Термальный ключ в селении Верхний Бирагзанг появился случайно: в 1990-х годах здесь искали нефть, а нашли живительную воду. Едем туда! Вы узнаете о целительных свойствах источника и буквально кожей почувствуете его волшебное воздействие на организм.

Описание экскурсии

Мы с комфортом доставим вас к источникам, где вы насладитесь купанием. Температура воды — +42 °C. В холодное время года такое купание здорово бодрит и закаляет!

Также по желанию вы выпьете травяной чай в местном кафе и перекусите.

Польза воды

Благотворно влияет на эндокринную и мочеполовую системы. Помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и сердечной мышцы, сосудистых, гематологических и дерматологических недугах.

Кому подойдёт, а кому — нет

Возрастных ограничений нет. Но есть ограничения по здоровью: посещать термальные источники нельзя людям с онкологией, эпилепсией, диабетом, астмой, ишемической болезнью сердца, почечной недостаточностью, мочекаменной болезнью, экземой. Не рекомендуется купание при инфекционных заболеваниях и беременности и после недавних операций.

