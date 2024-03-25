Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Давайте отправимся в сердце Кавказа, туда, где с древних времён были проложены пути в Закавказье.



Я познакомлю вас с историей осетинского народа, расскажу о местных традициях, передающихся из поколения в поколение, и покажу вам удивительные памятники, созданные природой и руками человека. 5 49 отзывов

Руслан Ваш гид во Владикавказе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -10% 19 600 ₽ выгода 1960 ₽ 17 640 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 49 отзывов 9 часов 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет: Вы познакомитесь с древней историей, собранной с бескрайних равнин Евразии. Узнаете вековые адаты, взросшие в пределах величественных вершин, кристальных ледников, глубоких каньонов и прозрачных водопадов. Они стали монолитом этого края, превратившись в легенды. Два самых восточных, братских общества средневековой республики Осетии, являются местом притяжения туристов и гостей с древних времен. Собранные по крупицам и передаваемые из уст в уста сказания наших предков, до сих пор отзываются эхом среди неприступных скал. Вы сможете их услышать и прочувствовать все великолепие Восточной Алании. Важно знать: На ужин заедем в кафе. Питание в нем не входит в стоимость.

Каждый день в 8.00. и 9.00. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Даргавский некрополь (мертвый городок)

Геналдонское ущелье

Гусаринский искусственный водопад

Тоннель жертв Кармадонской трагедии

Кадаргаванский каньон (тропа чудес)

Аланский монастырь - самый высокогорный в России

Дзывгискую наскальную крепость - крупнейшая на Кавказе

Первый в мире памятник Ленину

Башня Курта и Тага

Хъахъадурский перевал

Зеленый перевал

Мурал Сергею Бодрову

Башню кровника

Пуртский завал

33 поворота

Древний город Цымыти

Высочайший водопад России

Мидаграбинская долина водопадов

Арт-объект «æ»

Арт-объект «Колесо Балсага»

Родовые склепы

Башню Аликовых

Остатки Кахтисарской заставы

Качели над пропастью

Арт-объект «Зеркальный барс»

Арт-объект «Скифский меч»

Кармадонские ворота

Селение Даргавс

Река Гизельдон

Даргавское ущелье

Мидаграбинское озеро (место съемок нескольких музыкальных клипов. В Т.Ч. к песне Miyagi Эндшпиль - Silhouette) Что включено Услуги гида-водителя

Заезд и развоз по адресам во Владикавказе.

Билеты в некрополь Что не входит в цену Сувениры

Питание. Где начинаем и завершаем? Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Завершение: По адресу экскурсанта Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 8.00. и 9.00. Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.