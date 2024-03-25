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Супер-тур по Восточной Алании

Из Владикавказа в сердце Кавказа: индивидуальная экскурсия по Восточной Алании
Давайте отправимся в сердце Кавказа, туда, где с древних времён были проложены пути в Закавказье.

Я познакомлю вас с историей осетинского народа, расскажу о местных традициях, передающихся из поколения в поколение, и покажу вам удивительные памятники, созданные природой и руками человека.
5
49 отзывов
Супер-тур по Восточной Алании
Супер-тур по Восточной Алании
Супер-тур по Восточной Алании

Описание экскурсии

Что вас ждет: Вы познакомитесь с древней историей, собранной с бескрайних равнин Евразии. Узнаете вековые адаты, взросшие в пределах величественных вершин, кристальных ледников, глубоких каньонов и прозрачных водопадов. Они стали монолитом этого края, превратившись в легенды. Два самых восточных, братских общества средневековой республики Осетии, являются местом притяжения туристов и гостей с древних времен. Собранные по крупицам и передаваемые из уст в уста сказания наших предков, до сих пор отзываются эхом среди неприступных скал. Вы сможете их услышать и прочувствовать все великолепие Восточной Алании. Важно знать: На ужин заедем в кафе. Питание в нем не входит в стоимость.

Каждый день в 8.00. и 9.00.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Даргавский некрополь (мертвый городок)
  • Геналдонское ущелье
  • Гусаринский искусственный водопад
  • Тоннель жертв Кармадонской трагедии
  • Кадаргаванский каньон (тропа чудес)
  • Аланский монастырь - самый высокогорный в России
  • Дзывгискую наскальную крепость - крупнейшая на Кавказе
  • Первый в мире памятник Ленину
  • Башня Курта и Тага
  • Хъахъадурский перевал
  • Зеленый перевал
  • Мурал Сергею Бодрову
  • Башню кровника
  • Пуртский завал
  • 33 поворота
  • Древний город Цымыти
  • Высочайший водопад России
  • Мидаграбинская долина водопадов
  • Арт-объект «æ»
  • Арт-объект «Колесо Балсага»
  • Родовые склепы
  • Башню Аликовых
  • Остатки Кахтисарской заставы
  • Качели над пропастью
  • Арт-объект «Зеркальный барс»
  • Арт-объект «Скифский меч»
  • Кармадонские ворота
  • Селение Даргавс
  • Река Гизельдон
  • Даргавское ущелье
  • Мидаграбинское озеро (место съемок нескольких музыкальных клипов. В Т.Ч. к песне Miyagi Эндшпиль - Silhouette)
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Заезд и развоз по адресам во Владикавказе.
  • Билеты в некрополь
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: По адресу экскурсанта
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8.00. и 9.00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
3
2
1
И
Прекрасная поездка длительностью почти 9 часов в общей сумме. Не пожалел что взял экскурсию с гидом, да еще и по горам куда не проедут туристические автобусы. Побывали в таких местах,
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где царит тишина и покой, и слышно только окружающую природу, шум падающих камней с горы. Природа Северной Осетии страшно красивая, масштабы такой красоты настолько кажутся нереальными, что наблюдая это вживую, складывается впечатление «картинки» от которой даже слов подходящих не получается найти. Мы в восторге, спасибо команде Руслана, отдельное спасибо гиду Михаилу и его бодрому коню «Джанго» который провез нас туда, где обычные машины не проедут:)

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В
Руслан, добрый день) спасибо за Алана и экскурсию в Дигорию. Дигория просто пушка бомба очень красиво, живописно, Алан очень нам интересно рассказывал о достопримечательностях, вообще у нас вчера такая вышла
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лёгкая дружеская поездка, спасибо вам огромное! С вами работают очень классные ребята, была рада знакомству с вами, пускай пока в режиме онлайн ну надеюсь когда и лично с вами познакомимся. Владикавказ топ, ни разу не пожалела, что уговорила маму съездить, места у вас живописные, пиво отличное, минералка льется рекой, не место, а рай) Спасибо вам большое, что показали нам Владикавказ во всей красе! Большое спасибо и большой привет Казбеку, Алану и Эдуарду и до встречи)

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С
Посетили множество неимоверно красивых мест, каждое из которых оказалось наполненным историей и красотой.

Мы ощутили величие и красоту природы, а также погрузились в богатую историю этого удивительного региона. Алихан был замечательным
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проводником, делился увлекательными историями и помогал нам погрузиться в атмосферу каждого места.

Мы благодарны за такое незабываемое путешествие и обязательно будем рекомендовать эту экскурсию всем нашим знакомым и друзьям. Спасибо за потрясающий день!

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А
Благодаря нашему опытному гиду Таймуразу, несмотря на переменчивую погоду мы смогли насладиться потрясающими видами, арт-объектами, услышать много интересных фактов, получить ответы на все свои вопросы и конечно же очень вкусно
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пообедать национальной кухней и насладиться приятной компанией.
После такого радушного приёма хочется вернуться ещё раз и вновь насладиться атмосферной.
Надеемся на возможность в будущем вновь попасть на экскурсию к Таймуразу.
Ещё раз огромное спасибо!

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Н
Потрясающая экскурсия! Экскурсовод показал уникальные места. У нас было немного времени во Владикавказе, но благодаря этой экскурсии нам удалось увидеть много местных достопримечательностей и открыть для себя Осетию. Гид никуда не торопил, и давал возможность насладиться поразительными видами, которые открывались в самых неожиданных местах. Многие из этих мест сложно было бы найти самостоятельно, не зная где они находятся. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Потрясающая экскурсия! Экскурсовод показал уникальные места. У нас было немного времени во Владикавказе, но благодаря этой экскурсии нам удалось увидеть много местных достопримечательностей и открыть для себя Осетию. Гид никуда не торопил, и давал возможность насладиться поразительными видами, которые открывались в самых неожиданных местах. Многие из этих мест сложно было бы найти самостоятельно, не зная где они находятся. Очень рекомендую!
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