Вы насладитесь удивительной природой Северной Осетии, увидите знаковые места республики, откроете мир горных массивов и их истории. То, что вы когда-то видели на фото увидите своими глазами. Вас покорит наш чистый воздух, легенды и башни, пироги и, конечно же, люди!
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:
- Водопад Фырыдон
- Гизельдонская ГЭС
- Перевал Кахтисар
- Арт-объект «Колесо Балсага»
- Город мертвых
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Водопад Фырыдон. Скрытый от глаз многих туристов, уютный и освежающий водопад в Кобанском ущелье. (Водопад действует в период с июня по сентябрь.)
Гизельдонская ГЭС. Является старейшей действующей ГЭС запуск состоялся в 1934 г. на Северном Кавказе и одной из старейших ГЭС в России.
Перевал Кахтисар. Извилистый перевал в скалистом хребте. По пути можно увидеть и красивые панорамы и интересные граффити местных художников, нанесенные прямо на породу.
Арт-объект «Колесо Балсага» — один из многочисленных объектов на основе Нартского эпоса, находящийся в горах Осетии.
Город мертвых. Некрополь под открытым небом под охраной ЮНЕСКО, хранящий много тайн и легенд.
При желании можно включить в маршрут посещение Мидаграбинской долины (озеро) + 3000 руб. с группы.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из/в ваш отель в г. Владикавказ
- Услуги гида
- Горячий чай/кофе/сладкое
- Что не входит
- Входной билет в музей «Город мертвых» — 100 руб.
- Расходы на сувениры
- Обед — в среднем 500 руб
- Место начала и завершения?
- Владикавказ, ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алекксандра
2 окт 2023
Как мы довольны!!!
Были проездом и очень хотели увидеть что-то красивое в Осетии! Теперь придётся возвращаться и смотреть всё! Спасибо Георгию - профи как водитель, веселый, рассказывает интересно и так много всего, что надо было записывать))) Впечатлил Город мёртвых, поехали к водопадам, красивое озеро, красивые горы! Рекомендуем Георгия как гида, нам не хотелось улетать, успели подружиться! Осетия очень красивая, приедем еще смотреть зимние горы!
Были проездом и очень хотели увидеть что-то красивое в Осетии! Теперь придётся возвращаться и смотреть всё! Спасибо Георгию - профи как водитель, веселый, рассказывает интересно и так много всего, что надо было записывать))) Впечатлил Город мёртвых, поехали к водопадам, красивое озеро, красивые горы! Рекомендуем Георгия как гида, нам не хотелось улетать, успели подружиться! Осетия очень красивая, приедем еще смотреть зимние горы!
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