Экскурсионный маршрут: Владикавказ — Ныхасы Уастырджи — Таможенная застава Чъырамад — подъём на ККД к Сказскому леднику — Святилища Реком и Мадымайрам. Возможна прогулка 👣 на лошадях (за доп. плату)

Священное ущелье Реком (Цейское) поразит любого своими видами, близостью ледников и таинственностью святилищ. Именно здесь находится одна из трёх главных святынь Алании, созданное на месте падения одной из трех слезинок Бога. Зимой вы сможете покататься на лыжах, сноуборде 🏂 или санках. Организационные детали:• Оденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком;