Об экскурсии

Начнем экскурсию с места, на котором Екатерина II заложила крепость и дала ей имя Владикавказ. Я расскажу, почему ее решили построить именно здесь и какой смысл вложили в ее название. Также вы посетите площадь с памятником основоположнику осетинской слободки, где я покажу воссозданную стену и ворота в цитадель. Вы узнаете, как фортификация превращалась в многонациональный город. А как удалось создать мирный климат для представителей разных религий, обсудим у армянской церкви, лютеранской кирхи и суннитской мечети Мухтарова.

Гуляя по променаду вдоль Терека, вы откроете чудесные виды на Столовую гору и легендарный Казбек. Под музыку старого городского радио переместитесь на главную площадь Владикавказа. И чуть позже выйдете к знаковым зданиям прошлого и современности – Художественному музею и Театру оперы и балета им. Тхапсаева (филиалу Мариинского театра), необычному планетарию на месте бывшей шиитской мечети и другим интересным памятникам.

На центральной пешеходной улице поговорим о ее роли в формировании городского облика. Я познакомлю вас с архитектурными памятниками проспекта – сохранившимися особняками, построенными из камня в стиле модерн. Кроме того, вы сможете отведать лучший кофе и выпечку, которыми так славятся наши предприниматели. А еще я покажу несколько секретных атмосферных мест.

Особое внимание уделим личностям, которые здесь жили и посещали Владикавказ. Вы узнаете об их впечатлении от города и оставленном ему наследии. Будут истории о Булгакове, начале его литературной жизни и первых пьесах, поставленных на сцене Русского театра им. Вахтангова. Также вы услышите интересные факты о романе «Мастер и Маргарита». Возле дома-музея вспомним и самого Вахтангова, который начал здесь свою творческую деятельность. Князь Потёмкин, Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Хетагуров, Горький, Гергиев – о людях, с которыми связана история и культура Владикавказа, можно говорить бесконечно!