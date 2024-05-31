Источники Бирагзанг

Найдено 21 экскурсия в категории «Источники Бирагзанг» во Владикавказе, цены от 7 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
109 отзывов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700 за всё до 4 чел.
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
К сказочным панорамам Цейского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1190010 710 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа - в Цейское ущелье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
88 отзывов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405 за всё до 4 чел.
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Прокатиться по снежным склонам на лыжах, согреться в термальной воде и увидеть красоты Осетии
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
Посетить Куртатинское, Мамисонское и Цейское ущелья за один день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник
Незабываемые ландшафты, древние места поклонения, ценные артефакты и целебные минеральные источники
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
18 940 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия по-максимуму
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
153 отзыва
Путешествие по Северной Осетии: от Владикавказа до гор
Откройте для себя тайны Северной Осетии в уникальной экскурсии, полной истории, природы и культуры
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1400011 200 за всё до 4 чел.
Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
Индивидуальная
4 часа
99 отзывов
Мини-тур по Осетии: ущелье и некрополь
Получите незабываемые впечатления от посещения Кармадонского ущелья и Даргавского некрополя, погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1190011 305 за всё до 4 чел.
Поездка к Цейскому леднику
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Поездка к Цейскому леднику
Начало: Заберу по вашему адресу в городе Владикавказе
Расписание: По запросу в любой удобный день.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Начало: Владикавказ
Расписание: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Высокогорный Цей
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Высокогорный Цей
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
К сказочным панорамам Цея
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
К сказочным панорамам Цея
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
10 900 за всё до 4 чел.
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Индивидуальная
7 часов
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Алания - любовь моя
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Алания - любовь моя
Посетить край, богатый на древние памятники, красивейшие ущелья и старинные предания
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
1800015 300 за всё до 7 чел.
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
По пути к горной сказке: Алагирское ущелье
Индивидуальная
7 часов
По пути к горной сказке: Алагирское ущелье
Начало: Памятник Исса Плиеву
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    31 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально классные термальные источники. Кроме того, Артур показал нам виды, от которых моя подруга в прямом смысле слова расплакалась.
    Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереальноГид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Ездили вчера на экскурсию в Цей) Нам очень все понравилось, как будто окунулись в детство, т. к. сами мы из средней
    читать дальше

    Азии, так что горы это наша любовь🫶 Артур забрал нас из отеля и мы отправились в горы. Он интересный собеседник. Рассказывал все доступным языком, не навязчиво и по делу. Очень внимательный, на протяжении всего тура интерисовался все ли хорошо, комфортно ли все?) Везде останавливались, фоткались, пили сероводородну воду) На обратном пути заехали в кафе и очень вкусно отобедали👌 Вообщем мы в восторге и всем будем рекомендовать Артура! Благодарим за возможность увидеть всю эту красоту🩷

    Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
    Очень понравилась экскурсия,живописные места завораживают своей красотой! Экскурсию проводил гид Юрий, отдельное ему спасибо, очень интересно и познавательно рассказывал про историю осетинского народа, много исторических фактов! ❤️
  • З
    Зульфира
    29 мая 2024
    Северная Осетия по-максимуму
    Лучшая экскурсия с лучшим гидом!
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
    Отличная экскурсия, подкованный и вежливый гид Спартак, рассказал и показал максимально интересно, спасибо! Виды очень красивые, рекомендую! 👍👍👍
  • Б
    Богомолова
    26 мая 2024
    Северная Осетия по-максимуму
    Ездили группой 4 чел, очень понравилась экскурсия, душевно, камерно и не перегружено информацией. Спасибо за индивидуальный и уютный подход к своей работе. Однозначно рекомендую!!!
  • А
    Анастасия
    24 мая 2024
    Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
    Гид Юрий очень интересно провёл экскурсию. Человек влюблëнный в свой край. Было совсем не утомительно. Немного не подфартило с погодой, но это не капли не испортило впечатление от окружающей красоты. Отличным завершением являются горячие источники. Красота Осетии невероятна.
  • В
    Всеволод
    24 мая 2024
    Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
    Буря положительных эмоций и новых знаний. Большое спасибо сайту и Гиду Георгию. Всё, начиная от бронирования и оплаты, до завершения тура на высоте! Не смотря на дождливую погоду,Экскурсия получилась интересная и увлекательная. Желаю успехов и дальнейшего процветания! 👍🏼👍🏼👍🏼
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
    Большое спасибо за экскурсию. Приехали первый раз и эта первая поездка в горы превзошла все ожидания 😍
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Отличная экскурсия, очень красивая, не утомительная, гиду Артуру большое спасибо за организацию, информацию, комфорт. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Источники Бирагзанг»

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  1. Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
  2. Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
  3. К сказочным панорамам Цейского ущелья
  4. Из Владикавказа - в Цейское ущелье
  5. Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
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