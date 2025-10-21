Владикавказ — это город-лабиринт, где история прячется не только среди парадных фасадов, но и в тихих дворах.
Я помогу вам расшифровать его уникальный код, сплетённый из гор, архитектурных стилей и судеб разных народов.
Вы прочувствуете подлинный дух Кавказа, где каждая улица расскажет свою историю, а впечатления останутся с вами надолго.
Описание экскурсии
Мы пройдём сквозь время, от дореволюционного блеска к ритму современной Осетии. На нашем пути:
- Лютеранская кирха — немой свидетель многоголосого прошлого города
- Особняк Ястремского — попробуем представить, как с его балкона когда-то лилась музыка и доносился весёлый говор
- Здание мужской прогимназии — эти стены помнят первые уроки наук и юные умы, горевшие жаждой познания
- Место Свято-Троицкой братской церкви — поговорим о величественной святыне, что когда-то стояла на этом месте
- Проспект Мира — не просто улица — а живая энциклопедия архитектуры 19 века
- Памятник Михаилу Булгакову — задумчивый силуэт писателя, устремлённый к горам
- Памятник Секъа Гадиеву — выразительный и строгий монумент основоположнику осетинской прозы
- Бывшая табачная фабрика Вахтангова и её суровая промышленная эстетика
- Старейший парк на Северном Кавказе — здесь время замедляет ход под сенью вековых деревьев
- Суннитская мечеть Мухтарова — изящное, нарядное здание с устремлёнными в небо минаретами словно с восточной открытки
О чём мы поговорим
Наша беседа будет такой же многоплановой, как и сам город. Вот лишь некоторые из тем:
- Владикавказ — перекрёсток судеб: как в архитектуре и культуре города сплелись традиции осетинского, русского, армянского, немецкого и грузинского народов
- Диалог религий: почему здесь мирно соседствуют мечеть, православные храмы и кирха
- Литературный след: кем был Секъа Гадиев и какой Владикавказ знал молодой Михаил Булгаков
- Город в трёх измерениях: дореволюционный, советский и современный — каким его видят сами жители
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком — будьте готовы к неспешной прогулке по городу (около 2,5 часов).
- Подходит для гостей от 10 лет — маршрут несложный, не требует выносливости
- В стоимость не включены еда и напитки — по пути возможна остановка в одной из атмосферных кофеен
в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 15:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тамара — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 32 туристов
Экскурсии по Северной Осетии — с душой, а не по шаблону 👋 Привет! Мы — Сослан, Тамара и Светлана — местные гиды из Северной Осетии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евдокия
21 окт 2025
В сентябре 2025 г. мы с группой останавливались во Владикавказе на 3 дня. Город понравился, но хотелось лучше узнать его историю, посмотреть сохранившиеся старинные здания. И в этом нам помогла
Татьяна
20 окт 2025
Добрый день! Тамара сама является бриллиантом в прекрасном ожерелье достопримечательностей Владикавказа. Спасибо большое за отличную экскурсию, за Ваши глубокие познания и любовь к городу. 2.5 часа пролетели незаметно. У Тамары
Е
Елена
19 окт 2025
Хотим выразить огромную благодарность Тамарочке за прекрасную экскурсию, очень ёмко и интересно, приятная девушка, спасибо 🤗
А
Анна
19 окт 2025
Очень понравилась экскурсия!
Приятный голос, доступная информация и грамотно составленный маршрут. Большое спасибо!
Т
Татьяна
10 окт 2025
Приятно слышать литературную речь
V
Victoria
9 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, Тамара интересно и понятно рассказывает об истории города.
Мы опоздали на половину экскурсии, предупредили заранее, Тамара отнеслась с пониманием
Рекомендуем экскурсию всем, кто приезжает знакомиться с Владикавказом
В
Влад
26 сен 2025
Забронировали заранее экскурсию, Тамара предупредила что нужно взять зонтики, в итоге не ошиблась. Через час интересной экскурсии начался жесточайший ливень. Мы попросили закончить экскурсию. После этого Тамара предложила сходить ещё раз, но с хорошей погодой, но мы были в горах:) спасибо!
Роза
26 сен 2025
Прекрасная экскурсия по чудесному городу. Огромная благодарность нашему гиду Тамаре за любовь к своему городу, за информированность и умение донести и то и другое до слушителя, способность увлечь своими рассказами
Я
Ядвига
25 сен 2025
Замечательная экскурсия! Экскурсовод очень интересно и с любовью рассказывала о городе, людях и архитектуре. Неспешная прогулка и интересные рассказы доставили удовольствие, наполнили новыми знаниями.
Л
Лариса
9 сен 2025
Очень понравилась экскурсия и гид Тамара. Интересная подача информации, маршрут продуман. Видно, что Тамара сама увлечена историей и может увлечь гостей города, не просто рассказывала, но и вела с нами активный диалог.
Татьяна
9 сен 2025
Доброго дня! Мы во Владикавказе во 2 раз, в прошлом году были проездом. Захотелось узнать город поближе, познакомиться с его историей. Гид Тамара, которая провела нам экскурсию, очень интересно рассказала
