Экскурсионный маршрут: Владикавказ — Ныхасы Уастырджи — Таможенная застава Чъырамад — подъём на ККД к Сказскому леднику — Святилища Реком и Мадымайрам. Возможна прогулка 👣 на лошадях (за доп. плату)
Священное ущелье Реком (Цейское) поразит любого своими видами, близостью ледников и таинственностью святилищ. Именно здесь находится одна из трёх главных святынь Алании, созданное на месте падения одной из трех слезинок Бога. Зимой вы сможете покататься на лыжах, сноуборде 🏂 или санках. Организационные детали:• Оденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком;
Для посещения святилищ необходимо выдержать трехдневный пост и быть одетым подобающим образом;
Возьмите с собой перекус (исключите продукты со свининой).
Что входит
Гид-водитель
Транспорт.
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Подъём на ККД — 300-400 руб.
Прогулка на лошадях (по желанию) — 500 руб. в час.
Начало и место завершения
🚩 По адресу экскурсантов
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.