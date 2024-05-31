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🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день Начало: Владикавказ 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день Прокатиться по снежным склонам на лыжах, согреться в термальной воде и увидеть красоты Осетии Начало: У места вашего проживания во Владикавказе 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах Начало: У вашего отеля 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии Посетить Куртатинское, Мамисонское и Цейское ущелья за один день 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 18 отзывов Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник Незабываемые ландшафты, древние места поклонения, ценные артефакты и целебные минеральные источники Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа.... 18 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

20% скидка Индивидуальная 8 часов 153 отзыва Путешествие по Северной Осетии: от Владикавказа до гор Откройте для себя тайны Северной Осетии в уникальной экскурсии, полной истории, природы и культуры Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказе Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00 14000 11 200 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 99 отзывов Мини-тур по Осетии: ущелье и некрополь Получите незабываемые впечатления от посещения Кармадонского ущелья и Даргавского некрополя, погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00, 10:00 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

5% скидка Индивидуальная 8 часов 86 отзывов Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30. 11900 11 305 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Поездка к Цейскому леднику Начало: Заберу по вашему адресу в городе Владикавказе Расписание: По запросу в любой удобный день. 7 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов 11 отзывов Жемчужина Осетии - Цейское ущелье Начало: Владикавказ Расписание: По договорённости 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 31 отзыв Высокогорный Цей Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе Расписание: Ежедневно в 09:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 8 отзывов К сказочным панорамам Цея Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30. 10 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель Расписание: Ежедневно в 10:00 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 8 часов Алания - любовь моя Посетить край, богатый на древние памятники, красивейшие ущелья и старинные предания 18000 15 300 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 8 часов Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух Начало: В удобном вам месте Владикавказа 15 000 ₽ за всё до 4 чел.