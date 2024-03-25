Давайте отправимся в сердце Кавказа, туда, где с древних времён были проложены пути в Закавказье.
Я познакомлю вас с историей осетинского народа, расскажу о местных традициях, передающихся из поколения в поколение, и покажу вам удивительные памятники, созданные природой и руками человека.
Я познакомлю вас с историей осетинского народа, расскажу о местных традициях, передающихся из поколения в поколение, и покажу вам удивительные памятники, созданные природой и руками человека.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Вы познакомитесь с древней историей, собранной с бескрайних равнин Евразии. Узнаете вековые адаты, взросшие в пределах величественных вершин, кристальных ледников, глубоких каньонов и прозрачных водопадов. Они стали монолитом этого края, превратившись в легенды. Два самых восточных, братских общества средневековой республики Осетии, являются местом притяжения туристов и гостей с древних времен. Собранные по крупицам и передаваемые из уст в уста сказания наших предков, до сих пор отзываются эхом среди неприступных скал. Вы сможете их услышать и прочувствовать все великолепие Восточной Алании. Важно знать: На ужин заедем в кафе. Питание в нем не входит в стоимость.
Каждый день в 8.00. и 9.00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Даргавский некрополь (мертвый городок)
- Геналдонское ущелье
- Гусаринский искусственный водопад
- Тоннель жертв Кармадонской трагедии
- Кадаргаванский каньон (тропа чудес)
- Аланский монастырь - самый высокогорный в России
- Дзывгискую наскальную крепость - крупнейшая на Кавказе
- Первый в мире памятник Ленину
- Башня Курта и Тага
- Хъахъадурский перевал
- Зеленый перевал
- Мурал Сергею Бодрову
- Башню кровника
- Пуртский завал
- 33 поворота
- Древний город Цымыти
- Высочайший водопад России
- Мидаграбинская долина водопадов
- Арт-объект «æ»
- Арт-объект «Колесо Балсага»
- Родовые склепы
- Башню Аликовых
- Остатки Кахтисарской заставы
- Качели над пропастью
- Арт-объект «Зеркальный барс»
- Арт-объект «Скифский меч»
- Кармадонские ворота
- Селение Даргавс
- Река Гизельдон
- Даргавское ущелье
- Мидаграбинское озеро (место съемок нескольких музыкальных клипов. В Т.Ч. к песне Miyagi Эндшпиль - Silhouette)
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Заезд и развоз по адресам во Владикавказе.
- Билеты в некрополь
Что не входит в цену
- Сувениры
- Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: По адресу экскурсанта
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8.00. и 9.00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Прекрасная поездка длительностью почти 9 часов в общей сумме. Не пожалел что взял экскурсию с гидом, да еще и по горам куда не проедут туристические автобусы. Побывали в таких местах,
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В
Руслан, добрый день) спасибо за Алана и экскурсию в Дигорию. Дигория просто пушка бомба очень красиво, живописно, Алан очень нам интересно рассказывал о достопримечательностях, вообще у нас вчера такая вышла
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С
Посетили множество неимоверно красивых мест, каждое из которых оказалось наполненным историей и красотой.
Мы ощутили величие и красоту природы, а также погрузились в богатую историю этого удивительного региона. Алихан был замечательным
Мы ощутили величие и красоту природы, а также погрузились в богатую историю этого удивительного региона. Алихан был замечательным
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А
Благодаря нашему опытному гиду Таймуразу, несмотря на переменчивую погоду мы смогли насладиться потрясающими видами, арт-объектами, услышать много интересных фактов, получить ответы на все свои вопросы и конечно же очень вкусно
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Н
Потрясающая экскурсия! Экскурсовод показал уникальные места. У нас было немного времени во Владикавказе, но благодаря этой экскурсии нам удалось увидеть много местных достопримечательностей и открыть для себя Осетию. Гид никуда не торопил, и давал возможность насладиться поразительными видами, которые открывались в самых неожиданных местах. Многие из этих мест сложно было бы найти самостоятельно, не зная где они находятся. Очень рекомендую!
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Н
Потрясающая экскурсия! Экскурсовод показал уникальные места. У нас было немного времени во Владикавказе, но благодаря этой экскурсии нам удалось увидеть много местных достопримечательностей и открыть для себя Осетию. Гид никуда не торопил, и давал возможность насладиться поразительными видами, которые открывались в самых неожиданных местах. Многие из этих мест сложно было бы найти самостоятельно, не зная где они находятся. Очень рекомендую!
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