Индивидуальная
до 4 чел.
Вояж в самое сердце Осетии
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: горные перевалы, древние храмы и захватывающие дух виды ждут вас на этом незабываемом маршруте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Мамисон и Военно-Осетинская дорога
Отправляйтесь в путешествие по древней дороге, где вас ждут уникальные памятники, монастыри и теплые источники. Насладитесь природой и историей Кавказа
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
3200 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Тбилиси за один день - из Владикавказа
Проехать по Военно-Грузинской дороге и познакомиться с атмосферной столицей Грузии
Начало: Олимпийский парк
12 июл в 04:00
19 июл в 04:00
6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия16 июня 2025Мамисон-чудесное место, обязательно нужно посетить! По дороге попить вкусной минеральной воды из источников и обследовать развалины старого города Лисри.
- ТТатьяна13 июня 2025Чудесная экскурсия. Мамисон покорил моё сердце!
- ТТатьяна15 апреля 2025Побывали 10 апреля в Мамисонском ущелье, проехав по пути Алагивское и Кашарское. Очень интересная экскурсия, вкусная минеральная вода, осетинские пироги. Виды с высоты 2950 потрясающие. Спасибо вам за организацию и гиду за работу!!!)
- ЮЮлия4 декабря 2021Спасибо огромное Владимиру, за отличный день в горах, все показал рассказал, было очень интересно и увлекательно. Спасибо за море впечатлений!!!
- ЖЖанна4 июня 2021Особая благодарность организатору экскурсии Лиане за понимание, гибкость и клиентоориентировпнность! Все вопросы решались быстро. Профессионал с большой буквы! 🌺💛💥
- ООльга13 мая 2021Отличная экскурсия! Все было очень интересно и красиво😍 спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Военные»
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