в архитектуре и культуре города сплелись традиции осетинского, русского, армянского, немецкого и грузинского народов
  • Диалог религий: почему здесь мирно соседствуют мечеть, православные храмы и кирха
  • Литературный след: кем был Секъа Гадиев и какой Владикавказ знал молодой Михаил Булгаков
  • Город в трёх измерениях: дореволюционный, советский и современный — каким его видят сами жители

Организационные детали

  • Экскурсия проходит пешком — будьте готовы к неспешной прогулке по городу (около 2,5 часов).
  • Подходит для гостей от 10 лет — маршрут несложный, не требует выносливости
  • В стоимость не включены еда и напитки — по пути возможна остановка в одной из атмосферных кофеен

в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 15:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 15:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 32 туристов
Экскурсии по Северной Осетии — с душой, а не по шаблону 👋 Привет! Мы — Сослан, Тамара и Светлана — местные гиды из Северной Осетии. Родились и выросли здесь, и знаем каждый
читать дальше

уголок этой удивительной республики. ⏳ За 3 года работы мы провели более 500 экскурсий и показали гостям всё, что делает Осетию особенной — её горы, историю, традиции и атмосферу. ❤️ Мы любим свою работу и каждого гостя — и всегда готовы подобрать маршрут, который идеально подойдёт именно вам. ✨ Экскурсии с нами это: ✔ Уникальные места, куда не возят большие автобусы ✔ Душевная подача, спокойный ритм, внимание к деталям ✔ Маршруты, проверенные временем и атмосферой ✔ Тепло, уважение, забота о каждом госте 🚘 Индивидуально или в мини-группах 🗺 От заброшенных городов до энергетически сильных мест 📖 Настоящие рассказы, не из Википедии 🌟 Это Осетия, которую не покажут в рекламных буклетах. Если чувствуете, что вам откликается — напишите. 🤍 Подберём маршрут так, будто делаем его для близкого человека.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Е
Евдокия
21 окт 2025
В сентябре 2025 г. мы с группой останавливались во Владикавказе на 3 дня. Город понравился, но хотелось лучше узнать его историю, посмотреть сохранившиеся старинные здания. И в этом нам помогла
читать дальше

прекрасный гид Тамара. В составе группы прошли по старинным улицам города, услышали много интересного об истории Владикавказа, старинных купеческих зданиях и памятниках. Чувствуется, что Тамара знает и любит город, были дополнительно показаны иллюстрации, да и сама экскурсовод была обаятельна и располагала к общению. Экскурсия закончилась у прекрасной сунитской мечети на берегу Терека.

Спасибо Вам, Тамара.

Татьяна
Татьяна
20 окт 2025
Добрый день! Тамара сама является бриллиантом в прекрасном ожерелье достопримечательностей Владикавказа. Спасибо большое за отличную экскурсию, за Ваши глубокие познания и любовь к городу. 2.5 часа пролетели незаметно. У Тамары
читать дальше

красота в выражениях мысли и огромная стопка фотографий для наглядности. В ходе экскурсии мы получили объемное представление о городе и его жителях. А еще нам читали стихи о любви. И это было просто восхитительно. Очень рекомендую обзорную экскурсию от этого Гида.

Е
Елена
19 окт 2025
Хотим выразить огромную благодарность Тамарочке за прекрасную экскурсию, очень ёмко и интересно, приятная девушка, спасибо 🤗
А
Анна
19 окт 2025
Очень понравилась экскурсия!
Приятный голос, доступная информация и грамотно составленный маршрут. Большое спасибо!
Т
Татьяна
10 окт 2025
Приятно слышать литературную речь
V
Victoria
9 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, Тамара интересно и понятно рассказывает об истории города.
Отзывчивая и приятная девушка.
Мы опоздали на половину экскурсии, предупредили заранее, Тамара отнеслась с пониманием
Рекомендуем экскурсию всем, кто приезжает знакомиться с Владикавказом
Очень понравилась экскурсия, Тамара интересно и понятно рассказывает об истории города.Очень понравилась экскурсия, Тамара интересно и понятно рассказывает об истории города.
В
Влад
26 сен 2025
Забронировали заранее экскурсию, Тамара предупредила что нужно взять зонтики, в итоге не ошиблась. Через час интересной экскурсии начался жесточайший ливень. Мы попросили закончить экскурсию. После этого Тамара предложила сходить ещё раз, но с хорошей погодой, но мы были в горах:) спасибо!
Роза
Роза
26 сен 2025
Прекрасная экскурсия по чудесному городу. Огромная благодарность нашему гиду Тамаре за любовь к своему городу, за информированность и умение донести и то и другое до слушителя, способность увлечь своими рассказами
читать дальше

об истории, архитектуре и людях, живших и живущих здесь. В результате захотелось побродить по Владикавказу на следующий день, заглянуть в кафе и посетить музеи, а самое главное появилось желание приехать сюда ещё. Спасибо нашему очаровательному экскурсоводу Тамаре за это!!!

