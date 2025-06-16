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Военные экскурсии во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Военные» во Владикавказе, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Вояж в самое сердце Осетии
На машине
4.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вояж в самое сердце Осетии
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: горные перевалы, древние храмы и захватывающие дух виды ждут вас на этом незабываемом маршруте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мамисон, древняя Военно-Осетинская дорога и источники Бирагзанг
11 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Мамисон и Военно-Осетинская дорога
Отправляйтесь в путешествие по древней дороге, где вас ждут уникальные памятники, монастыри и теплые источники. Насладитесь природой и историей Кавказа
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
3200 ₽ за человека
Тбилиси за один день - из Владикавказа
На автобусе
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Тбилиси за один день - из Владикавказа
Проехать по Военно-Грузинской дороге и познакомиться с атмосферной столицей Грузии
Начало: Олимпийский парк
12 июл в 04:00
19 июл в 04:00
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Военные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вояж в самое сердце Осетии
  2. Мамисон, древняя Военно-Осетинская дорога и источники Бирагзанг
  3. Тбилиси за один день - из Владикавказа
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Цейское ущелье
  8. Самое главное
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Город мертвых
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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