читать дальше

уголок этой удивительной республики. ⏳ За 3 года работы мы провели более 500 экскурсий и показали гостям всё, что делает Осетию особенной — её горы, историю, традиции и атмосферу. ❤️ Мы любим свою работу и каждого гостя — и всегда готовы подобрать маршрут, который идеально подойдёт именно вам. ✨ Экскурсии с нами это: ✔ Уникальные места, куда не возят большие автобусы ✔ Душевная подача, спокойный ритм, внимание к деталям ✔ Маршруты, проверенные временем и атмосферой ✔ Тепло, уважение, забота о каждом госте 🚘 Индивидуально или в мини-группах 🗺 От заброшенных городов до энергетически сильных мест 📖 Настоящие рассказы, не из Википедии 🌟 Это Осетия, которую не покажут в рекламных буклетах. Если чувствуете, что вам откликается — напишите. 🤍 Подберём маршрут так, будто делаем его для близкого человека.