Я
Ядвига
25 сен 2025
Замечательная экскурсия! Экскурсовод очень интересно и с любовью рассказывала о городе, людях и архитектуре. Неспешная прогулка и интересные рассказы доставили удовольствие, наполнили новыми знаниями.
Замечательная экскурсия! Экскурсовод очень интересно и с любовью рассказывала о городе, людях и архитектуре. Неспешная прогулкаЗамечательная экскурсия! Экскурсовод очень интересно и с любовью рассказывала о городе, людях и архитектуре. Неспешная прогулкаЗамечательная экскурсия! Экскурсовод очень интересно и с любовью рассказывала о городе, людях и архитектуре. Неспешная прогулкаЗамечательная экскурсия! Экскурсовод очень интересно и с любовью рассказывала о городе, людях и архитектуре. Неспешная прогулкаЗамечательная экскурсия! Экскурсовод очень интересно и с любовью рассказывала о городе, людях и архитектуре. Неспешная прогулкаЗамечательная экскурсия! Экскурсовод очень интересно и с любовью рассказывала о городе, людях и архитектуре. Неспешная прогулкаЗамечательная экскурсия! Экскурсовод очень интересно и с любовью рассказывала о городе, людях и архитектуре. Неспешная прогулкаЗамечательная экскурсия! Экскурсовод очень интересно и с любовью рассказывала о городе, людях и архитектуре. Неспешная прогулкаЗамечательная экскурсия! Экскурсовод очень интересно и с любовью рассказывала о городе, людях и архитектуре. Неспешная прогулкаЗамечательная экскурсия! Экскурсовод очень интересно и с любовью рассказывала о городе, людях и архитектуре. Неспешная прогулка
Л
Лариса
9 сен 2025
Очень понравилась экскурсия и гид Тамара. Интересная подача информации, маршрут продуман. Видно, что Тамара сама увлечена историей и может увлечь гостей города, не просто рассказывала, но и вела с нами активный диалог.
Экскурсию рекомендуем для активных и любознательных
Очень понравилась экскурсия и гид Тамара. Интересная подача информации, маршрут продуман. Видно, что Тамара сама увлечена
Татьяна
Татьяна
9 сен 2025
Доброго дня! Мы во Владикавказе во 2 раз, в прошлом году были проездом. Захотелось узнать город поближе, познакомиться с его историей. Гид Тамара, которая провела нам экскурсию, очень интересно рассказала
читать дальше

об истории возникновения города, его традициях. Мне понравилось, что были сделаны акценты на архитектурных особенностях Владикавказа, запомнились истории людей, связанных с тем или иным зданием. Как учителя литературы, впечатлила история Михаила Булгакова, который начал свой творческий путь именно в этом городе. Время экскурсии пролетело незаметно, но впечатления останутся надолго. Экскурсия познавательная, гид владеет материалом, умеет интересно преподнести информацию. Сразу видно, что Тамара любит свой город! Всем рекомендую!

Доброго дня! Мы во Владикавказе во 2 раз, в прошлом году были проездом. Захотелось узнать городДоброго дня! Мы во Владикавказе во 2 раз, в прошлом году были проездом. Захотелось узнать городДоброго дня! Мы во Владикавказе во 2 раз, в прошлом году были проездом. Захотелось узнать городДоброго дня! Мы во Владикавказе во 2 раз, в прошлом году были проездом. Захотелось узнать городДоброго дня! Мы во Владикавказе во 2 раз, в прошлом году были проездом. Захотелось узнать городДоброго дня! Мы во Владикавказе во 2 раз, в прошлом году были проездом. Захотелось узнать городДоброго дня! Мы во Владикавказе во 2 раз, в прошлом году были проездом. Захотелось узнать город

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии из Владикавказа

Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Пешая
2 часа
159 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Погрузитесь в историю Владикавказа на индивидуальной экскурсии, наслаждаясь прогулкой по проспекту Мира и берегу Терека
Начало: В центре
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 1000 ₽ за человека
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа, где горы и история переплетаются. Узнайте о знаменитостях и легендах, наслаждаясь видами и архитектурой
Начало: На ул. Яшина
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека
Осетинские писатели во Владикавказе
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
Осетинские писатели во Владикавказе
Владикавказ откроет вам тайны осетинской литературы. Узнайте о жизни писателей, вдохновивших поколения, и посетите исторические места
Начало: На улице Карла Маркса
Сегодня в 08:00
23 ноя в 08:15
2000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе