Дзывгискую наскальную крепость — крупнейшая на Кавказе
первый в мире памятник Ленину
Башня Курта и Тага
Хъахъадурский перевал
Зеленый перевал
Мемориальную табличку Сергею Бодрову
Башню кровника
Пуртский завал
33 поворота
Древний город Цымыти
Памятник 167-летнему горцу
дзуар Уæлæмæсыгы Уастырджы
Арт-объект «æ»
Арт-объект «Колесо Балсага»
Родовые склепы
Башню Аликовых
остатки Кахтисарской заставы
Качели над пропастью
Арт-объект «Зеркальный барс»
Что вас ждет:
Вы познакомитесь с древней историей, собранной с бескрайних равнин Евразии. Узнаете вековые адаты, взросшие в пределах величественных вершин, кристальных ледников, глубоких каньонов и прозрачных водопадов. Они стали монолитом этого края, превратившись в легенды.
Два самых восточных, братских общества средневековой республики Осетии, являются местом притяжения туристов и гостей с древних времен. Собранные по крупицам и передаваемые из уст в уста сказания наших предков, до сих пор отзываются эхом среди неприступных скал. Вы сможете их услышать и прочувствовать все великолепие Восточной Алании.
Важно знать:
На ужин заедем в кафе. Питание в нем не входит в стоимость.
Что входит
Услуги гида-водителя
Заезд и развоз по адресам во Владикавказе.
Что не входит
Входные билеты
Сувениры
Питание.
Начало
🚩 Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
🏁 Место завершения: По адресу экскурсанта
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.