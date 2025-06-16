Ю Юлия Мамисон, древняя Военно-Осетинская дорога и источники Бирагзанг Мамисон-чудесное место, обязательно нужно посетить! По дороге попить вкусной минеральной воды из источников и обследовать развалины старого города Лисри.

Т Татьяна Мамисон, древняя Военно-Осетинская дорога и источники Бирагзанг Чудесная экскурсия. Мамисон покорил моё сердце!

Т Татьяна Мамисон, древняя Военно-Осетинская дорога и источники Бирагзанг Побывали 10 апреля в Мамисонском ущелье, проехав по пути Алагивское и Кашарское. Очень интересная экскурсия, вкусная минеральная вода, осетинские пироги. Виды с высоты 2950 потрясающие. Спасибо вам за организацию и гиду за работу!!!)

Ю Юлия Вояж в самое сердце Осетии Спасибо огромное Владимиру, за отличный день в горах, все показал рассказал, было очень интересно и увлекательно. Спасибо за море впечатлений!!!

Ж Жанна Вояж в самое сердце Осетии Особая благодарность организатору экскурсии Лиане за понимание, гибкость и клиентоориентировпнность! Все вопросы решались быстро. Профессионал с большой буквы! 🌺💛💥