Мы отправимся в самый центр Кавказа, где расположилась Осетия-Алания

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Мы отправимся в самый центр Кавказа, где расположилась Осетия-Алания.

Именно через ее территорию с древних времен проходило два перевальных пути в Закавказье.

И именно тут, на северных и южных склонах Большого Кавказа, сохраняя традиции и принципы своих предков, живут асы-ясы-роксоланы-аланы-осетины.

Через памятники, созданные человеком и природой, мы познакомимся с историей этого удивительного края.
Maxi тур по Восточной Алании
Maxi тур по Восточной Алании
Maxi тур по Восточной Алании
Maxi тур по Восточной Алании
Maxi тур по Восточной Алании
Maxi тур по Восточной Алании
Maxi тур по Восточной Алании

Что вы увидите 🤩

  • Даргавский некрополь (мертвый городок)
  • Кармадонское ущелье
  • Гусаринский искусственный водопад
  • памятник жертвам Кармадонской трагедии
  • Кадаргаванский каньон (тропа чудес)
  • Аланский монастырь — самый высокогорный в России
  • Дзывгискую наскальную крепость — крупнейшая на Кавказе
  • первый в мире памятник Ленину
  • Башня Курта и Тага
  • Хъахъадурский перевал
  • Зеленый перевал
  • Мемориальную табличку Сергею Бодрову
  • Башню кровника
  • Пуртский завал
  • 33 поворота
  • Древний город Цымыти
  • Памятник 167-летнему горцу
  • дзуар Уæлæмæсыгы Уастырджы
  • Арт-объект «æ»
  • Арт-объект «Колесо Балсага»
  • Родовые склепы
  • Башню Аликовых
  • остатки Кахтисарской заставы
  • Качели над пропастью
  • Арт-объект «Зеркальный барс»

Что вас ждет:

  • Вы познакомитесь с древней историей, собранной с бескрайних равнин Евразии. Узнаете вековые адаты, взросшие в пределах величественных вершин, кристальных ледников, глубоких каньонов и прозрачных водопадов. Они стали монолитом этого края, превратившись в легенды.
  • Два самых восточных, братских общества средневековой республики Осетии, являются местом притяжения туристов и гостей с древних времен. Собранные по крупицам и передаваемые из уст в уста сказания наших предков, до сих пор отзываются эхом среди неприступных скал. Вы сможете их услышать и прочувствовать все великолепие Восточной Алании.

Важно знать:

  • На ужин заедем в кафе. Питание в нем не входит в стоимость.
 Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Заезд и развоз по адресам во Владикавказе.
 Что не входит
  • Входные билеты
  • Сувениры
  • Питание.
Начало
🚩 Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
🏁 Место завершения: По адресу экскурсанта
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Руслан
Руслан
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