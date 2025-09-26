Едем туда! Вы узнаете о целительных свойствах источника и буквально кожей почувствуете его волшебное воздействие на организм.
Описание экскурсии
Мы с комфортом доставим вас к источникам, где вы насладитесь купанием. Температура воды — +42 °C. В холодное время года такое купание здорово бодрит и закаляет!
Также по желанию вы выпьете травяной чай в местном кафе и перекусите.
Польза воды
Благотворно влияет на эндокринную и мочеполовую системы. Помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и сердечной мышцы, сосудистых, гематологических и дерматологических недугах.
Кому подойдёт, а кому — нет
Возрастных ограничений нет. Но есть ограничения по здоровью: посещать термальные источники нельзя людям с онкологией, эпилепсией, диабетом, астмой, ишемической болезнью сердца, почечной недостаточностью, мочекаменной болезнью, экземой. Не рекомендуется купание при инфекционных заболеваниях и беременности и после недавних операций.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на источники — 500 ₽ за чел., возвратный депозит за ключ — 200 ₽, еда и напитки — по желанию
- С собой возьмите полотенца, тапочки, купальники
- Поездка проходит на автомобилях Nissan, BMW, Toyota или аналогичном по комфортабельности. Дорога в одну сторону занимает около 40 минут
- На купание у вас будет 2 часа. Больше — по договорённости с водителем
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00, во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00, в четверг в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00, в субботу в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсию рекомендую
Спасибо за такой сервис, отдельное спасибо Тамику.
Вопросы у локации да, но скорее я не была морально увидеть такое количество людей в 1 бассейне.
Ездила я с гидом Муратом. Кроме аккуратного вежливого водителя, Мурат - интересный и приятный собеседник. По пути рассказывал много интересного про Осетию из первых уст.
А источник- это блаженство! Обязательно к посещению. Когда буду во Владикавказе, то обязательно повторю.