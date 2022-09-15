Культурная мекка Северного Кавказа

В любом новом городе мне всегда хотелось почувствовать его дух

5
1 отзыв
В любом новом городе мне всегда хотелось почувствовать его дух и атмосферу, не спеша гуляя по улочкам и наслаждаясь его архитектурой. Я помогу вам совершить такое вдохновляющее путешествие по моему родному Владикавказу.

Покажу вам самые душевные места, познакомлю с историей от основания крепости до культурной столицы региона и расскажу о людях, которые наполнили его жизнью.
Культурная мекка Северного Кавказа
Культурная мекка Северного Кавказа
Культурная мекка Северного Кавказа
Культурная мекка Северного Кавказа
Культурная мекка Северного Кавказа
Культурная мекка Северного Кавказа
Ближайшие даты:
22
окт
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Что вас ожидает 🤩

  • Исторический центр города
  • Площадь с памятником основоположнику осетинской слободки
  • Армянская церковь
  • Лютеранская кирха
  • Суннитская мечет Мухтарова
  • Променад вдоль Терека
  • Столовая гора и Казбек
  • Художественный музей
  • Театр оперы и балета им. Тхапсаева
  • Планетарий на месте бывшей шиитской мечети и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Начнем экскурсию с места, на котором Екатерина II заложила крепость и дала ей имя Владикавказ. Я расскажу, почему ее решили построить именно здесь и какой смысл вложили в ее название. Также вы посетите площадь с памятником основоположнику осетинской слободки, где я покажу воссозданную стену и ворота в цитадель. Вы узнаете, как фортификация превращалась в многонациональный город. А как удалось создать мирный климат для представителей разных религий, обсудим у армянской церкви, лютеранской кирхи и суннитской мечети Мухтарова.
Гуляя по променаду вдоль Терека, вы откроете чудесные виды на Столовую гору и легендарный Казбек. Под музыку старого городского радио переместитесь на главную площадь Владикавказа. И чуть позже выйдете к знаковым зданиям прошлого и современности – Художественному музею и Театру оперы и балета им. Тхапсаева (филиалу Мариинского театра), необычному планетарию на месте бывшей шиитской мечети и другим интересным памятникам.
На центральной пешеходной улице поговорим о ее роли в формировании городского облика. Я познакомлю вас с архитектурными памятниками проспекта – сохранившимися особняками, построенными из камня в стиле модерн. Кроме того, вы сможете отведать лучший кофе и выпечку, которыми так славятся наши предприниматели. А еще я покажу несколько секретных атмосферных мест.
Особое внимание уделим личностям, которые здесь жили и посещали Владикавказ. Вы узнаете об их впечатлении от города и оставленном ему наследии. Будут истории о Булгакове, начале его литературной жизни и первых пьесах, поставленных на сцене Русского театра им. Вахтангова. Также вы услышите интересные факты о романе «Мастер и Маргарита». Возле дома-музея вспомним и самого Вахтангова, который начал здесь свою творческую деятельность. Князь Потёмкин, Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Хетагуров, Горький, Гергиев – о людях, с которыми связана история и культура Владикавказа, можно говорить бесконечно!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Штыба, 2, Владикавказ
Завершение: Улица Льва Толстого, 33, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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Ю
15 сен 2022
Замечательная,познавательная и главное- нескучная экскурсия. Экскурсовод Вячеслав. Спасибо!

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