Мои заказы

Из Владикавказа - к термальным источникам Бирагзанг

Отправиться к целебными водам за здоровьем и бодростью
Термальный ключ в селении Верхний Бирагзанг появился случайно: в 1990-х годах здесь искали нефть, а нашли живительную воду.

Едем туда! Вы узнаете о целительных свойствах источника и буквально кожей почувствуете его волшебное воздействие на организм.
5
13 отзывов
Из Владикавказа - к термальным источникам Бирагзанг© Роман
Из Владикавказа - к термальным источникам Бирагзанг© Роман
Из Владикавказа - к термальным источникам Бирагзанг© Роман
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Мы с комфортом доставим вас к источникам, где вы насладитесь купанием. Температура воды — +42 °C. В холодное время года такое купание здорово бодрит и закаляет!

Также по желанию вы выпьете травяной чай в местном кафе и перекусите.

Польза воды

Благотворно влияет на эндокринную и мочеполовую системы. Помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и сердечной мышцы, сосудистых, гематологических и дерматологических недугах.

Кому подойдёт, а кому — нет

Возрастных ограничений нет. Но есть ограничения по здоровью: посещать термальные источники нельзя людям с онкологией, эпилепсией, диабетом, астмой, ишемической болезнью сердца, почечной недостаточностью, мочекаменной болезнью, экземой. Не рекомендуется купание при инфекционных заболеваниях и беременности и после недавних операций.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход на источники — 500 ₽ за чел., возвратный депозит за ключ — 200 ₽, еда и напитки — по желанию
  • С собой возьмите полотенца, тапочки, купальники
  • Поездка проходит на автомобилях Nissan, BMW, Toyota или аналогичном по комфортабельности. Дорога в одну сторону занимает около 40 минут
  • На купание у вас будет 2 часа. Больше — по договорённости с водителем
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в понедельник в 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00, во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00, в четверг в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00, в субботу в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00, во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00, в четверг в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00, в субботу в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 108 туристов
Меня зовут Роман. Родился и вырос в Осетии. Наша команда гидов поможет вам погрузиться в богатую историю нашей маленькой Осетии и покажет её красоту. Наше кредо — ответственность и безопасность!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Светлана
Светлана
26 сен 2025
26 сентября 2025 съездили в термальные источники,гид был Роланд. Очень комфортно прошло все,рассказал нам про источник,его историю,так же рассказал про Осетию,очень приятный в общении,спасибо за отдых!
Экскурсию рекомендую
Татьяна
Татьяна
26 сен 2025
Мне всё понравилось. Особенно контраст температуры воды и воздуха.
Мне всё понравилось. Особенно контраст температуры воды и воздуха.Мне всё понравилось. Особенно контраст температуры воды и воздуха.Мне всё понравилось. Особенно контраст температуры воды и воздуха.Мне всё понравилось. Особенно контраст температуры воды и воздуха.
Анастасия
Анастасия
27 авг 2025
Нам рассказали про источники, про значимые места, ответили на все наши вопросы. Все организационные моменты обсудили заранее. Очень отзывчивые и гостеприимные люди 😍
Нам рассказали про источники, про значимые места, ответили на все наши вопросы. Все организационные моменты обсудили
О
Ольга
12 авг 2025
По сути, просто на комфортабельном авто доставили до места термальных ванн и через 2 часа отвезли обратно.
В
Виктория
28 июл 2025
Прекрасно организован маршрут, где главным является купание в термальных источниках. Получили удовольствие. Рекомендуем к посещению!
К
Кондратова
22 июл 2025
Огромное спасибо водителю Тамику, время в дороге прошло незаметно и комфортно. Все очень понравилось. Так как был понедельник и группа не набралась, мне предложили хороший вариант решения. Сделали личный трансфер. По понедельникам с утра в источнике меняют воду, поэтому водичка чистая, теплая и людей не много.
Огромное спасибо водителю Тамику, время в дороге прошло незаметно и комфортно. Все очень понравилось. Так какОгромное спасибо водителю Тамику, время в дороге прошло незаметно и комфортно. Все очень понравилось. Так как
Дарья
Дарья
20 июл 2025
Очень хорошо работает Роман и его команда, к ребятам вопросов нет.
Спасибо за такой сервис, отдельное спасибо Тамику.
Вопросы у локации да, но скорее я не была морально увидеть такое количество людей в 1 бассейне.
Очень хорошо работает Роман и его команда, к ребятам вопросов нет.Очень хорошо работает Роман и его команда, к ребятам вопросов нет.
Татьяна
Татьяна
13 июл 2025
Спасибо и Роману и хорошему водителю Валерию за прекрасную поездку! Валерий с удовольствием отвечал на наши вопросы, подсказал интересные места
А
Анна
17 июн 2025
всё было замечательно, посмотрела на прекрасный вид, искупалась в источника, гид всё мне чудесно пояснил, водитель довёз меня до места, мы с ним душевно поговорили, а на обратном пути слушали прекрасные треки, в следующий раз обязательно вернусь к ним))))
А
Анастасия
14 мая 2025
Несмотря на то, что не набралась группа, Роман организовал индивидуальную поездку. За что отдельное спасибо!
Ездила я с гидом Муратом. Кроме аккуратного вежливого водителя, Мурат - интересный и приятный собеседник. По пути рассказывал много интересного про Осетию из первых уст.
А источник- это блаженство! Обязательно к посещению. Когда буду во Владикавказе, то обязательно повторю.
M
Marina
2 мая 2025
Всем добрый день, хотела поблагодарить организатора поездки Романа. Забронировала поездку накануне вечером с доплатой. Организатор сразу позвонил и сказал. что кроме меня никто не едет, но спасибо ему он сумел
читать дальше

найти машину и организовать мне поездку одной. Спасибо также водителю Тамерлану за доброжелательность и терпение, купалась в источниках 2 часа с большим удовольствием. Удивлена, что в такое красивое место не возможно добраться на общественном транспорте и нет большого количества экскурсий совмещенных с другими маршрутами

Оксана
Оксана
17 апр 2025
Приятно иметь дело с профессионалом своего дела. Безусловно рекомендую.
Е
Елена
25 мар 2025
Спасибо Роланду за поездку на термальные источники, за интересную беседу и познавательную информацию ☺️

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии из Владикавказа

Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
На машине
9 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Увлекательное путешествие в сердце Кавказа: от Черекской теснины до термальных источников. Узнайте больше о культуре и истории региона
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
18 900 ₽ за всё до 4 чел.
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Пешая
9 часов
-
10%
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Добраться до труднодоступных мест, отдохнуть в целебных источниках и насладиться дикой природой края
Начало: Кармадонское ущелье селение Кани
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
21 600 ₽24 000 ₽ за всё до 10 чел.
В высокогорный Цей - из Владикавказа
На машине
7 часов
-
35%
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В высокогорный Цей - из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу горного величия и исторических открытий в Цейском ущелье. Незабываемые виды и культурные артефакты ждут вас
Начало: Заберем вас с вашего местонахождения во Владикавка...
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
11 050 ₽17 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе