Мы отправимся в самый центр Кавказа, где расположилась Осетия-Алания.



Именно через ее территорию с древних времен проходило два перевальных пути в Закавказье.



И именно тут, на северных и южных склонах Большого Кавказа, сохраняя традиции и принципы своих предков, живут асы-ясы-роксоланы-аланы-осетины.



Через памятники, созданные человеком и природой, мы познакомимся с историей этого удивительного края.