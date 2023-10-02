Что вас ожидает:

Водопад Фырыдон. Скрытый от глаз многих туристов, уютный и освежающий водопад в Кобанском ущелье. (Водопад действует в период с июня по сентябрь.)

Гизельдонская ГЭС. Является старейшей действующей ГЭС запуск состоялся в 1934 г. на Северном Кавказе и одной из старейших ГЭС в России.

Перевал Кахтисар. Извилистый перевал в скалистом хребте. По пути можно увидеть и красивые панорамы и интересные граффити местных художников, нанесенные прямо на породу.

Арт-объект «Колесо Балсага» — один из многочисленных объектов на основе Нартского эпоса, находящийся в горах Осетии.

Город мертвых. Некрополь под открытым небом под охраной ЮНЕСКО, хранящий много тайн и легенд.

При желании можно включить в маршрут посещение Мидаграбинской долины (озеро) + 3000 руб. с группы.