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Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»

Туризм15
Туризм15 – Гид из Владикавказа
Экскурсия ⛳ к Цейскому ущелью — край, где снежные горы ⛰️ около порога.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»
Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»

Что вы увидите

  • Ныхасы Уастырджи
  • Таможенная застава Чъырамад
  • Подъём на ККД к Сказскому леднику
  • Святилища Реком
  • Мадымайрам
Экскурсионный маршрут: Владикавказ — Ныхасы Уастырджи — Таможенная застава Чъырамад — подъём на ККД к Сказскому леднику — Святилища Реком и Мадымайрам. Возможна прогулка 👣 на лошадях (за доп. плату)
Священное ущелье Реком (Цейское) поразит любого своими видами, близостью ледников и таинственностью святилищ. Именно здесь находится одна из трёх главных святынь Алании, созданное на месте падения одной из трех слезинок Бога. Зимой вы сможете покататься на лыжах, сноуборде 🏂 или санках. Организационные детали:• Оденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком;
  • Для посещения святилищ необходимо выдержать трехдневный пост и быть одетым подобающим образом;
  • Возьмите с собой перекус (исключите продукты со свининой).
Что входит
  • Гид-водитель
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки и пр. )
  • Подъём на ККД — 300-400 руб.
  • Прогулка на лошадях (по желанию) — 500 руб. в час.
Начало и место завершения
🚩 По адресу экскурсантов
Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»
Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»
Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»
Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туризм15
Туризм15
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